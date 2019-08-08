Мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ в КР. Июль 2019 года

В июле мониторинг зафиксировал 10 сообщений. Из них 4 определяют фактическое положение СМИ в свете политической атмосферы месяца, 6 дают информацию о прямых нарушениях прав СМИ и журналистов, судебных делах в отношении СМИ и журналистов.

I. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

19.07.2019

Правовые вопросы в деятельности ошских журналистов

Журналисты в своей деятельности часто сталкиваются с различными проблемами. Ошские представители СМИ рассказали о правовых вопросах, которые часто возникают у них.

По словам журналиста компании «T-Media Group» Маратбек Акимбек уулу, у журналистов чаще всего возникают проблемы с полученим информации от государственных органов.

«У журналистов часто возникают проблемы из-за их плохого знания, что является государственной тайной. Это связано с тем, что, когда они обращаются в госорганы за инфорацией, те отказывают предоставить ее, говоря: «Это является государственной тайной, мы не можем дать ее вам». Многие журналисты не знают, что делать в такой ситуации», — говорит М.Акимбек уулу.

Маратбек Акимбек уулу также отмечает проблемы, связанные с недостаточностью профессионального опыта у молодых журналистов.

«Среди молодых журналистов есть и такие, которые не знают о существовании Этического кодекса журналистов КР. Они не знают, что как освещать, а в каких случаях лучше вообще не освещать. Все это можно заметить по их материалам», — отмечает М.Акимбек уулу.

Ответственный редактор газеты «Ош шамы» Уулбу Каныбекова считает, что необходимо повышать правовое знание журналистов.

«Я сталкивалась не раз с случаями, когда ни в чем не виновные журналисты были вовлечены в судебные тяжбы. Я была удивлена, увидев, как журналисты теряются и плачут во время судебного слушания. Я считаю, что журналисты во время таких судебных разбирательство должны держаться уверенно. Для этого надо повышать их правовую грамотность», — говорит У.Каныбекова.

По словам заместителя главного директора ОТРК «Ынтымак» Бегайым Садыковой, многижурналисты не умеют отстаивать свои трудовые права.

«Я часто сталкивалась с тем, что журналисты не знают своих элементарных прав, касательно устройства на работу, самой работы, отпусков, увольнения и т.д. Даже, если и знают, то не умеют защищать свои нарушенные права», — говорит Б.Садыкова.

По ее мнению, необходимо повышать знание журналистов об их трудовых правах.

«Было бы хорошо, если издали небольшую книжку или брошюру, в которой понятным и простым языком объяснено о юридических моментах в деятельсноти журналиста», — высказала свое пожелание заместитель главного директора ОТРК «Ынтымак».

По мнению свободного журналиста Дастан Умотбай уулу, имеющиеся проблемы связаны с плохим занием журналистов законодательства, касающегося СМИ. Он рассказал случай из практики, когда возникла проблема из-за того, что журналист скрыл некоторую информацию о своей деятельности.

«Один журналист при съемке не сообщил, где будет опубликован материал. После того, как он разместил свой материал в интернете, у него был конфликт с людьми, которых касался его материал. Если бы журналист с самого начала предупредил, что он начинающий журналист и что материал будет размещен в интернете, то у него не было бы всех этих проблем», — сказал Д.Умотбай уулу.

Мнения собирала Гульзат Газиева,

Представитель ОО «Журналисты» в Ошской области

19.07.2019

Интернет – источник больших возможностей

С улучшением доступа к интернету все больше и больше кыргызстанцев создают свои YouTube каналы, открывают страницы в социальных сетях, делятся информацией. В то же время СМИ и журналисты в желании увеличить свою аудиторию, стараются донести свои материалы до каждого интернет пользователя. Из-за некоторых ютуберов-блогеров, которые пренебрегают ответствоенностью за распространяемую информацию и потому часто оказываются в центре различных скандалов и конфликтов, среди народа понятия «блогер», «ютубер» и «журналисты» сегодня смешались, что не лучшим образом сказывается на имидже профессиональных журналистов, работающих с информацией.

Помимо права есть и ответственность

Жительница города Ош Айымбу Исраилова рассказала о конфликтах в семье, причиной которых стало видео в социальных сетях.

«В интернете было размещено видео одного человека о плохом поведении людей, некоторых отрицательных явлениях в обществе. В первом кадре данного видео было показано, как моя дочь с друзьями сидит в парке. Все, о чем говорилось в этом видео, не имело никакого отношения к моей дочери. Однако после того, как видео распространилось в социальных сетях, сват со свахой прогнали мою дочь, говоря, что она, оказывается, вела себя неподобающе. Мы, получается, пострадали не за что», — говорит Айымбу Исраилова.

Арсен, работающий в сфере услуг, считает, что надо запретить простым гражданам размещать свое видео в интернете.

«Нас снимают, критикуют и видео размещают в интернете. Сколько людей их видят? Журналистов можно понять. Это их работа. А вот простым гражданам надо запретить это делать», — считает Арсен.

Но в то же время в Основном законе нашей страны (Конституция КР, 31 статья, п.п. 1 и 2) прописано, что каждый имеет право на свободу мысли и мнения, а также на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати.

Также в Уголовном кодексе прописаны нормы, предусматривающие ответственность за информацию, ущемляющую честь и достоинство человека, и ее распространение.

Запрещается пропаганда национальной, этнической, расовой, религиозной ненависти, гендерного и иного социального превосходства, призывающая к дискриминации, вражде или насилию (Конституция КР, 31 статья, п. 4).

Журналисты стали шире пользоваться возможностями интернета

Адыл Акжол уулу во время работы на телеканалах «Ош пирим» и «Ош ТВ» с целью создать архив своих работ стал размещать свои видео материалы на YouTube, открыв для этого свой канал. Когда количество подписчиков его канала превысило 5 тыс. человек, а просмотры отдельных его видео 200-300 тыс. показов, Адыл решил больше внимания уделять своему YouTube каналу.

«Материалы, подготовленные нами, на ТВ могут увидеть не так уж много людей, а в интернете эти возможности расширяются. Каждому подготавливаемому материалу я отношусь не как ютубер, а как журналист. Я даю только проверенную, оперативную информацию. То, что в ТВ показывается в укороченном виде, я на своем канале даю в более развернутом виде. Зрители больше смотрят видео без комментариев», — делится журналист «Ош ТВ» Адыл Акжол уулу. За полтора года количество подписчиков его канала достигло 270 тыс. человек.

Однако же бывает и так, что к нему обращаются люди, с просьбой разместить на его канала материалы определенной политической направленности.

«Обращаются порой, просят разместить готовый видео материал о человеке, находящемся у власти, говорят готовы заплатить за это. Но я не хочу обманывать доверие своих зрителей. 80% всех видео на моем YouTube канале – это мои собственные материалы. Чем больше людей видят материалы, подготовленные мной как журналист, тем больше я получаю стимула к работе”, — говорит А.Акжол уулу.

Он на «Ош ТВ» помимо подготовки новостных материалов, ведет еще авторскую программу «Инсан» («Персона») и участвует в подготовке еженедельной итоговой информационно-аналитической программы. Свободное время он уделяет своему YouTube каналу.

Возможность дополнительного заработка

Атакул Жалилов полтора года назад открыл YouTube каналы «Тез кабар» («Срочная новость») и «KgPress».

«Журналистам, работающим с видео, удобно открыть YouTube канал и работать с ним. Только если политика его СМИ позволяет делать это. Журналист может создать свой имидж, а также еще подзаработать. Если трудиться не покладая рук примерно 1 год и не нарушать требования YouTube, можно создать постоянный источник дополнительного дохода. Однако, если на ваш YouTube канал будет три жалобы от пользователей, даже несмотря на то, что ваш канал смотрят миллионы людей, ваш канал могут закрыть. Поэтому запрещается размещать у себя чужие материалы, фейки, призывы к насилию и т.д.», — сообщает Атакул Жалилов.

На сегодня на его рекламный YouTube канал «Тез кабар» подписаны 360 тыс. пользователей, и на «KgPress» — около 60 тыс. человек. Половину аудитории его рекламного канала составляют жители Кыргызстана, а другую половину – жители соседнего Узбекситана, Казахстана, а также Турции, России, Кореи и США.

Для тех, кто заинтересовался открыть свой YouTube канал, Атакул Жалилов советует сперва определиться с направленностью и форматом канала.

«В Кыргызстане практически отсутствуют частные каналы, посвященные технике, науке, образованию. Тем, кто желает открыть свой канал, желательно выбрать то, что сейчас отсутствует, новые темы», — говорит владелец двух каналов Атакул Жалилов.

Народ должен сам определить, кому верить

Преподаватель кафедры журналистики Ошского государственного университета Улукбек Омокеев ведет свой блог, в котором он пишет свои размышления о некоторых общественных событиях.

«У каждого есть, что сказать. Блогеры – это творческие люди, которые хотят поделиться с обществом тем, что у них накипело, высказать свою точку зрения. Некоторые это совмещают с бизнесом. У блогера должны быть четкие принципы, своя точка зрения. Однако в последнее время общество стал все больше путать журналиста с ютуб-блогером. Те, кто по каким-то определенным интересам готовит аудио, видео блоги стали бросать тень на работу журналистов», — делится своим мнением У.Омокеев.

По его мнению, только при повышении качества кыргызской журналистики у общество появится возможность выбирать качественную и вызывающую доверие информацию.

Гульзат Газиева,

Представитель ОО «Журналисты» в Ошской области

20.07.2019

Проблемы с профессионализмом в Нарынской области

Такое ощущение, что в последнее время в стране, в том числе и в регионах, укоренилось легкомысленное отношение к распростроняемой информации. Особенно это заметно на сайтах. Однако такое явление можно заметить и на весомых государственных СМИ.

К примеру, в Нарынской области есть единственное издание, которое распространяется по сему региону – газета «Тенир Тоо». Издание, владельцем котрого является Министерство культуры, информации и туризма имеет тираж 2500 экземпляров. В газете, имеющей 80 летнюю историю, сегодня работают два поколения журналистов.

Остановимся на некоторых грубых ошибках в материалах издания. В номере №31-32, вышедшем 7 мая, в честь 74 летия Великой Победы было опубликовано поздравление руководителя области под названием «Неизгладимый след в истории» (“Тарыхтагы өчпөс из”). В нем говорится: «Из Нарынской области были призваны 18 тыс. 881 человек, из них погибли на полях войны или пропали без вести 11 тыс. 547 человек… На сегодня в Нарынской области есть 13 ветеранов войны, 49 труженников тыла». В этом же номере газеты на 4-й странице в статье под названием «Их подвиг никогда не будет забыт» (“Эрдиктери унутулбайт”) приводится следующий текст: «Из призванных из Нарынской области погибли 5260 человек, 480 умерли от ран, пропали без вести 2793 человека… В области есть 12 инвалидов и участников войны». Если просуммировать получится 8533 человека. Разница в 3014 человек.

В номере №39-40 за 5 июня в статье «В праздничном настроении» (“Майрамдык маанайда”) на первой странице пишут: «1 июня в честь международного дня защиты детей в нарынском городском парке Алма-Бак провели праздничное мероприятие… Детский театр «Керемет коч» из Бишкека подарил детям праздничное настроение». Однако в этом же номере газеты на второй странице опубликована критическая статья «Оскорбление клоуна» (Должно быть стыдно) (“Маскарапоздун мазагы” (Уят эмеспи)). В нем подвергается критике отдельные жесты клоуна на праздничном мероприятии в Алма-бак в честь 1 июня, когда он раскачивая своими бедрами, показывал руку между ног. И здесь не обратили внимание на прямо противополжные материалы на одну и ту же тему.

Наряду с этим часто встречаются случаи, когда неправильно пишут имена должностных лиц, путают названия сельских управ. Казалось бы, мелочи, но они очень важны для определения качества материалов.

По мнению одного из местных журналистов, который не пожелал назвать свое имя, существует большое количество проблем.

«Уровень профессионализма нарынскихжурналистов среднее. Сильных журналистов практически нет. Наоборот, у нас работают те, у которых нет знаний и опыта, но имеются большие амбиции. Газета отстала от веления времени. Для этого нужен новый подход», — сказал он.

Кумендер Усуптегин,

Представитель ОО «Журналисты» в Нарынской области

21.07.2019

В Баткене нехватка профессиональных журналистов сказывается на информационном поле

В Баткене наблюдается нехватка журналистов, имеющих высшее образование, умеющих проводить журналистское расследование, хорошо знающих законы в сфере медиа. Эта проблема остра как в государственных, так и в частных СМИ.

Из-за нехватки журналистов опытные мастера пера часто сотрудничают сразу с несколькими СМИ на основе договоров или в качестве внештатных корреспондентов. Такое явление отрицательно сказывается на конкуренции между местными СМИ, часто возникают конфликты интересов, на первый план выходит вопрос, кто больше заплатит. Когда журналист одновременно сотрудничает с несколькими СМИ, он в первую очередь, оперативный и качественный материал готовит для СМИ, который платит больше, а СМИ, не имеющие такие возможности, оказываются на второй очереди, говорит директор единственного в Баткенской области частной радиостанции «Салам» Улукбу Амирова.

«Естественно, каждое СМИ старается увеличить свою аудиторию и удержать ее. Международные или имеющие хорошие финансовые возможности СМИ стараются в каждом регионе иметь хороших журналистов. Они платят хорошо, и в то же время требуют эксклюзивные, качественные материалы. А у региональных СМИ, которые не имеют больших рекламных доходов, нет возможностей держать сильных, профессиональных журналистов. Они вынуждены на основе договоров или в качестве внештатника сотрудничать с более или менее подготовленными журналистами. Однако в таком случае возникают конфликты интересов, которые мешают работе СМИ. Мы тоже попытались готовить своих кадров, отправляли их на различные тренинги, повышали их правовые и профессиональные навыки и знания. Однако же, когда они становятся более или менее известными и научились готовить качественные материалы, они уходят из местных СМИ. На их замену некого взять, т.к. нет готовых журналистов, а молодым журналистам нужно еще многое знать и учиться. Нужно время на их подготовку. Из-за этого у местных СМИ не всегда дела идут хорошо, как им хотелось бы», — говорит Улукбу Амирова.

В Баткенской области действую около 10 СМИ, девять из них – государственные. В последнее время практически не было случая, чтобы на местных СМИ было опубликовано журналистское расследование или аналитический материал, который бы вызвал широкий общественный резонанс. По мнению директора Баткенского областного телерадиоканала Мамажана Бердишева, часто у них возникают проблемы с доступом к оперативной и объективной информации во время приграничных конфликтов, нередких в данном регионе.

«Мы не жалуемся на отсутствие профессиональных, опытных журналистов. В последние годы зарплата наших журналистов неплохая. Например, наши журналисты получают больше, чем врачи. Однако у нас нет журналистов, умеющих готовить журналистское расследование. И потом, особенность нашего региона – часто происходят конфликты в приграничных районах. У нас имеются трудности с получением необходимой информации, в грамотном освещении приграничных проблем. Местные органы, имеющие отношение к приграничным вопросам, все время оглядываются на центральные органы власти и потому стараются не давать нам лишнюю информацию. При расследовании и освещении общественно значимой проблемы мы ощущаем нехватку времени, средств и профессиональных кадров», — признается Мамажан Бердишев.

Хотя журналисты меж собой часто говорят об имеющихся проблемах с доступом к информации, нарушениях их прав, однако же еще не было случая, чтобы они обращались в правоохранительные органы или в суд. В регионе в целом работают около 50 журналистов, большинство из них сотрудничают с двумя и даже больше СМИ, и ими еще не было подготовлено ни одного резонансного расследования.

Жениш Айдаров,

Представитель ОО «Журналисты» в Баткенской обласи

II. НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ И СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

Необоснованный отказ или ограничение в предоставлении общественно значимой информации

16.07.2019

На мероприятия с участием Президента в регионах журналисты допускаются избирательно

Глава государства Сооронбай Жээнбеков 4 июля побывал с рабочим визитом в Баткене. В здании облтеатра он встретился с жителями и активом области. Однако на это мероприятие по указке администрации президента были допущены не все журналисты. Многим было отказано, ссылаясь на отсутствие их имен в списке.

По мнению одного из журналистов, не допущенных на это мероприятие, внештатного корреспондента радио «ВВС» Аскара Баймуратова, избирательный подход к журналистом является нарушением права на доступ к информации и сделано это намеренно.

«Президент не каждый день бывает в Баткене. К тому же имеется напряженность в приграничных районах, происходят локальные конфликты, и потому у всех был большой интерес, что скажет Президент о приграничных проблемах во время своей поездки в Баткен, какие даст указания. Поэтому считаю направильным допуск на эту встречу только отдельных журналистов из государственных СМИ. Мы обращались к представителям местной власти, но они сказали, что они ни при чем и ничего не знают. Даже не все местные журналисты знали о приезде президента в Баткен. Мы получили только ту информацию, которую дала администрация президента. Я считаю, что это является ограничением журналистов в доступе к информации», — говорит А.Баймуратов.

Встреча президента с населением во время его рабочей поездки официально не было названа закрытым мероприятием. Однако людей допускали туда только по заранее составленному списку, а из журналистов разрешение освещать данное мероприятие получили только журналисты ОТРК. Местные журналисты, чтобы получить разъяснение по данному случаю, обратились к пресс-службе областной администрации. Пресс-секретарь Полномочного представителя Правительства КР в Баткенской области Чолпон Бердикулова ссобщила, что это является обыденной практикой и что все последние мероприятия президента проходят в таком порядке.

«Я выполнила свои обязанности, заранее предоставила в администрацию президента уточненный список журналистов Баткенской области для получения разрешения на освещение меоприятий с участием главы государтва. Однако протокольная служба дала разрешение только журналистам ОТРК. Этот вопрос не я решаю. В последнее время все мероприятия президента в регионах проходят в таком порядке. Всю информацию СМИ предоставляет пресс-служба президента. Ее может получить каждый. Я отвечаю только за освещение мероприиятий в области», — сообщила Ч.Бердикулова.

Это уже третье приезд Президента С.Жээнбекова в Баткенскую область. На последнем мерпориятии – его встрече с представителями населения Кадамжайского района присутствовали руководители местных СМИ, информацию же об этой встрече предоставила пресс-служба главы государства. Избирательный подход к журналистам начался в последний период правления бывшего президента страны. Это было вызвано тем, что экс-президент Алмаз Атамбаев часто выходил за пределы подготовленного текста, а его слова подхватывались журналистами, что вызывало различные дискуссии в обществе. Такое ощущение, что нынешняя администрация продолжает ту традицию.

Жениш Айдаров,

Представитель ОО «Журналисты» в Баткенской области

17.07.2019

Джалал-Абад: Гарантии доступа к информации не работают

В Джалал-Абадской области гарантии доступа к информации, прописанные в Конституции КР, не работают. Об этом уже не раз сообщалось обществу, шли обсуждения, однако соответствующие госорганы, в первую очередь Правительство КР и органы, стоящие на страже законности, никак не реагируют на это.

«Кыргызнефтегаз» существует вне правового поля?

27 мая текущего года ОФ «Контент-медиа» из Джалал-Абада обратился к руководителю ОАО «Кыргызнефтегаз» Рашиту Бостонову с письмом, в котором содержалась просьба предоставить информацию об объеме производства нефти за 2016-18 годы, о компаниях партнерах, к которым были отгружена нефть и объемах этой нефти, а также об объемах нефтепродуктов, потерянных в результате хищений. Этот письменный запрос был передан журналистом ОФ «Контент-медиа» специалисту по связям с общественностью ОАО «Кыргызнефтегаз» Руслану Абдумуталип уулу, который расписался, что получил письмо.

Однако ОАО «Кыргызнефтегаз» не предоставил ответа в указанные законом сроки. ОФ «Контент-медиа» в целях восстановления нарушенного права, а также принятия меры в отношении компании 18 июня 2019 года обратился к прокурору области Айбеку Турганбаеву. К сожалению, и это действие фонда было безрезультатным. В письме заместителя прокурора области Р.Нурматова от 2 июля говорилось о том, что в отношении ОАО «Кыргызнефтегаз» невозможно применить законные меры. Далее в письме сообщалось, что в Министерстве юстиции КР ОАО «Кыргызснефтегаз» зарегистрировано как частное предприятие. И потому органы прокуратуры не могут его проверить. Областная прокуратура, ссылаясь на то, что согласно статье 5 Закона «О защите профессиональной деятельности журналиста» журналист имеет право запрашивать и получать общественно-значимую информацию в государственных органах, органах самоуправления граждан, общественных объединениях, предприятиях, учреждениях и организациях, советует обратиться в суд в частном порядке.

В настоящее время ОФ «Контент-медиа» в целях восстановления нарушенного права, а также получения общественно-значимой информации готовится обратиться в суд.

Установлена информационная монополия

В Джалал-Абадской области существует еще одна проблема с доступом к информации – местные муниципальные власти установили монополию на информацию. Особенно усердствует Джалал-Абадская мэрия. Так, мэр города Мураталы Тагаев с целью ограничить доступ журналистам к негативной информации о ситуации в городе 20 ноября 2018 года издал приказ №336-б «Об организации взаимодействия Джалал-Абадской городской мэрии и муниципальных структурных организаций». О том, что этот приказ противоречит Конституции КР и другим законам страны, журналисты уже заявляли в свое время. В 1-м пункте данного приказа отмечено, что руководители городских муниципальных предприятий «при выезде в командировку за пределы города в другие районы-города, Бишкек и Ош и при предоставлении какой-либо информации СМИ они прежде должны согласовать это с руководством города».

Ссыялаясь на этот приказ, все руководители городских служб отказываются предоставлять какую-либо информацию, отправляя всех в Информационный центр, открытый при мэрии. Однако сотрудники центра не являются специалистами по деятельности той или иной городской службы, а потому информация, предоставленная ими, не являются полной и исчерпывающей. Журналисты недовольны сложившейся ситуацией.

Попытки владельца YouTube канала «Малина ТВ» Санрабии Сатыбалдиевой получить от руководителей ряда городских ведомств информацию об инфраструктурных строительных работах в городе окончились неудачей. Вместо того, чтобы предоставить информацию о деятельности своих организаций они отправляли журналиста к Информационному центру при мэрии города Джалал-Абад. Однако она в центре не смогла получить полной информации, по интересующему ее вопросу. Да и сотрудники центра откровенно давали ей знать, что не желают ей предоставлять информацию.

Журналист телеканала «Чолпон ТВ» Талгат Абдрахманов с вопросом о парках отдыха и проблемах, связанных с ними, обратился к руководителю городского Департамента коммунального хозяйства и благоустройства. Однако чиновник отказался отвечать на вопросы и посоветовал журналисту обратиться в Информационный центр. Но журналист был настойчив и напомнил руководителю коммунального хозяйства, что он нарушает закон и пригрозил обратиться в прокуратуру. Только после этого чиновник ответил на вопросы журналиста.

К сожалению, таких случаев немало.

Почему наверху молчат?

Информация о таких нарушениях, ограничениях прав на доступ к информации не раз публиковалась в интернет пространстве. Об этих фактах известно не только республиканским ведомствам, но и Президенту КР Сооронбаю Жээнбекову. Главе государстве об этом было сообщено во время его первой пресс-конференции в качестве президента в декабре 2018 года и президент тогда ясно дал понять, что он не одобряет действия мэра. Однако с тех пор ничего не изменилось. Никто из вышестоящих органов не обратил внимания на действия руководства ОАО «Кыргызнефтегаз» и мэра Джалал-Абада, и не предпринял попытку исправить ситуацию. Было бы хорошо, если бы как-то отреагировали на это Правительство КР, его Полномочный представитель в Джалал-Абадской области. К сожалению, все по-прежнему…

В то же время мы все были свиделями того, как с должности Полномочного представителя Правительства КР в Чуйской области был уволен Туйгуналы Абдраимов за свои слова одной из журналисток, что ее лицо ему не понравилось. В то же время, несмотря на многочисленную критику в адрес мэра Джалал-Абада, сообщения о его незаконных действиях, он продолжает оставаться на своей должности. Это вызывает очень много вопросов. Возможно, на это влияет то, что мэр города Мураталы Тагаев является сватом Асылбека Жээнбекова, младшего брата президента страны Сооронбая Жээнбекова

Правительство КР и соответсвующие органы обратят ли когда-нибудь внимание на эти противоправные факты?

Жалил Сапаров,

Представитель ОО «Журналисты» в Джалал-Абадской области

19.07.2019

Таласские журналисты жалуются на сложность получения информации от областного УВД

Таласские журналисты ссобщают о сложностях получения какой-либо информации от областного Управления внутренних дел.

«Как было два года назад, когда руководителем УВД был Ильяс Касымбаев, так и сейчас при Алмазе Жумабекове такая же ситуация», — говорит главный редактор областной газеты «Талас турмушу» Козубек Иманкулов.

По словам А.Жумабекова, им было дано несколько предупреждений руководителю пресс-службы ведомства Динаре Сарногоевой насчет своевременного предоставления оперативной информации представителям СМИ. Однако, на деле все остается по-прежнему. Как сообщает главный редаткор областной газеты, из правоохранительных органов только прокуратура тесно работают с журналистами.

Несмотря на неоднократные обращения журналистов руководитель пресс-службы областного УВД Д.Сарногоева ограничивается только одним сообщением раз в два-три месяца, такая же ситуация наблюдается и в работе судебных органов области, отмечает К.Иманкулов.

Комментарий:

Согласно п.3 ст. 33 Конституции КР «каждый имеет право на получение информации о деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, юридических лиц с участием органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также организаций, финансируемых из республиканского и местных бюджетов». Закон КР «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления КР» устанавливает, что деятельность государственных органов и органов местного самоуправления является открытой, прозрачной и гласной. Ст.4. Закона КР «О защите профессиональной деятельности журналиста» устанавливает, что не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан . Ограничение доступа к информации допускается в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка; охраны здоровья или нравственности населения; защиты прав и свобод других лиц. Согласно ст.20 Конституции КР, любые ограничения прав и свобод человека могут быть введены только Конституцией и законами и вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным целям. Следовательно, ограничение право на доступ к информации со стороны государственных органов, а равно воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста является грубым несоблюдение конституционных гарантий со стороны государства. Вместе с тем, необходимо отметить, что действующее законодательства не предусматривает ответственности за несоблюдение должностными лицами требований Закона КР «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления КР».

Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации, вытекающие из фактов публикации определенных сведений

19.07.2019

Экс-омбудсмен не пришел на заседание суда, на котором рассматривался его иск к телеканалу «Апрель»

Экс-омбудсмен Турсунбек Акун не пришел на заседание Октябрьского районного суда, на котором рассматривался его иск к телеканалу «Апрель». Он с этого СМИ, а также с журналиста Каната Каниметова требует 600 тысяч сомов моральной компенсации.

Извещение об иске бывшего главного правозащитника в адрес телеканала направил Октябрьский районный суд Бишкека. Но на первое судебное заседание, которое состоялось 16 июля 2019 года экс-омбудсмен Турсунбек Акун не явился, также как и его представитель. Судья попросила юристов телеканала изложить свои возражения в письменном виде. Следующее заседание суда состоится 6 августа.

Экс-омбудсмен считает, что телеканал «Апрель» и специальный корреспондент канала Канат Каниметов нанесли урон его чести, достоинству и деловой репутации. Речь идет о сюжете в новостном выпуске от 6 мая 2019 года, в котором был опубликован фрагмент интервью Хавы Хамидовой – сестры Азиза Батукаева. В 2014 году это интервью было опубликовано в газете «Московский Комсомолец» в статье журналиста Улукбека Бабакулова. По версии издания, Хава Хамидова сообщила, в частности, что ее супруг лично передал Турсунбеку Акуну 100 тысяч долларов за поддержку в освобождении Батукаева.

Помимо опровержения этих сведений, Турсунбек Акун требует взыскать в свою пользу с редакции телеканала «Апрель» 500 тысяч сомов, с журналиста Каната Каниметова 100 тысяч сомов за моральный ущерб.

По словам гендиректора канала «Апрель» Дмитрия Ложникова, журналисты намерены судиться и будут отстаивать свои правоту, насколько это возможно.

Напомним, Турсунбек Акун сообщал ОО «Журналисты», что намерен судиться с телеканалом «Апрель». «Но если «Апрель» даст официальное опровержение, то я тут же отзову свое заявление», — пообещал истец.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО “Журналисты” в Чуйской области и г. Бишкек

Комментарий:

Согласно ст.29 Конституции КР каждый имеет право на защиту чести и достоинства. На основании ст.18 Гражданского Кодекса КР, гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию. Наряду с опровержением таких сведений, гражданин вправе требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. Вместе с тем, ст.45 Закон КР «О телевидении и радиовещании» предусматривает, что телерадиоорганизация и ее работники не несут ответственности за распространение информации, не соответствующей действительности, в случае если «она является дословным воспроизведением материалов, распространенных иным средством массовой информации или информационным агентством, со ссылкой на него». В данном случае оспариваемые сведения были взяты из интервью третьего лица другому СМИ, что служит основанием освобождения от ответственности.

19.07.2019

Три судебных дела «Ачык саясат плюс»

Газета «Ачык саясат плюс» подала апелляцию в Бишкекский суд на решение Октябрьского районного суда, по которому журналисты должны выплатить депутату ЖК Кожобеку Рыспаеву 300 тысяч сомов моральной компенсации.

Напомним, парламентарий подал в суд на газету и просил защитить его честь и достоинство, а также деловую репутацию. Поводом для иска стала статья в газете, в которой говорится, что депутат часто переходит из одной партии в другую, и журналисты называли депутата «хамелеоном».

Кстати, нардеп просил 300 тысяч сомов в качестве компенсации морального вреда, но затем он увеличил сумму до 1 миллиона. Но суд удовлетворил его предыдущее требование.

Депутат К.Рыспаев уже сообщал общественности, что не собирается идти на мировую с газетой «Ачык саясат плюс».

«Есть вещи, которые можно простить, но на это не могу закрыть глаза. Они меня сравнили с девушкой легкого поведения, с хамелеоном», — заявил нардеп.

«Мы полностью не согласны с решением районного суда. Нужно сказать, что 300 тысяч сомов это большая сумма для нас и она не соответствуют уровню морального ущерба депутата. Кстати, после выступления Кожобека Рыспаева в Жогорку Кенеше, где он назвал депутатов элитой общества, на него обрушилась критика общества. В соцсетях его обзывали похлеще, чем в нашей газете. Но он подал в суд только на нас. Думаю, это потому, что мы оппозиционные журналисты», — говорит главный редактор издания Назгуль Мамытова.

По словам главреда, журналисты будут до конца добиваться справедливости. «Если городской суд оставит решение районного суда, есть вероятность закрытия газеты. Но «благодаря» давлению со стороны депутата, активизировалась широкая общественность, которая нас поддерживает. Простые люди хотят собрать эту сумму. Они предлагают устроить акцию по сбору средств. Пройтись по всем областям. Пока мы приостановили народную инициативу: ждем решения городского суда. Много звонят из Оша, Жалал- Абада и Чуйской области», — говорит она.

По словам Назгуль Мамытовой на газету «Ачык саясат плюс» подали сразу несколько исков в этом году. Например, руководитель департамент лекарственного обеспечения и медтехники Минздрава Гульмира Шакирова требует с издания 500 тысяч сомов. Журналисты попросили судью провести лингвистическую экспертизу, чтобы понять какие слова нанесли Шакировой моральный ущерб. Судья согласилась. Сейчас ждут результатов судмедэкспертизы.

Также прокурорский работник Кубан Шатенов подал иск в Первомайский суд и уже вышло заочное решение суда о взыскании с издания 50 тысяч сомов. Газета уже обжаловала это заочное решение в столичном суде. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Защитой газеты «Ачык саясат плюс» будет заниматься Медиа омбудсмен КР Акмат Алагушев.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО “Журналисты” в Чуйской области и г. Бишкек

Комментарий:

Так Постановлению Пленума Верховного Суда КР «О судебной практике по разрешению споров о защите чести, достоинства и деловой репутации» устанавливает, что «при определении размера компенсации морального вреда суды должны учитывать характер и содержание публикации, степень распространения недостоверных сведений и другие заслуживающие внимание обстоятельства, при этом должны учитываться требования разумности и справедливости». Установлено, что судам необходимо принимать во внимание, «является ли истец публичной фигурой, были ли ответчиком добровольно принесены извинения истцу». Однако при определении суммы компенсации морального вреда в 300 тыс. сомов судом были проигнорированы принципы разумности и справедливости. Для редакции газеты, тираж которой на превышает 2300 (две тысячи триста) экземпляров, это большая сумма. При этом в мотивировочной части решения нет четкого обоснования, исходя их каких критериев вышла эта сумму.

20.07.2019

Глава МВД КР Кашкар Джунушалиев подал на газету «Азия-Ньюс» иск на 5 млн сомов

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев подал в суд иск о защите чести и достоинства в отношении газеты «Азия-Ньюс». Октябрьский районный суд Бишкека уже провел первое заседание по данному делу. Было решено, что сотрудники газеты должны дать пояснения относительно публикаций и фотографий. Следующее заседание назначено на 1 августа.

Адвокат министра Динара Аширалиева, сообщила СМИ, что причиной иска послужили «недостоверность информации и коллаж», опубликованные в газете. По ее словам, информация о кадровых проблемах в министерстве также стала причиной для обращения в суд.

«Согласно закону о СМИ редакторы несут ответственность за достоверность распространяемой информации. Дело не в 5 миллионах сомов. Журналисты должны соблюдать этику, проверять факты в ходе исполнения своих обязанностей», — сказала Динара Аширалиева.

Главный редактор «Азии-Ньюс» Асланбек Сартбаев сообщил коллегам, что против него подали иск министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев и начальник 7-го управления МВД Бакыт Матмусаев.

«Джунушалиев пугает судей седьмым отделом, который занимается прослушкой. Мы сделали коллаж на Кашкара Джунушалиева с вопросом “Кашкар – крыса?” Это вопрос, там не было утверждения, что он крыса»,— объяснил А.Сартбаев.

Он добавил, что почти аналогичная фотография была опубликована и про Матмусаева с вопросом, следит ли он за бизнесменами и чиновниками.

«Я их ни в чем не обвинял. Если бы они хотели, могли бы ответить. У нас есть доказательства о слежке, которые я покажу в суде. Генерал Омурбек Суваналиев готов дать показания по этому поводу. За ним когда-то тоже следили», — сказал А.Сартбаев.

Нужно сказать, что Джунушалиев и Матмусаев не первые из числа милицейского начальства, которые подали иски против «Азии-Ньюс». Ранее с издания требовал 10 миллион сомов и экс-заместитель главы МВД Данияр Абдыкаров, который позже отозвал свой иск.

Осенью 2018 года газета проиграла иск на 1 млн сомов со стороны бывшего спикера парламента Ахматбека Келдибекова, который, потом отказался от взыскания этих денег.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО “Журналисты” в Чуйской области и г. Бишкек

Комментарий:

Согласно ст.29 Конституции КР каждый имеет право на защиту чести и достоинства. На основании ст.18 Гражданского Кодекса КР, гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию. Наряду с опровержением таких сведений, гражданин вправе требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. Вместе с тем, законодательство предусматривает понятие «публичных лиц». Так согласно Постановлению Пленума Верховного суда КР «О судебной практике по разрешению споров о защите чести, достоинства и деловой репутации» «публичными фигурами» являются лица, которые занимают государственные должности и/или пользуются государственными ресурсами, а также все те, кто играет значительную роль в общественной жизни (в политике, экономике, искусстве, социальной сфере, спорте или в любой другой отрасли). Законом установлено, что «государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в СМИ в отношении того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий. Публичные лица открыты для освещения их слов и поступков». Следовательно, публичным лицам следует быть более терпимее к критике в отношении своей личности и своей деятельности. Кроме того, требования истца возместить моральный вред на сумму 5 миллионов сомов не отвечают принципам разумности и справедливости, очевидно, что баснословная сумма установлена в целях устрашения СМИ и в случае удовлетворения судом иска повлечет собой прекращения деятельности СМИ. Принимая во внимание, что законодательство не устанавливает порог суммы моральной компенсации, ожидаем, что суд при рассмотрении искового заявления будет руководствоваться принципами законности, справедливости, разумности и объективности.

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Мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ осуществляется при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан».