Мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ в КР. Июнь 2019 года

В июне мониторинг зафиксировал 8 сообщений. Из них 3 определяют фактическое положение СМИ в свете политической атмосферы месяца, 3 дают информацию о прямых нарушениях прав СМИ и журналистов, 2 – о конфликтах и обвинениях, выдвинутых против СМИ и журналистов, которые, в большинстве своем, не основаны на законе.

I. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

21 июня, 2019

НТС не пустил в эфир передачу с участием бывшего генерального прокурора КР

Телеканал НТС 19 июня не стал пускать в эфир передачу «Секрет власти» с участием бывшего генерального прокурора КР Азимбека Бекназарова.

Ведущая передачи Бермет Букашева считает, что журналисты из НТС не стали давать материал в эфир из-за самоцензуры. Она написала на своей страничке в Фейсбуке, что в этой передаче Азимбек Бекназаров подробно рассказал о деятельности бывшего зампреда гостаможенной службы Раимбека Матраимова, которого связывают с нынешней властью.

«НТС сейчас сорвал выход в эфир передачи «Секреты власти» — мое интервью с Азимбеком Бекназаровым, в котором много интересной информации вокруг персоны Раима-миллиона. Сказали, что боятся миллионных исков, которые, дескать, разорят канал. Надеюсь, «Азаттык» выпустит передачу в эфир. Прошу журналистское сообщество и гражданских активистов, независимые медиа проявить солидарность против самоцензуры СМИ и доказать, что не всех можно купить в нашей стране», — написала Букашева.

В свою очередь генеральный директор ТРК «НТС» Миржан Балыбаев объяснил позицию телеканала по данному вопросу.

«Да, как руководитель телеканала я сегодня отказал в размещении в эфире НТС интервью Азимбека Бекназарова в рамках программы «Секреты власти». Так как начиная с 26-й минуты интервью звучат обвинения в тяжких уголовных преступлениях в адрес ряда лиц. Но так как их вина в этих преступлениях не установлена судом, эти обвинения являются бездоказательными, и НТС, как официально зарегистрированное СМИ, не может публиковать информацию, в которой звучат не доказанные судом обвинения в тяжких уголовных преступлениях. Обоснованность своего решения я, как руководитель телеканала, считаю с юридической стороны бесспорной. В чем, я уверен, могут убедиться юристы и медиаэксперты», — написал в соцсетях Балыбаев.

Нужно сказать, что этот инцидент произошел на фоне общественного обсуждения расследования деятельности экс-зампреда гостаможенной службы Раимбека Матраимова, которого подозревают в выводе из Кыргызстана миллионов долларов. В итоге передача «Секрет власти» с участием Азимбека Бекназарова вышел на сайте «Азаттык».

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской области и г.Бишкек

25 июня, 2019

В Нарыне практически нет журналистских расследований

В Нарыне практически нет журналистов, которые проводят журналистские расследования. Собственный корреспондент радио «Азаттык» Мирлан Кадыров после одного своего расследования зарекся делать отныне такие материалы.

Он для программы «Неудобные вопросы» («Ыңгайсыз суроолору») радио «Азаттык» делал журналистское расследование по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС, которое начиналось очень активно, но потом остановилось.

После почти месяца подготовки материал был опубликован под названием «Сербская «СИМИ ДОО» не может получить свое оборудование» («Сыздаган «СИМИ ДОО»). В нем было расследовано строительство только одного бетонного завода. Вышеназванная компания для Верхне-Нарынского каскада ГЭС из Сербии привезла оборудование и разместила его на территории сельуправ Доболу и Орток. Однако строительство каскада остановилось, и компания решила возвратить назад свое оборудование. Но здесь их подстерегали большие трудности. В итоге началась судебная тяжба.

«При расследовании этого конфликта и сборе необходимых материалов я столкнулся с большими проблемами. Особенно сложно было получить информацию из государственных органов власти», — говорит М.Кадыров.

После подготовки 28 минутного журналистского расследования он уже не осмеливается браться за новое.

Корреспондент сайта «Турмуш» Кенжебай Кадыров не скрывает, что предпочитает держаться подальше от подготовки журналистских расследований.

«Во-первых, у нас нет журналистских расследований. Потому что это очень тяжелая работа. Во-вторых, желая расследовать что-то сам можешь оказаться в невыгодном положении. Потому что в Нарыне все хорошо знают друг друга, и потому получить правдивую информацию очень сложно, некоторые могут специально дать неверную информацию, а потом клясться, что не давали ее. Поэтому я не берусь за журналистское расследование», — говорит К.Кадыров.

А по мнению одного из опытных местных журналистов, пожелавшего остаться неизвестным, в регионах развиваться журналистскому расследованию будет очень сложно.

«У нас все зависит от руководителя. Бывает, что неделями собираешь информацию и готовишь материал, приносишь его редактору, а он, прочитав его, говорит: «Давай, не будет это публиковать». Потому что в этом материале говорится о его близком друге. Поэтому у нас невозможна самостоятельная работа», — считает он.

Кумендер Усуптегин,

представитель ОО “Журналисты” по Нарынской области

28 июня, 2019

Али Токтакунов передаст Финполиции все документы после опубликования второй части расследования

Журналист радио «Азаттык» Али Токтакунов передаст Финполиции все документы после опубликования второй части расследования по Матраимову.

Об этом ОО «Журналисты» заявил сам работник «Азаттыка». «Те документы, которые были продемонстрированы в расследовательском материале уже переданы Финполиции. Вторая часть документов тоже готова. У сотрудников этой силовой структуры есть телефоны и адрес редакции. Пусть обращаются и заберут документы. А третья часть документов сейчас в работе. Когда выйдет вторая часть расследования коррупции мы готовы передать их следствию», — написал Токтакунов, который находится в командировке в Праге.

Напомним, Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) обратилась с открытым письмом к журналисту «Азаттык» Али Токтакунову, чтобы он предоставил следствию все имеющиеся у него банковские документы о выводе 700 миллионов долларов из страны и причастности к этому экс-зампредседателя таможенной службы Райымбека Матраимова.

ГСБЭП требует от журналиста предоставить документы «в целях объективного исследования обстоятельств дела и установления причастности экс-заместителя ГТС Матраимова к озвученным в публикации фактам вывода средств». Кроме того, следствием уже получено разрешение Первомайского районного суда от 13 июня о производстве выемки в «Азаттык медиа» и непосредственно у самого корреспондента Али Токтакунова банковских документов.

«18 июня следствию ГСБЭП была передана только часть озвученных материалов: копии 8 платежных документов на 4 миллиона долларов. Основные документы, показанные в видеосюжете, оригиналы банковских платежей о выводе свыше 200 млн долларов так и остаются непереданными следствию, в связи с чем указанный факт создает определенные препятствия для исследования указанных обстоятельств и принятия решения. ГСБЭП обращается к Али Токтакунову выполнить свои обязательства и помочь следствию, как это указано в законодательстве. Службой параллельно проводятся все необходимые следственные действия и анализируется огромный пласт документов, по которым в ближайшее время будет предоставлен предварительный итог», — говорилось в сообщении ГСБЭП.

В свою очередь радио «Азаттык» официально сообщило, что сотрудничает с государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями для разбирательства по поводу сведений, озвученных в расследовании «По следам выведенных из Кыргызстана миллионов долларов» от 29 мая.

Часть документов, использованных в данном расследовании, официально были переданы ведомству 18 июня. Директор «Азаттык медиа» Айзада Касмалиева сообщила, что «Азаттык» 27 июня передал ГСБЭП вторую часть документов.

По словам юриста Института Медиа Полиси Акмата Алагушева, такая практика не является нормальной, когда государство в лице исполнительной власти (ГСБЭП) поступает подобным образом. «Это право самих журналистов — раскрывать или не раскрывать источник информации. У нас же, наоборот, государственные органы начинают сильно копать, пытаясь раскрыть источник журналиста. Да и по нашему законодательству журналист имеет полное право не раскрывать свои источники», — говорит юрист.

По его словам, журналисты «Азаттыка» должны очень аккуратно себя вести. «Сейчас самое главное, чтобы журналист Али Токтакунов не оказался крайним во всей этой истории. Нужно руководствоваться законодательством, но, к сожалению, у нас не всегда так получается», — добавил медиапредставитель.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской области и г.Бишкек

II. НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ И СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

Необоснованный отказ или ограничение в предоставлении общественно значимой информации

6 июня, 2019

Премьер-министр рассмотрит поведение полпредставителя правительства в Чуйской области

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев рассмотрит поведение полномочного представителя правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова нагрубившего журналистам.

Напомним, во время конфликта в селе Орок Т.Абдраимов отказался отвечать на вопросы журналистки, заявив, что ее лицо ему не нравится. Он хотел давал комментарий только государственному каналу «Ала-Тоо-24».

Сегодня сотрудники нескольких СМИ собрались у здания полпредства, чтобы потребовать отставки Туйгунаалы Абдраимова. Журналисты поднялись в кабинет полпреда, чтобы поговорить с ним. Полпред был на рабочем месте, но встречаться с прессой отказался и заперся у себя в кабинете. Сотрудники СМИ простояли под дверьми около 20 минут, но полпред так и не вышел.

Позже Туйгунаалы Абдраимов все-таки встретился с журналистами в актовом зале представительства.

Но чиновник отказался извиняться перед журналистом. «Как она спросила, так я и ответил», — прокомментировал свое поведение Туйгунаалы Абдраимов. Кроме того, он сказал, что требования о его отставке – это провокация.

Представители СМИ требуют от премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева принять меры к чиновнику и снять его с должности.

«Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сожалеет по поводу ситуации с чиновником такого ранга и журналистом, так как подобный инцидент бросает тень на всю исполнительную ветвь власти», — отметил пресс-секретарь главы кабмина Адилет Султаналиев.

Он добавил, что глава правительства всегда требует от руководителей государственных органов открытой и прозрачной работы. Премьер всегда подчеркивает, что только таким образом можно добиться повышения уровня доверия граждан к власти и к принимаемым государством решениям.

«Особенно это касается вопросов взаимодействия с представителями журналистского сообщества, которые всегда обращают внимание на самые актуальные вопросы в обществе. В связи с этим после изучения всех обстоятельств инцидента Мухаммедкалый Абылгазиев рассмотрит вопрос о даче оценки действиям Туйгунаалы Абдраимова», — добавил он.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской области и г.Бишкек

Комментарий:

Конфликт вокруг села Орок является общественно-значимой информацией. Так как полпред сам выезжал на место происшествие, то журналисты имели право услышать информацию из первых уст либо от пресс-службы. Само высказывание является нарушением этических норм служащего, а тот факт, что он отказался давать информацию является нарушением норм действующего законодательства. Согласно ст.4 Закона «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления КР» от 28.12.2006 года за №213, деятельность государственных органов и органов местного самоуправления является открытой, прозрачной и гласной. Информацией ограниченного доступа признаются сведения, отнесенные к государственным секретам, а также конфиденциальная информация. Согласно ст.21 вышеуказанного закона, «пресс-службы государственных органов и органов местного самоуправления, а также служащие, ответственные за информацию работу с населением, обязаны снабжать редакции СМИ сведениями и материалами о деятельности и решениях госорганов и ОМСУ». Эти нормы по сути и были нарушены.

21 июня, 2019

ОАО «Кыргызнефтегаз» нарушило право на доступ к информациию

Директор Жалал-Абадского ОФ «Контент-медиа», журналист Жалил Сапаров обратился к прокурору области Айбеку Турганбаеву с жалобой на председателя правления открытого акционерного общества (ОАО) «Кыргызнефтегаз» Рашита Бостонова.

В своем заявлении он пишет, что компания не ответила в сроки, указанные в законах, на его запрос о хищениях нефти в ОАО «Кыргызнефтегаз» и тем самым нарушило права журналиста на доступ к информации. Как отметил журналист, эти данные были необходимы для журналистского расследования.

Если быть точным, ОФ «Контент-медиа» 27 мая 2019 года отправило письмо на имя руководителя ОАО «Кыргызнефтегаз» Р.Бостонова, в котором содержалась просьба предоставить информацию об объеме производства нефти за 2016-18 годы, о компаниях партнерах, к которым были отгружена нефть и объемах этой нефти, а также об объемах нефтепродуктов, потерянных в результате хищений.

Этот письменный запрос был передан журналистом ОФ «Контент-медиа» специалисту по связям с общественностью ОАО «Кыргызнефтегаз», который расписался, что получил это письмо. Однако ОАО «Кыргызнефтегаз» не предоставил ответа в указанные в законе сроки. При телефонном разговоре со специалистом по связям с общественностью компании последний сообщил, что он заболел и что скоро они ответят на их письмо.

По словам журналиста Ж.Сапарова, ОАО «Кыргызнефтегаз» является ключевой нефтегазодобывающей компанией в стране и все, что касается его деятельности, является общественно значимой информацией. Особенно информация о хищениях добытых нефтепродуктов. Болезнь сотрудника компании не может являться оправданием нарушению закона, поскольку письмо было направлено на имя руководителя компании.

В своем заявлении на имя прокурора Жалал-Абадской области Ж.Сапаров просит восстановить его нарушенные права, а также принять меры в отношении компании. Прокурор области приняв заявление, пообещал принять меры в рамках закона.

Комментарий:

ОАО «Кыргызнефтегаз» является акционерным обществом с государственной долей собственностью. Согласно Закона КР «О доступе к информации, находящейся введении государственных органов и органов местного самоуправления КР», подготовка ответа на письменный запрос осуществляется в течение двухнедельного срока. Если в течении двухнедельного срока ответ на запрос не может быть подготовлен, об этом доводится до сведения лица, направившего запрос, с указанием причины отсрочки. Период отсрочки не может превышать двухнедельного срока. Не предоставление ответа на запрос или отсутствие уведомления о продлении срока на ответ рассматривается как отказ в выдаче ответа на запрос.

Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации, вытекающие из фактов публикации определенных сведений

18 июня, 2019

Экс-омбудсмен намерен судиться с телеканалом «Апрель»

Экс-омбудсмен Турсунбек Акун намерен взыскать с телеканала «Апрель» 500 тысяч сомов в качестве моральной компенсации.

Об этом ОО «Журналисты» сообщил сам Турсунбек Акун. Кроме того, бывший омбудсмен подал иск в Октябрьский районный суд на экс-президента Алмазбека Атамбаева о защите чести и достоинства. Он требует с бывшего главы государства 100 тысяч сомов моральной компенсации.

Как говорит правозащитник, Алмазбек Атамбаев оскорбил его, приписав взятку в 100 тысяч долларов США за освобождение Азиза Батукаева. «Но это наглая ложь. Поэтому я подаю в суд. Не думаю, что 100 тысяч сомов — большая сумма для Атамбаева», — сказал Турсунбек Акун.

Бывший акыйкатчи намерен также потребовать 500 тысяч сомов с телеканала «Апрель» за ретрансляцию выступления Алмазбека Атамбаева на митинге 8 июня, где он рассказывал о взятке, которую якобы получил Турсунбек Акун, и за сюжеты журналиста телеканала Каната Каниметова о том, как экс акыйкатчы брал деньги. «Но если «Апрель» даст официальное опровержение, то я тут же отзову свое заявление», — пообещал истец.

Комментируя ОО «Журналисты» Турсунбек Акун сообщил, что подготовил документы для подачи иска на телеканал «Апрель» в Октябрьский районный суд Бишкека. Обращение в суд поступило две недели назад, но истца попросили внести некоторые правки. Эти правки не удалось внести, поэтому он планирует подать иск к журналистам заново.

Он рассказал журналистам, что будет делать с деньгами, которые, возможно, выиграет. «Я эти деньги направлю на благотворительность. Передам детскому дому-интернату. И сделаю это публично, чтобы не думали, что финансы себе забрал», — сказал Турсунбек Акун.

По словам гендиректор канала Дмитрия Ложникова, пока они не получали извещение из суда. «Мы хотим в первую очередь посмотреть на формулировки этого иска. Что именно его не устроило в трансляции. Мы будем судиться. Нужно сказать, что транслировали выступление экс-президента очень многие СМИ, в том числе и телеканалы. Понятно, что телеканал частично принадлежит Атамбаеву, наверное, поэтому все шишки на нас сваливаются. Это как с другим интервью Атамабаева, когда его показали несколько телеканалов, а иск получили мы», — говорит он.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской области и г.Бишкек

Комментарий:

Согласно ст.29 Конституции КР, каждый имеет право на защиту чести и достоинства. На основании ст.18 Гражданского Кодекса КР, гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию. Наряду с опровержением таких сведений, гражданин вправе требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. Требования истца возместить моральный вред на сумму 50 млн сом не отвечают принципам разумности и справедливости, но не являются незаконными, т.к. законодательно какого-либо ограничения в установлении любого порога нет.

III. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯМ и ЖУРНАЛИСТАМ

Нападения на журналистов, членов их семей и объекты СМИ и интернет-изданий

27 июня, 2019

В доме экс-президента в селе Кой-Таш напали на журналиста и выставили его за территорию резиденции (дополнено)

В доме экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш напали на журналиста «NEXT TV» Жоодара Бузумова и выставили его за территорию резиденции.

В секретариате «Народного штаба», расположенного на территории резиденции экс- президента, после обращения общественного объединения «Журналисты» подтвердили, что такой инцидент был. Нужно сказать, что несколько суток у дома Алмазбека Атамбаева дежурят его сторонники и выступают с критикой президента Сооронбая Жээнбекова и парламента, который лишил экс-президента статуса неприкосновенности.

Член политсовета СДПК Мээрбек Мискенбаев назвал инцидент недоразумением. «Мы уже попросили у него извинения. Молодые ребята не знали, что это журналист. К тому же они посчитали его провокатором, так как тут есть работники спецслужб, которые таким образом пытаются провести провокацию и стравливают людей друг с другом. Теперь мы усилили работу в этом направлении. Еще раз просим извинения у журналиста», — прокомментировал нападение М.Мискенбаев.

В свою очередь, журналист «NEXT TV» Жоодар Бузумов рассказал своим коллегам, что он проводил прямой эфир в соцсетях, снимал все происходящее как в пресс-центре, расположенный в юрте, так и вне ее территории.

«Когда снимал на видео, двое мужчин в спортивной одежде подошли ко мне и начали скручивать мне руки. Они даже не спросили у меня, кто я такой. В итоге выставили за ворота дома Атамбаева. Но в этот же момент меня увидели представители СДПК, которые знают меня и остановили мужчин. Представители партии извинились, я не держу никакой злости или обиды», — сказал журналист.

Кроме того, грубо схватили, стали дергать и требовать показать видео оператора интернет-телевидения «Govori.TV», который пытался заснять как его коллегу скрутили. Об этом ОО «Журналисты» подтвердила гендиректор «Govori.TV» Кайыргуль Урумканова. По ее словам, никто не извинился перед сотрудниками этого СМИ.

До этого Жоодар Бузумов был задержан милиционерами у «Белого дома» во время антикитайского митинга и был выпушен после проверки документов. Тогда коллектив газеты «Супер Инфо» у здания ГУВД Бишкека провели акцию о недопустимости жестокости милиционеров по отношению к журналистам во время освещения массовых событий. Силовики принесли журналисту извинения.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской области и г.Бишкек

Комментарий:

Информирование подобного рода мероприятий всегда чреваты конфликтами прессы и всевозможной охраной (государственной или частной), будь то во время митингов или иных массовых мероприятий. Сотрудникам СМИ необходимо надевать жилеты обозначающие, что они сотрудники СМИ, тем более что все происходит на частной территории, без какой-либо аккредитации и разрешений.

Угрозы в отношении журналистов и СМИ и интернет-изданий

25 июня, 2019

Угрозы, связанные с журналистской деятельностью

Как показали результаты нашего опроса среди журналистов, у ряда из них имеются проблемы, связанные с журналистской деятельностью. Чаще всего через влиятельных людей их просят не пускать в эфир, подготовленный ими материал, но нередко поступают и угрозы по телефону. В этом случае на первый план выходит вопрос безопасности журналиста. Однако же в Ошской области еще не было случая, чтобы журналисты обращались в правоохранительные органы по поводу угроз в их стороны.

Телефонные угрозы

Корреспондент телеканала «Нур ТВ» Даткабек Шабданбеков отмечает, что у них часто возникает проблемы при выпуске в эфир подготовленного материала:

«Если и дальше будет продолжаться практика попыток не пустить в эфир материал, используя для этого телефонные звонки от знакомых, родственников и даже депутатов, то это несомненно отрицательно скажется на авторитете и самой журналистике, и СМИ», — считает Д.Шабданбеков.

Он, взяв интервью от родственников больных, намеревался пустить в эфир материал о платах за лечение и операцию в онкологической больнице. Однако знакомые и незнакомые люди выходили на него с просьбой не касаться этой темы и не пускать материал в эфир. Также были и телефонные угрозы в его адрес.

«Звонили из неизвестных номеров и говорили «Хочешь свободно ходить по городу?», «Наши руки длинные», «Когда будешь ходить, оглядывайся по сторонам, как бы чего не случилось», «Навести порядок в обществе не могут и более сильные чем ты люди…», пытаясь оказать на меня психологическое давление. Когда я только начинал работать журналистом, такие звонки меня пугали. А сейчас я уже привык к ним», — делится журналист телеканала «Нур ТВ» Д.Шабданбеков.

Журналист телеканала «Ынтымак Медиа» Жусупбек Кошмат уулу недавно готовил телесюжет о том, как директор одной школы Кара-Сууйского района незаконно собирал деньги с учеников. После того как материл показали по эфиру, журналист оказался в эпицентре неприятного инцидента.

«Незнакомый мне человек позвонил и пригласил на встречу в той школе. Он оказался сыном директора школы. Защищая своего отца, он стал грубо разговаривать со мной, произошла потасовка. Прибыла милиция и нас разняла. После мы успокоились и поговорили. Директор школы и родители, которые выступали против сбора денег, пришли к согласию», — говорит Жусупбек Кошмат уулу. Как он признался, и до этого случая к нему поступали телефонные угрозы: «Пустишь в эфир, будем судиться», «Будем разговаривать по-другому» и т.д.

Из-за комментария

Сотрудник «Ош ТВ» Адыл Акжол уулу помимо журналистской деятельности ведет еще свой канал на YouTube.

«Материалы, которые соответствуют политике канала идут по ТВ. Помимо этого, на своем YouTube канале я размещаю другие мнения и взгляды на общественно значимые темы. Я не занимаюсь легковесным, развлекательным контентом. В свободное от работы время я готовлю различные видео обращения и блоги и публикую их», — говорит он. Его канал в YouTube на сегодня имеет около 260 тыс. подписчиков.

Как признался Адыл Акжол уулу, с просьбой убрать тот или иной материал с его канала в качестве посредника к нему часто обращаются известные в народе люди и уважаемые аксакалы:

«В журналистской деятельности очень много препон. Например, обращаются с требованием убрать какой-либо материал. Бывают, что при отказе они в отместку открывают много фейк аккаунтов и начинают писать обо мне много небылиц. Некоторые же говорят: «Знаем, ты за счет этого канала кормишься», «Мы готовы заплатить, чтобы ты убрал материал». Я в этом случае, убираю материал, но не беру от них денег».

Недавно, после публикации мнения о Гульшайыр Садыбакасовой, озвученного на пресс-конференции, на WatsApp номер Адыл Акжол уулу стали поступать СМС с грубыми словами.

«Мне позвонили с российского номера и грубо потребовали от меня, чтобы я убрал тот материал. Даже после того, как я убрал материал, продолжают поступать СМС с грубыми словами», — сообщил журналист «Ош ТВ» и блогер Адыл Акжол уулу.

А недавно корреспонденту «Ынтымак Медиа» Рамазану Абдуваитову ночью позвонили неизвестные и пригласили его на встречу. Они требовали убрать один из материалов программы «Эреже +» («Правило +») с YouTube канала «Ынтымак Медиа». Этот материал имел 450 тыс. просмотров.

«Месяц назад я готовил материал о тех, кто паркуют свои автомобили в неположенном месте. После моего материала то место, где парковались машины, было огорожено, чтобы машины не могли заехать. С позвонившими ко мне людьми я встретился ночью. Они попросили убрать видео, т.к. там имелись негативные комментарии о женщине-герое материала», — сказал Рамазан Абдуваитов.

В связи с тем, что звонки продолжали поступать, редакция решила на время убрать материал с канала.

«Это решение противоречит политике канала. Однако, ради безопасности журналиста мы решили временно убрать материал», — сообщил программный директор телеканала «Ынтымак Медиа» Асанбек Каракозуев.

Никто не обращался с заявлением

В ошских СМИ нет специалистов, которые бы проверяли публикуемые материалы на юридическую безопасность и снижали бы риски исков и других действий в отношении журналистов. Хотя журналисты часто испытывают проблемы в своей деятельности и в их адрес поступают угрозы, но еще ни один из них не обратился в соответствующие органы с заявлением по данным фактам.

По мнению юриста Института Медиа Полиси Акмата Алагушева, каждый журналист должен профессионально относится к своей деятельности. Если он уберет из эфире или канала, то можно говорить, что он этот материал и не готовил.

«Если журналисту в связи с его профессиональной деятельностью поступают угрозы, то он может обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Писать или не писать заявление, зависит от него. А вот смогут ли помочь правоохранительные органы, то это уже другой вопрос», — отметил Акмат Алагушев.

Юрист дополнил, что, если поступают угрозы, то журналист не должен оставаться один на один со своей проблемой, он должен посоветоваться со своим редактором и вместе с коллективом предпринимать какие-либо действия.

Гульзат Газиева,

представитель ОО «Журналисты» по Ошской области

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Мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ осуществляется при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан».