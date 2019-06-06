Мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ в КР. Апрель-май 2019 года

В апреле-мае мониторинг зафиксировал 14 сообщений. Из них 3 определяют фактическое положение СМИ в свете политической атмосферы месяца, 11 дают информацию о прямых нарушениях прав СМИ и журналистов, 1 – о конфликтах и обвинениях, выдвинутых против СМИ и журналистов, которые, в большинстве своем, не основаны на законе.

I. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

Возобновляется мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ в КР

16 апреля, 2019

ОО «Журналисты» в партнерстве с ОФ «Институт Медиа Полиси» (ОФ «ИМП») и при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» запускают проект по мониторингу нарушений прав журналистов и СМИ КР. Проект рассчитан до конца 2019 года. Об этом 16 апреля было сообщено на пресс-конференции в Бишкеке.

Наблюдатели ОО «Журналисты» в каждом регионе будут фиксировать все факты нарушения прав журналистов и СМИ и готовить информационные сообщения о них. ОФ «ИМП» по некоторым случаям будут давать свои юридические комментарии. Все сообщения будут регулярно выставляться на сайте ОО «Журналисты» (http://journalist.kg/). Ежемесячно вся собранная информация будет обобщаться, классифицироваться и рассылаться всем заинтересованным сторонам. В конце года планируется издание итогового мониторингового отчета.

В качестве региональных наблюдателей были взяты известные в своем регионе журналисты:

Джалал-Абадская область – Жалил Сапаров, 0555 300-484, 0772 257-564;

Ошская область – Гульзат Газиева, 0550 288-004, 0778 902-423;

Нарынская область – Кумендер Усупов, 0552 435-677, 0772 435-677, 0700 435-677;

Таласская область – Козубек Иманкулов, 0772 655-905, 0701 605-001;

Иссык-Кульская область – Жумагуль Барктабасова, 0771 326-619, 0703 326-619;

Баткенская область – Жениш Айдаров, 0550 509-555, 0773 261-027;

Чуйская область и г.Бишкек – Азамат Касыбеков, 0555 923-461.

В рамках проекта, помимо фиксации нарушений прав журналистов и СМИ, со стороны ОФ «ИМП» будет также оказываться юридическая помощь тем журналистам и СМИ, чьи права были нарушены.

Таким образом, мониторинг позволит получить не только количественные и качественные показатели для оценки состояния уровня состояния свободы слова в стране, но и будет способствовать повышению юридической грамотности и защищенности журналистов и СМИ.

Отметим, что ОО «Журналисты» беспрерывно с 2002 года по 2007 год, а также с некоторыми перерывами до 2010 года включительно проводило мониторинги нарушений прав журналистов и СМИ в КР.

Для нынешнего мониторинга пересмотрена система мониторинга с большим акцентом на фиксацию фактов нарушений прав журналистов и СМИ, и оказанию им юридической и иной помощи.

Напомним, что 15 апреля в Бишкеке ОО «Журналисты» провело тренинг для региональных наблюдателей, задействованных в проекте по мониторингу нарушений прав журналистов и СМИ КР.

О ситуации с журналистскими расследованиями в Ошской области

20 мая, 2019

В последние годы в Ошской области стали все больше проводиться журналистские расследования. Но в то же время недавно ошский предприниматель Жалил Атамбев подал иск на 50 млн сомов против журналиста расследователя Ыдырыса Исакова, а через некоторое время вновь отозвал его. А во время расследования деятельности подпольного казино были избиты два журналиста.

Для проведения расследования нужны способности

Руководитель медиа-школы имени Таира Турсуналиева Данияр Садиев отметил, что в последние годы стали все чаще появляться аналитические материалы с элементами расследовательской журналистики:

«Многие журналисты занимаются только подготовкой текущих новостей. Для расследования нужны профессионализм и опыт. Однако у нас есть такие журналист, как Арген Нуров, Альмира Абидинова, Марат Акимбек уулу, Назгуль Акунова, которые стараются готовить аналитические материалы с элементами журналистского расследования. В то же время после таких наших материалов мэрия Оша уже перестала звать нас на свои мероприятия», — говорит Д.Садиев.

Руководитель телеканала «Ош-ТВ» Керим Калыкулов малочисленность журналистов-расследователей объясняет следующими причинами:

«Наш телеканал работает по гонорарной системе. Мы ставим большие гонорары за материалы, имеющие элементы журналистского расследования. Однако при подготовке таких материалов становиться заметным недостаток профессиональных знаний, закрытость информации, недостаток знаний по доступу к информации. Также для подготовки такого материале и разрешения пустить его в эфир требуется наличие определенной воли у руководителя СМИ», — отметил К.Калыкулов.

Труднодоступность информации

По словам журналистов, занимающихся журналистскими расследованиями, от некоторых государственных органов сложно получить какую-либо информацию.

«Сложно получить информацию от милиции, прокуратуры, финансовой полиции, экотехинспекции. Часто бывает, что прокуратура отказывается давать какую-либо информацию, говоря «Идет следствие» или «В свое время мы вас прониформируем», — сообщает журналист телеканала «TMG» Арген Нуров.

Журналист телеканала «НТС» Гульжан Алтымышбаева отметила такую проблему региональных журналистов, как малочисленность экспертов и сложность получения экспертного мнения:

«Государственные служащие, чиновники закрыты, отказываются давать интервью по важным вопросам. Большинство министерств, Служба государственной безопасности расположены в столице. Региональным журналистам сложно получить необходимую информацию», — говорит Г.Алтымышбаева.

Встречаются попытки «подкупить» журналистов

Ыдырыс Исаков активно заимается журналистским расследованием последние пять лет. По его словам во время больших событий, как выборы, бывают случаи применения насилия против журналистов, также нередки случаи попыток подкупить представителя СМИ, когда он обращаются за какой-либо важной информацией.

«Бывают угрозы засудить журналистов. В то же время широко распространено мнение, что при необходимости можно «купить» журналиста и использовать его против оппонента. Руководители поняли, что с журналистом дешевле будет договориться, дать ему деньги, чем воевать с ним и судиться. Поэтому на каналах нет качественного контента», — считает журналист радио «Азаттык» по Ошской области Ы.Исаков.

Другие журналисты и руководители СМИ тоже отмечали, что довольно часто встречаются попытки подкупить журналиста.

Нужна воля владельцев СМИ

По мнению А.Нурова, журналистское расследование в Кыргызстане еще не достаточно развито, руководители СМИ не уделяют должного внимания этому вопросу.

«Руководство телеканала, где я раньше работал, не очень приветствовало журналистские расследования. По моему наблюдению, руководители СМИ не сильно заинтересованы в подготовке материалов, раскрывающих различные нарушения законов», — считает Арген Нуров.

«Бывают случаи, когда некоторые руководители СМИ не пускают в эфир расследовательские материалы своих журналистов, в которых изобличаются негативные стороны нашей жизни, и журналисты бывают сильно разочарованы этим, — говорит Ыдырыс Исаков. – Зависимость от руководителя СМИ препятствует появлению острых материалов. Владельцы частных телеканалов желают защитить одновременно свои и бизнес, и политические интересы».

Руководитель медиа школы имени Т.Турсуналиева Д.Садиев считает, что причиной малочисленности журналистских расследований является зависимость редакционной политики.

«За каждым медиа стоит или чиновник, или политическая фигура. Если в ходе расследования выявляются чьи-то интересы, то достаточно одного телефонного звонка, чтобы приостановить расследование. И потом не у всех хватает силы духа пустить в эфир такой материал», — считает Д.Садиев.

По мнению Тургунбая Алдкаулова, руководителя «Идар Медиа», журналисты также опасаются за свою жизнь.

«К правоохранительным органам нет доверия. Если будет возбуждено уголовное дело, то СМИ должно быть независимым, чтобы смог защитить своего журналиста. Также на журналистское расследование оказывают свое отрицательное влияние родственные отношения, принадлежность к одному роду», — говорит Т.Алдакулов.

Журналисты расследователи были избиты, вызваны в суд

После журналистского расследования Ыдырыса Исакова «Как устроен теневой бизнес в Оше» («Ош: салыктан буйтаган «ишкерлер») 22 апреля Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями сообщила о возбуждении уголовного дела по фактам, озвученным в расследовании по статье 232 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей) Уголовного кодекса.

Спустя некоторое время главный фигурант уголовного дела Жалил Атамбаев подал иск в суд против журналиста о взыскании с него 50 млн сомов моральной компенсации. Однако вскоре он отозвал свой иск. 20 мая состоится судебное заседание по отзыву иска.

На прошлой же неделе журналист радио «Азаттык» Ыдырыс Исаков и журналист телеканала «Нур» Даткабек Шабданбеков были избиты во время журналистского расследования незаконной деятельности подпольного казино. У них были поцарапаны руки и лицо, имеются ушибы рук, также порвана одежда.

Возникает мысль, не повлияли ли эти инциденты на желание журналистов заниматься расследованием. Один из пострадавших во время расследования деятельности подпольного казино журналист Даткабек Шабданбеков говорит о том, что хотя журналисты и стараются донести до общества факты о нарушениях закона, однако со стороны соответствующих органов не предпринимаются никакие меры.

«Хотя журналисты и приводят все доказательства нарушений законов, публикуют материалы об этом в своих СМИ и социальных сетях, правоохранительные органы не дают правовых оценок этим фактам. Видя, что все их старания оказались безрезультатными некоторые журналисты разочаровываются в своем деле», — считает Д.Шабданбеков.

В Ошской области действуют 10 телеканалов, 3 радио и более 10 городских и местных газет.

Гульзат Газиева,

представитель ОО «Журналисты» по Ошской области

Журналистка расценивает звонки и визиты неизвестных лиц, как не прямую, но все же угрозу

31 мая, 2019

Журналистка сайта politmer.kg и factcheck.kg Наргиза Нанакеева расценивает звонки и визиты неизвестных лиц, представившихся сотрудниками ГКНБ, как не прямую, но все угрозу.

Напомним, что 28 мая она в своей фейсбук страничке дала разъяснение по поводу угроз, поступающих в адрес редакции.

Журналистка Наргиза Нанакеева дала ОО «Журналисты» комментарий: «В последнее время мы делаем цикл журналистских расследований. Мы акцентируем внимание на незадекларированные доходы чиновников. При этом опираемся на закон о конфликте интересов и закон о государственной гражданской службе и муниципальной службе, в которых госслужащим запрещается иметь свой бизнес. Мы стараемся показать реальное имущество чиновников. Первые наши материалы были про акимов и их бизнес. Затем мы написали материалы о Аскарбеке Шадиеве. По поводу этих статей к нам не обращались. Потом вышла первая часть расследования о Раиме Матраимове».

В этот же день Н.Нанакеева написала очередной пост, в котором сообщила, что связывать эти случаи с материалом про семью Матраимовых не совсем корректно. «Меня начали «посещать» ГКНБщники в конце апреля, а материал про Матраимовых опубликован на нашем сайте factcheck.kg только вчера, 27 мая 2019 года», — уточнила она.

По словам Н.Нанакеевой, она не обратила внимание на посещение гражданина, который представился сотрудником ГКНБ. Но после звонка ее мамы журналистка стала тревожиться. «После этого случая мне позвонила мама и очень за меня волновалась. У меня нет 100 процентной уверенности, что эти люди из ГКНБ. Возможно, это те, которым не нравиться наши расследования, и они прикрываются спецслужбами. Это хоть и не прямая угроза, а все равно угроза», — говорит она.

Общественное объединение «Журналисты» официально обратилось в ГКНБ с просьбой прокомментировать этот инцидент.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской области и г.Бишкек

II. НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ И СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

Необоснованный отказ или ограничение в предоставлении общественно значимой информации

Полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области пообещал улучшить ситуацию с доступом к информации для журналистов в регионе

8 мая, 2019

Во время конфликтов на границе получить какую-либо информацию от госорганов области представляет большую сложность. Об этом рассказал собкорр «7-канала» по Баткенской области Нургазы Жайнаков. По его словам, отсутствие официальной информации и комментариев со стороны властей во время приграничных проблем создают большие трудности в работе журналистов.

Например, во время подобных событий в августе и октябре 2018 года журналисты не могли получить официальный комменатрий от местных властей и они были вынуждены ограничиваться только сообщением местных жителей. Журналисты неоднократно безуспешно обращались с этой проблемой к руководству области и лично губернатору (тогда губернатором был Абиш Халмурзаев). Мало того, во время приграничных конфликтов в марте 2019 года от руководства получили выговор некоторые представители областных органов за то, что предоставили информацию журналистам.

Со сменой руководства области появилась надежда, что ситуация с доступом к информации улучшиться. В апреле новоназначенный Полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области Акрам Мадумаров встретился с представителями СМИ области и обсудил с ними пути сотрудничества.

Во время этой встречи региональный корреспондент ЭлТР Улан Маккамбаев рассказал Акраму Мадумарову о существующих проблемах с доступом к информации.

«Последние 2-3 года во время приграничных конфликтов представители местных властей следуя приказу руководства области стараются не давать журналистам какую-либо информацию. А при отсутствии точной официальной информации могут появиться различные слухи и домыслы, которые могут усугубить ситуацию. Приграничные конфликты не будут дожидаться, когда появиться официальная информация», — отметил У.Маккамбаев.

Слова журналиста поддержали и другие его коллеги. Новоназначенный руководитель области Акрам Мадумаров сразу же прокомментировал эту ситуацию.

«Мы должны быть открыты и заинтересованы в распространении точной и объективной информации. Иначе, отсутствие какой-либо информации может стать причиной ухудшении ситуации в приграничных районах. Поэтому я тут же здесь на месте даю задание своему пресс-секретарю по вопросам доступа и распространения информации. Необходимо улучшить работу с журналистами. Чтобы не было случая, что какой-либо журналист не смог получить информацию от областного руководства. Ситуацию необходимо выправить, сотрудничество улучшится», — пообещал Акрам Мадумаров.

Было предложено проводить встречи руководства области и журналистов два раза в год.

После этой встречи пресс-секретарю Чолпон Бердикуловой были дано соответствующее задание, а также право давать комментарии по некоторым темам. «Мне поручили подготовить порядок предоставления информации, а также пути улучшения сотрудничества с журналистами», — сообщила Ч.Бердикулова.

В области действуют более 10 представителей республиканских и международных СМИ. Также в области имеются 1 местное радио, 1 областная телерадиокомпания и 6 государственных газет.

Жениш Айдаров,

представитель ОО «Журналисты» по Баткенской области

Комментарий:

Согласно ст. 4 Закона «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления КР» от 28.12.2006 года за №213, деятельность государственных органов и органов местного самоуправления является открытой, прозрачной и гласной. Информацией ограниченного доступа признаются сведения, отнесенные к государственным секретам, а также конфиденциальная информация. Согласно ст. 21 вышеуказанного закона, «пресс-службы государственных органов и органов местного самоуправления, а также служащие, ответственные за информацию работу с населением, обязаны снабжать редакции СМИ сведениями и материалами о деятельности и решениях госорганов и ОМСУ».

Мэр города Джалал-Абад установил монополию на информацию

20 мая, 2019

В городе Джалал-Абад ограничен доступ к информации, руководство мэрии установило монополию на доступ к официальной информации из мэрии и ее распространение. Эксперты оценивают это, как ограничение свободы слова.

Руководители отказываются предоставлять информацию

Попытки владельца YouTube канала «Малина ТВ» Санрабии Сатыбалдиевой получить от руководителей ряда городских ведомств информацию об инфраструктурных строительных работах в городе окончились неудачей. Вместо того, чтобы предоставить информацию о деятельности своих организаций они отправляли журналиста к Информационному центру при мэрии города Джалал-Абад.

Так, в настоящее время в городе начат ряд новых инфраструктурных строительных работ, и то же время заканчиваются работы, начатые в прошлом году. Чтобы получить информации о ситуации с этими работами С.Сатыбалдиева обращалась к руководителю Департамента капитальных строительных работ Акылбеку Нуркулову. Однако А.Нуркулов отказался предоставить какую-либо информацию, посоветов журналисту обратиться в Информационный центр при мэрии.

Были неудачными попытки С.Сатыбалдиева получить информацию и в городском Департаменте коммунального хозяйства и благоустройства. На вопросы журналиста об освещении улиц города и установке осветительных ламп руководитель ведомства Саидибраим Жакыпов отказался отвечать, отправляя журналиста снова к вышеназванному центру.

Такая же ситуация наблюдается и во многих других государственных службах. Раньше проблема с получением информации не была столь остра. Ситуация ухудшилась в последнее время, создавая большие проблемы в деятельности журналистов. Одной из основных причин этому стал приказ руководства города.

В Информационном центре невозможно получить необходимые данные

Информационный центр является уникальным ведомством в Кыргызстане по выработке муниципальной информационной политики и реализации ее. Он был создан при Мэрии в 2015 году. На него возложена обязанность информировать общество о деятельности муниципалитета и организовывать обратную связь от общества.

Однако то, что на этот центр, а не на сами городские службы, возложено информирование об их деятельности создает много проблем. Сотрудники Информационного центра не являются специалистами по деятельности той или иной городской службы, а потому информация, предоставленная ими, не являются полной и исчерпывающей. По этой причине С.Сатыбалдиева не смогла получить от директора Информационного центра удовлетворяющие ее ответы по строительству дорог в городе. Руководитель центра признался, что у них нет информации по этому вопросу.

Мэр города против Конституции страны и позиции президента?

Мэр города Джалал-Абад Мураталы Тагаев работает на этой должности с июня 2018 года. До этого он был председателем городского совета и тесно общался с журналистами. Однако с переходом на новую должность он резко изменил свое отношение к журналистам и стал ограничивать доступ им к негативной информации о ситуации в городе. С этой целью он 20 ноября 2018 года издал приказ №336-б «Об организации взаимодействия Джалал-Абадской городской мэрии и муниципальных структурных организаций».

О том, что этот приказ противоречит Конституции КР и другим законам страны, журналисты уже заявляли в свое время. В 1-м пункте данного приказа отмечено, что руководители городских муниципальных предприятий «при выезде в командировку за пределы города в другие районы-города, Бишкек и Ош и при предоставлении какой-либо информации СМИ они прежде должны согласовать это с руководством города» («шаардын аймагынан чет жакка, башка район-шаарларга, Бишкек, Ош шаарына иш-сапарга чыгууда, массалык маалымат каражаттарына кандайдыр маалымат берүүдө шаар жетекчилиги менен макулдашуу керек»).

Опустим грамматические и стилистические ошибки в этом приказе. Невооруженным глазом заметно, что он противоречит Конституции КР и другим действующим законам страны. Так, в пунтках 2-3 31-статьи главного закона страны отмечается, что «каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати» и «никто не может быть принужден к выражению своего мнения или отказу от него», а в пунктах 3-4 34-статьи говорится, что «каждый имеет право на получение информации о деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, юридических лиц с участием государственных органов и органов местного самоуправления, а также организаций, финансируемых из республиканского и местных бюджетов» и «каждому гарантируется доступ к информации, находящейся в ведении государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. Порядок предоставления информации определяется законом».

Также в законе «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления КР» ясно заявляется, что «Информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления является общедоступной. Всякое ограничение доступа к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления, запрещено…». А в законе «О защите профессиональной деятельности журналиста» четко сказано, что цензура в сфере СМИ не допускается.

Из-за вышеназванного приказа М.Тагаева журналисты, обращаясь в то или иное предприятие, не могут получить нужную им информации об их деятельности. Можно сказать, что со стороны руководства мэрии введено ограничение на представление информации со стороны руководителей городских ведомств и установлена монополия на официальную информацию.

Незаконное действие М.Тагаева известно и Президенту КР Сооронбаю Жээнбекову. Глава государства 19 декабря 2018 года на первой своей пресс-конференции в качестве президента отвечал на многочисленные вопросы журналистов. Тогда главный редактор газеты «Ачык саясат плюс» Назгуль Мамытова рассказала о приказе мэра М.Тагаева, ограничивающего свободу слова, и спросил мнение президента по этому случаю. Президент ясно ответил, что он не одобряет это действие мэра.

Однако приказ М.Тагаев до сих пор в силе. В связи с этим у журналистов имеются трудности с получением информацию от городских ведомств.

Вывод

Мы надеемся, что прокуратура области обратит внимание на факты: а) не исполнения законов КР; б) нарушения законов КР; в) нарушения прав граждан КР и предпримет соответствующие действия по восстановлению законнности. Журналисты готовы представить всю необходимую информацию.

Жалил САПАРОВ,

представитель ОО «Журналисты» по Джалал-Абадской области

Проблемы с доступом к информации в Нарыне

31 мая, 2019

Газета «Тенир Тоо» является единственным областным изданием в Нарынской области. Она финансируется из государственного бюджета и считается «общественно-политической» газетой. Однако несмотря на это у журналистов издания имеются трудности с получением информации от государственных органов. К примеру, специальный корреспондент газеты Айзада Кадыркулова накануне 74-летия Великой победы не смогла получить нужную ей информацию от Нарынского управления труда и социального развития.

«Нарынский городской и районные управления были объединены в одно управление. Районное управление предоставило мне информацию о ветеранах войны и тыла. А вот городское не дало. Мне сказали, что мне нужна Жылдыз, но она по разным предлогам отправила меня в другой отдел, а там снова отправили к Жылдыз. В то время на месте не было руководителя управления. Из-за дефицита времени я так и не смогла получить нужную мне информацию», — говорит А.Кадыркулова.

Спецкор этой же газеты Максат Абдракунов сообщил, что и он уже месяц не может получить нужную ему информацию. «Был поднят вопрос о воинах ветеранах. Но вот уже месяц, как я не могу получить полную информацию от пограничной части №2025 имени Тайлак баатыра», — сказал он.

Корреспондент сайта «Турмуш» Кенжебай Кадыров отметил, что сложней всего получить информацию от высокопоставленных чиновников области.

«В целом руководители не предоставляют полную информацию. Большинство из них относятся к государственным и частным СМИ по-разному. Если они и дают информацию, то поверхностную, или же просят, может ничего не надо. Если же некуда деться, то отправляют своих заместителей. А они просто разводят руками, говоря, мол нет приказа от «шефа». Одним словом, всячески стараются избавиться от нас или избегают дать информацию. Таким образом, сложно получить точную и полную информацию», — говорит К.Кадыров.

Однако, некоторые считают, что у журналиста не должно быть проблем с получением нужной информации. Такой точки зрения придерживается, например, полит обозреватель «Тенир Тоо» Гульзада Турдалиева. «Если ты знаешь источника информации, то получить информацию несложно. Например, у меня никогда не было проблем с получением информации», — считает она.

Кумендер УСУПТЕГИН,

представитель ОО «Журналисты» в Нарынской области

Комментарий:

Согласно ст. 4 Закона «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления КР» от 28.12.2006 года за №213, деятельность государственных органов и органов местного самоуправления является открытой, прозрачной и гласной. Информацией ограниченного доступа признаются сведения, отнесенные к государственным секретам, а также конфиденциальная информация. Однако, для получения такого рода информации необходимо давать письменный запрос и четко формулировать его.

Незаконное воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов

Журналистов не пустили на заседание Совета Федерации профсоюзов Кыргызстана

14 мая, 2019

На заседание совета Федерации профсоюзов Кыргызстана (ФПК), где обсуждали законопроект Жогорку Кенеша «О профессиональных союзах» не пустили журналистов.

По информации Булата Сатаркулова, из независимой группы журналистских расследований «Шаман ТВ», 3 мая его пригласили осветить заседание Совета Федерации профсоюзов КР.

«Меня пригласили члены Совета Федерации профсоюзов сделать прямую трансляцию с этого мероприятия. Сейчас принимается новое законодательство в сфере профсоюзной деятельности, там много спорных моментов», — говорит он.

Параллельно журналисты хотели осветить и кадровые вопросы. Напомним, Бишкекский горсуд признал главу Федерации профсоюзов КР Мирбека Асанакунова нелегитимным. По словам юристов истцов, у нынешнего руководителя Федерации профсоюзов поддельные документы и нет стажа работы в профсоюзной организации. И Совет Федерации разделился в этом вопросе.

«Я установил оборудование, чтобы вести прямую трансляцию. Но часть членов воспрепятствовали съемке и стали требовать разрешения. В законе о СМИ не говориться, что запрещается освещать такие мероприятия. Даже в судебном заседании мы начинаем съемку, потом судьи дают разрешение или запрещает. Все то, что не запрещено, то разрешено. Зал Федерации профсоюзов общедоступное место и сама встреча имеет общественное значение. Кроме того, каждый из работающих граждан Кыргызстана платит в фонд оздоровления трудящихся и имеет право знать, что происходит в этой организации», — аргументирует Б.Сатаркулов.

Как говорит журналист, заседания Федерации профсоюзов, как правило, проходят в закрытом режиме. На этот раз тоже запретили снимать заседания — непонятно на каком основании. Причем Совет Федерации не голосовал за то, чтобы заседание было закрытым.

«Подошел администратор, спросил на каком основании ведется съемка. Затем вызвали охрану из частного агентства и мне пришлось покинуть помещение. Причем часть аппаратуры, вещи, рюкзак остались в зале. Мне пришлось за ними возвращаться и меня не пускали. Охранники не угрожали, но, если бы заупрямился, то, возможно, аппаратуру вырвали и силой выпроводили. В фойе нам тоже пытались помешать. Возможно, они не хотят, чтобы общественность видела, что внутри организации твориться», — говорит Б.Сатаркулов.

Пресс-секретарь Федерации профсоюзов КР Мира Осмоналиева подтвердила, что журналиста не пустили на заседание Совета ФПК.

«На заседание Совета решались внутренние вопросы. И в число Совета входят 29 руководителей отраслевых профсоюзов и областных комитетов. И только они решают, сделать заседание открытым. И тогда на заседание пускают всех сотрудников, в том числе, представителей СМИ. На этот раз заседание было закрытое. Это было решение Совета. На заседании оставили только работников секретариата, даже заведующие отделов не присутствовали», — говорит она.

По словам Осмоналиевой, ФПК это общественная организация, но в тот день члены Совета решили провести встречу в закрытом режиме. На заседании не было обсуждения финансовых или иных тем, представляющих тайну. Было обсуждение законопроекта Жогорку Кенеша «О профессиональных союзах».

«Журналистов попросили выйти. Не было физического принуждения. Они прождали до конца заседания и после этого взяли интервью у тех членов Совета, которые захотели с ними общаться», — добавила пресс-секретарь ФПК.

По мнению юриста Института Медиа Полиси Акмата Алагушева, в этом случае, явных нарушений норм законодательства со стороны Федерации профсоюзов нет. С другой стороны, остаются вопросы открытости и прозрачности этой организации перед общественностью. Тем более, что журналистов для освещения заседания приглашали сами члены Совета ФПК.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО “Журналисты” по Чуйской области и г.Бишкек

Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации, вытекающие из фактов публикации определенных сведений

Предприниматель Атамбаев подал в суд на корреспондента «Азаттык»

29 апреля, 2019

Ошский предприниматель Жалил Атамбаев подал в Ошский городской суд иск против корреспондента радио «Азаттык» Ыдырыса Исакова и требует взыскать с журналиста 50 млн сомов.

Ж.Атамбаев также требует взыскать по 5 млн сомов с бывших своих партнеров Мирлана Маматова и Марата Сайбидинова. Они в журналистском расследовании Ы.Исакова рассказывают о том, что не могут вернуть от Ж.Атамбаева свои вложения в общее дело.

В настоящее время нам пока не удалось связаться с истцом, чтобы узнать его мнение.

Сам же Ыдырыс Исаков сказал нам, что в курсе об иске. «Я слышал, что Атамбаев подал на меня в суд иск о защите чести и достоинства. Я в своем журналистском расследовании пытался взять у него интервью. Об этом говорится и в самом материале. Мы готовы и сейчас встретиться с ним и дать ему слово. Если же он хочет встретиться только в суде, мы готовы», — отметил Ы.Исаков.

Напомним, что 17 апреля «Азаттык» опубликовал расследование Ы.Исакова «Как устроен теневой бизнес в Оше» («Ош: салыктан буйтаган «ишкерлер»). В нем журналист рассказывает о том, что ежегодно бюджет страны из-за теневой экономики недополучает 40 млрд сомов, рассказывает о схемах компаний, зарегистрированных на родственников Ж.Атамбаева.

Послу публикации расследования 22 апреля Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями сообщила о возбуждении уголовного дела по фактам, озвученным в расследовании. В Едином реестре преступлений и проступков факты зарегистрированы по статье 232 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей) Уголовного кодекса. Ведется расследование.

Жалил Атамбаев родился в 1965 году в селе Чалма Кара-Кульжинского района Ошской области. Он является полковником милиции в отставке.

Гульзат Газиева,

представитель ОО “Журналисты” по Ошской области

Комментарий:

Согласно ст. 29 Конституции КР каждый имеет право на защиту чести и достоинства. На основании ст. 18 Гражданского Кодекса КР, гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию. Наряду с опровержением таких сведений, гражданин вправе требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. Требования истца возместить моральный вред на сумму 50 млн сом не отвечают принципам разумности и справедливости, но не являются незаконными, т.к. законодательно какого-либо ограничения в установлении любого порога нет.

Телеканал «Апрель» подает апелляцию в Верховный суд на решение Бишкекского городского суда

6 мая, 2019

Телеканал «Апрель» подает апелляцию в Верховный суд на решение Бишкекского городского суда от 2 мая 2019 года, который обязал журналистов выплатить по 100 тысяч сомов экс-спикеру Ахматбеку Келдибекову, политикам Азимбеку Бекназарову и Кенешбеку Дуйшебаеву.

Об этом ОО «Журналисты» сообщил генеральный директор «Апреля» Дмитрий Ложников. «Нас удивило решение городского суда. Ранее первая инстанция обошлась требованием дать опровержение. Наша защита в лице Института Медиа Полиси предоставила суду лингвистическую экспертизу. До этого районный суд отклонили ходатайство о проведении такой экспертизы. Экспертиза подтвердила нашу правоту по всем пунктам. Сторона истцов не привела новых аргументов в свою пользу», — добавил он.

По словам Дмитрия Ложникова, 300 тысяч сомов это большие средства для любого СМИ Кыргызстана. «У нас таких денег нет и не предвидится. Мы сейчас едва сводим концы с концами. Сейчас сложная ситуация на рекламном рынке. Если нас все-таки заставят выплачивать деньги, то нам придется сократить расходы на производство нового контента. «Апрель» соблюдает закон республики, который обязывает телеканалы производить отечественных контент», — сказал он.

По информации Института Медиа Полиси, также суд оставил в силе решение суда первой инстанции в части компенсации морального вреда по 100 000 сомов с экс-президента КР А.Ш.Атамбаева. Таким образом, вторая инстанция частично изменила решение первой, где телеканал «Апрель» должен был только опубликовать опровержение, в то время как экс-президент должен был принести опровержение и выплатить моральную компенсацию в размере 100 тысяч сомов каждому из истцов.

«Истцы могут подавать любые иски, но суды должны принимать справедливые, соответствующие демократическому обществу решения. Может быть для политиков, выступающих истцами, кажется, что СМИ могут выплатить такие деньги, но работая в этой сфере мы знаем, что 300 тысяч сомов – это несопоставимо большие деньги, тем более, что СМИ всего лишь выполняли свою работу и дали площадку для выступления политику Атамбаеву», — считает директор Института Медиа Полиси Бегаим Усенова. —

«Компенсация морального вреда как мера ответственности должна приниматься в исключительных случаях, поскольку любая финансовая ответственность для отечественных СМИ представляет собой механизм ограничения деятельности этого СМИ, а следовательно, ведет к ограничению плюрализма СМИ в обществе. Согласно требованиям законодательства, сумма моральной компенсации должна быть соразмерной и справедливой. Интересно будет ознакомиться с мотивировочной частью решения судебной коллегии, по итогам которой была определена эта сумма. Мы намерены обжаловать решение суда Бишкекского городского суда в этой части в Верховном суде КР», — сказала юрист ИМП Алтынай Исаева.

Напомним, что 10 декабря 2018 года А.Атамбаев дал интервью на телеканале «Апрель». Истцы считают, что экс-президент оскорбил их честь и достоинство своими высказываниями в данном интервью. Иск подан по статье 18 «Защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина или деловой репутации юридического лица» Гражданского кодекса КР. Каждый из политиков требовал по 6 млн сомов (от каждого ответчика по 3 млн сомов) за причиненный моральный ущерб – 18 млн сомов суммарно. Решение Октябрьского районного суда г. Бишкек от 28 февраля текущего года, который потребовал от журналистов дать опровержение, не удовлетворило политиков. В Бишкекском городском суде требования истцов остались теми же.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО “Журналисты” по Чуйской области и г. Бишкек

Журналиста Ыдырыса Исакова пригласили в суд

18 мая, 2019

Журналиста радио «Азаттык» Ыдырыса Исакова пригласили в суд. Вместе с ним в суд приглашены также предприниматели Мирлан Маматов и Марат Сайбидинов. Заседание суда назначено на 20 мая.

24 апреля Ш.Абжапаров, доверенное лицо полковника милиции в отставке Жалила Атамбаева, подал иск в суд с требованием взыскать с Ы.Исакова 50 млн сомов, а с предпринимателей М.Маматова и М.Сайбидинова по 5 млн сомов. Причиной этому послужило журналистское расследование Ы.Исакова «Как устроен теневой бизнес в Оше?». Однако 7 мая Жалил Атамбаев обратился в ошский городской суд с заявлением об отзыве своего иска на журналиста и двух предпринимателей.

Пресс-секретарь Ошского городского суда Бекзат Осмонкулов сообщил, что 20 мая будет рассмотрено только заявление об отзыве иска и ничего более.

Журналист же Ы.Исаков на своей фейсбук странице прокомментировал свое приглашение в суд следующим образом:

«Ранее было опубликовано письмо представителя Жалил Атамбаева об отказе от иска на 60 млн сомов.

Я обратился к юристам прокомментировать эти противоречивые по содержания бумаги. Они объяснили, что для рассмотрения заявления об отзыве первоначального иска тоже требуется судебное заседание».

Гульзат Газиева,

представитель ОО «Журналисты» по Ошской области

Суд прекратил производство по иску к журналисту

20 мая, 2019

20 мая ошский городской суд прекратил производство по иску Жалила Атамбаева к журналисту «Азаттыка» Ыдырысу Исакову и предпринимателям Мирлану Маматову и Марату Сайбидинову. В судебном заседании участвовали только адвокаты ответчиков.

«Сторона истца все документы подала через канцелярию. Если бы она была сильно заинтересована в этом деле, то присутствовала бы лично на заседании суда. Они написали заявление, что не будут присутствовать. Согласно статье 154 суд может рассматривать дело и без их участия», — отметила адвокат Айсалкын Карабаева.

Председатель Ошского городского суда Кадырбек Матисаков рассмотрев иск о защите чести и достоинства и выплате моральной компенсации, вынес решение: «На основе пункта 4 статьи 154 и статьям 224-225 остановить производство по иску к предпринимателям Мирлану Маматову и Марату Сайбидинову и журналисту Ыдырысу Исакову».

«Решение вступит в силу в течение десяти дней. Если обе стороны не будут его обжаловывать, то иск уже не будет рассматриваться», — отметил адвокат журналиста Максат Жорокулов.

Напомним, что 24 апреля предприниматель Жалил Атамбаев подал в суд г.Ош на журналиста-расследователя радио «Азаттык» Ыдырыса Исакова и двух предпринимателей, требуя с журналиста 50 млн сомов моральной компенсации, а с предпринимателей по 5 млн сомов. Причиной этому стало расследование на кыргызском языке Ыдырыса Исакова «Как устроен теневой бизнес в Оше» («Ош: салыктан буйтаган «ишкерлер»), где рассказал о фактах сокрытия крупных сумм налогов.

7 мая представитель Жалила Атамбаева Ш.Абжапаров отозвал иск.

Гульзат Газиева,

представитель ОО «Журналисты» по Ошской области

24 мая состоится очередное судебное заседание по иску к газете «Ачык саясат плюс»

21 мая, 2019

24 мая в Октябрьском районом суде Бишкека состоится очередное судебное заседание по иску депутата ЖК КР Кожобека Рыспаева к газете «Ачык саясат плюс». Нардеп просит суд защитить его честь и достоинство, а также деловую репутацию.

Поводом для иска послужил материал под названием «Рыспаевди иттен чыгарып коюшту» («Рыспаева проводили за дверь…»).

«Ему не нравиться, то что в материале мы написали, что он переходит из одной партии в другую и назвали его хамелеоном. Рубрика, под которой был размешен материал, тоже ему не понравилась. У него много разных претензий. Поэтому мы хотим предложить провести лингвистическую экспертизу материала», — сообщила главный редактор газеты «Ачык саясат плюс» Назгуль Мамытова.

По ее словам, после выхода материала депутат ЖК Кожобек Рыспаев не обращался в редакцию с требованием дать опровержение. Редакции стало известно об иске в суд через год после публикации заметки.

«Я не обращался в редакцию. Почему я должен умолять журналистов дать опровержение? Меня пугать никто не может. Оскорблять меня я никому не дам!», — отметил в свою очередь депутат К.Рыспаев.

По мнению главного редактора «Ачык саясат плюс», за иском стоят интересы властей. «Потому, что мы уже год работаем как оппозиционные СМИ. Мы критикуем власти. То есть этот суд можно расценивать как попытку оказать на нас материальное и моральное давление», — считает Назгуль Мамытова.

По ее словам, было пять заседаний суда и каждый раз приходил новый адвокат депутата. Также все время менялся текст иска. Так, в частности, депутат сначала требовал 300 тысяч сомов компенсации за моральный вред. После трех процессов в суде он увеличил эту сумму до 1 миллиона сомов.

Свое решение депутат объяснил следующими словами: «Причин нет. Мне подсказали люди. Говорят, тебя оскорбили, а ты на 300 тысяч сомов подал. Журналисты просто так написали — на них на миллионы подают! И все друзья, знакомые говорят: что ты себя дешево ценишь… Вот я решил поставить миллион. Пусть они не пишут необоснованные материалы».

Редакция газеты намерена обратиться в ОФ «Институт Медиа Полиси» за юридической поддержкой.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской области и г.Бишкек

Комментарий:

Согласно ст.29 Конституции КР каждый имеет право на защиту чести и достоинства. На основании ст.18 Гражданского Кодекса КР, гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию. Наряду с опровержением таких сведений, гражданин вправе требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. Требования истца возместить моральный вред на сумму 1 млн сом не отвечают принципам разумности и справедливости, но не являются незаконными, т.к. законодательно какого-либо ограничения в установлении любого порога нет.

«Ачык саясат плюс» должна выплатить депутату Жогорку Кенеша 300 тысяч сомов моральной компенсации

24 мая, 2019

По решению Октябрьского районного суда Бишкека от 24 мая газета «Ачык саясат плюс» должна выплатить депутату Жогорку Кенеша Кожобеку Рыспаеву 300 тысяч сомов моральной компенсации.

Напомним, что парламентарий подал в суд на газету и просил защитить его честь и достоинство, а также деловую репутацию. Поводом для иска стала статья в газете, в которой говорится, что депутат переходит из одной партии в другую, и журналисты называют депутата «хамелеоном».

По словам главного редактор издания Назгуль Мамытовой, они намерены обжаловать решение первой инстанции в Бишкекском суде. «Нардеп просил 300 тысяч сомов в качестве компенсации морального вреда, потом он увеличил сумму до 1 миллиона. Но суд удовлетворил его предыдущее требование», — говорит журналист.

Также суд обязал газету дать опровержение в течении 10 дней. Главред «Ачык саясат плюс» считает это решение суда «заказом» со стороны власти. По ее словам, сумма штрафа слишком большая и СМИ не сможет его выплатить. «Еще одной причиной столь жесткого решения суда может быть и то, что я являюсь членом Политсовета СДПК и поддерживаю экс-президент Атамбаева и наше издание является оппозиционной», — говорит она.

Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев сообщил журналистам, что не собирается идти на мировую с газетой «Ачык саясат». Нардеп намерен взысканные в качестве компенсации морального вреда деньги направить инвалидам-афганцам.

«Есть вещи, которые можно простить, но на это не могу закрыть глаза. Они меня сравнили с девушкой легкого поведения, с хамелеоном. А деньги переведу на счет афганцев», — заявил Рыспаев.

По словам Назгуль Мамытовой на газету «Ачык саясат плюс» подали сразу несколько исков в этом году. Руководитель департамент лекарственного обеспечения и медтехники Минздрава Шакирова Гульмира подала на издание в Первомайский суд столицы иск на 500 тысяч сомов. Также прокурорский работник Кубан Шатенов подал иск в Первомайский суд и уже вышло заочное решение суда о взыскании с издания 50 тысяч сомов. Газета уже обжаловала это заочное решение в городском суде.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской области и г.Бишкек

Комментарий:

При определении суммы компенсации морального вреда в 300 тыс. сомов судом были проигнорированы принципы разумности и справедливости. Для редакции газеты, тираж которой на превышает 2300 (две тысячи триста) экземпляров, это большая сумма. При этом в мотивировочной части решения нет четкого обоснования, исходя их каких критериев вышла эта сумму.

Экс-замминистра МВД КР отозвал свой иск к “Азия News”

29 мая, 2019

Бывший заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров отозвал иск к газете «Азия News» и ее главному редактору Арсланбеку Сартбаеву. Об 29 мая со ссылкой на редактора издания сообщило информагентство «24.kg».

По сообщению информагентства, экс-замминистра пошел на мировую после переговоров.

«Иск начали рассматривать в Октябрьском районном суде Бишкека. Но Райымбеку Матраимову удалось нас примирить», — отметил главный редактор кыргызскоязычного издания.

10 мая стало стало известно о том, что бывший заместитель министра внутренних дел, а ныне глава дирекции авиационной безопасности и режима ОАО «Международного аэропорта «Манас» Д.Абдыкаров, недовольный регулярными статьями о нем в издании, обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. Он просил от издания и его главного редактора в качестве моральной компенсации 10 млн сомов.

Как сообщил тогда главный редактор «Азия News» А.Сартбаев радио «Азаттык», иск был подан более месяц назад. «Сначала сумма иска была 1 млн сомов, потом поднялась до 3 млн, сейчас достигла 10 млн сомов. Мы задавали ему вопрос: «Получали ли вы деньги по смерти Камилы Дуйшебаевой?». Позже спрашивали, почему МВД не изучает этот факт. Никаких комментариев и текста не было. Были только вопросы и фотографии их двоих», — рассказал Сартбаев.

Напомним, что 10 марта 2014 года 19-летняя студентка Камила Дуйшебаева вышла из дома в микрорайоне «Достук» и не вернулась. 16 марта ее тело было обнаружено на окраине села Байтик. Уголовное дело по данному факту было под личным контролем министра внутренних дел.

«Это не первый иск, поданный к изданию «Азия News». В начале года с газетой судился экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков. Он отсудил у главного редактора 2 млн сомов. Но позже материальные претензии отозвал, ограничившись опровержением, опубликованным в газете», — напоминает «24.kg».

Комментарий:

Согласно ст. 29 Конституции КР каждый имеет право на защиту чести и достоинства. На основании ст.18 Гражданского Кодекса КР, гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию. Наряду с опровержением таких сведений, гражданин вправе требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. Требования истца возместить моральный вред на сумму 10 млн сом не отвечают принципам разумности и справедливости, но не являются незаконными, т.к. законодательно какого-либо ограничения в установлении любого порога нет.

III. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯМ И ЖУРНАЛИСТАМ

Нападение на журналистов, членов их семей, объектов СМИ и Интернет изданий

В Оше избили двух журналистов

13 мая, 2019

13 мая в Оше журналист радио «Азаттык» Ыдырыс Исаков и журналист телеканала «Нур» Даткабек Шабданбеков были избиты. У них поцарапаны руки и лицо, имеются также ушибы рук.

Они получили травму, когда намеревались проверить действительно ли в здании гостиницы «Делюкс» действует подпольное казино.

По словам Д.Шабданбекова, к ним обратились два жителя Ноокатского района, которые рассказали, что их сын проиграл в казино 350 тыс сомов, и что в Оше продолжают работать подпольные казино.

«Охранник проверив нас специальным аппаратом, впустил во внутрь. После мы стояли и разговаривали с человеком, проигравшим свои деньги. Неожиданно Ыдырыса вытолкали на улицу, а меня скрутили и удалили всю запись с камеры. Там были 1 охранник и 3 женщины. Потом позвонили, появились еще 2 охранника», — поделился журналист телекомпании «Нур» Д.Шабданбеков.

Об этом событии стало известно из прямого эфира Ыдырыса Исакова.

«Я включил прямой эфир. Я хотел, чтобы и другие видели это событие. Нападавшие пытались отобрать и мой телефон», — рассказал журналист радио «Азаттык» Ы.Исаков.

На место происшествия прибыли сотрудники милиции и забрали для допроса охранников.

Ы.Исаков отметил, что у него нет никаких претензий к охранникам. Но в то же время он написал заявление в Ошское управление внутренних дел о необходимости дать правовую оценку факту организации подпольного казино в здании гостиницы «Делюкс», а также действию тех сотрудников государственных органов, которые должны были пресекать незаконную деятельность таких заведений.

В 2012 году в Кыргызстане была запрещена деятельность казино. По сообщению пресс-секретаря Ошского городского управления внутренних дел Замира Сыдыкова, с начала года им уже поступало 3 оперативного сообщения о деятельности казино в здании гостиницы «Делюкс».

Гульзат Газиева,

представитель ОО «Журналисты» по Ошской области

Комментарий:

Журналистом радио «Азаттык» Ы. Исаковым в тот же день было написано встречное заявление.

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Мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ осуществляется при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан».