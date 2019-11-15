Мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ. Октябрь 2019 г.

В октябре мониторинг зафиксировал 12 сообщений. Из них 3 определяют фактическое положение СМИ в свете политической атмосферы месяца, 8 дают информацию о прямых нарушениях прав СМИ и журналистов, судебных делах в отношении СМИ и журналистов, 1 – о нападениях и угрозах в отношении СМИ и журналистов, а также конфликтах и обвинениях, выдвинутых против СМИ и журналистов, которые, в большинстве своем, не основаны на законе.

I. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

03.10.2019

Уголовное дело об убийстве журналиста Алишера Саипова возобновлено

В Кыргызстане возобновили уголовное дело об убийстве в 2007 году главного редактора независимой газеты «Сиёсат» («Политика») Алишера Саипова. Об этом со ссылкой на его брата Шохруха Саипова, сообщает «Фергана News».

Как пишет интернет-издание, родственники узнали о возобновлении уголовного дела, приостановленного в декабре 2013 года, из ответа Генеральной прокуратуры Кыргызстана на запрос Международной ассоциации по защите свободы слова (IFEX), отправленный 12 июля. «По результатам изучения уголовного дела, 29 августа 2019 года прокуратурой Ошской области решение следователя отменено и в настоящее время ведется следствие», — говорится в письме надзорного ведомства.

Алишер Саипов, сотрудничавший со многими известными международными СМИ и писавший об острых проблемах Ферганской долины был убит в Оше 24 октября 2007 года. Ему тогда было всего 26 лет.

В 2009 году был задержан некий Абуфарид Расулов, который был признан виновным в убийстве журналиста и осужден на 20-летний тюремный срок. Но через два года было предоставлено видеодоказательство того, что он что в день убийства находился на празднике у родственников. В апреле 2012 года дело направили на доследование, А.Расулова оправдали.

Уголовное дело было приостановлено по результатам расследования 6 декабря 2013 года.

IFEX является глобальной сетью, состоящей из более чем 100 организаций, деятельность которых связана с продвижением и защитой свободы выражения по всему миру, в разных странах, включая Кыргызстан, где деятельность осуществляется с помощью местных членов – ОО «Журналисты» и Института Медиа Полиси.

29.10.2019

DoS-атака на сайт информационного издания «Kloop.kg» продолжается

Как сообщил ОО «Журналисты» главный редактор информационного издания «Kloop.kg» Эльдияр Арыкбаев, DoS-атака на сайт продолжается. «Пока мы можем сообщить только то, что атака продолжается до сих пор, а мы, в свою очередь, изучаем ситуацию и пытаемся минимизировать ущерб», – рассказал он.

Напомним, атака на сайт произошла в 3 часа по Гринвичу. «Ее заметили спустя 12 минут после начала» — компания Qurium, которая обеспечивает хостинг нашего сайта», – пишут журналисты издания.

За пару дней до хакерской атаки журналисты «Kloop.kg» выпустили масштабное расследование о том, кто владеет незаконно выданной территорией в столичном парке «Ататюрк».

Эльдияр Арыкбаев, отвечая на вопрос ОО «Журналисты», связаны ли публикация расследования с DDoS-атакой, отметил, что утверждать однозначно пока не могут.

«Есть два факта. Первое. Мы опубликовали большое, основанное на фактах и доказательствах расследование по землям в парке Ататюрк. Второе. После этого наш сайт подвергся массированной DDoS-атаке. Насколько эти два факта связаны между собой — открытый вопрос», – сказал главред.

DoS (аббр. англ. Denial of Service «отказ в обслуживании») — хакерская атака на вычислительную систему с целью довести её до отказа, то есть создание таких условий, при которых добросовестные пользователи системы не смогут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо этот доступ будет затруднён. (Википедия)

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

29.10.2019

Правительство дало ответ, который не захотел давать “Кыргызнефтегаз”

В октябре Правительство КР предоставило жалал-абадскому общественному фонду «Контент-медиа» сведения, которые данный фонд не мог получить от открытого акционерного общества «Кыргызнефтегаз» с мая месяца текущего года.

27 мая руководитель ОФ «Контент-медиа» Жалил Сапаров отправил письмо на имя руководителя ОАО «Кыргызнефтегаз» Р.Бостонова, в котором содержалась просьба предоставить информацию об объеме производства нефти за 2016-18 годы, о компаниях партнерах, к которым были отгружена нефть и объемах этой нефти, а также об объемах нефтепродуктов, потерянных в результате хищений. Этот письменный запрос был передан журналистом ОФ «Контент-медиа» специалисту по связям с общественностью ОАО «Кыргызнефтегаз» Руслану Абдумуталип уулу, который расписался, что получил это письмо.

Однако ОАО «Кыргызнефтегаз» не предоставил ответа в указанные законом сроки. ОФ «Контент-медиа» в целях восстановления нарушенного права, а также принятия меры в отношении компании 18 июня 2019 года обратился к прокурору области Айбеку Турганбаеву. К сожалению, и это действие фонда было безрезультатным. В письме заместителя прокурора области Р.Нурматова от 2 июля говорилось о том, что в отношении ОАО «Кыргызнефтегаз» невозможно применить законные меры. Далее в письме сообщалось, что в Министерстве юстиции КР ОАО «Кыргызнефтегаз» зарегистрировано как частное предприятие. И потому органы прокуратуры не могут его проверить. Областная прокуратура, ссылаясь на то, что согласно статье 5 Закона «О защите профессиональной деятельности журналиста» журналист имеет право запрашивать и получать общественно-значимую информацию в государственных органах, органах самоуправления граждан, общественных объединениях, предприятиях, учреждениях и организациях, советует обратиться в суд в частном порядке.

Так как от прокуратуры не было никакой помощи, общественный фонд 10 сентября 2019 года обратился с письмом к Премьер-министру КР М.Абылгазиеву с просьбой восстановить нарушенные права на доступ к информации и предоставить запрашиваемые сведения. В этом письме было также отмечено, что руководитель ОАО «Кыргызнефтегаз» Р.Бостонов пытался оказать давление на руководителя фонда отправкой СМС на его личный номер телефона, попыткой перевода проблемы во взаимоотношениях между юридическими лицами на межличностные отношения, попыткой выноса этой проблемы на народный курултай Кара-Даринского сельского округа, давлением сторонников этого руководителя. В письме была высказана просьба, дать оценку таким действиям и принять соответствующие меры.

В итоге руководитель отдела информационного обеспечения Правительства КР Чынгыз Эсенгулов 15 октября 2019 ответил ОФ «Контент-медиа» и предоставил запрашиваемую информацию.

Те сведения, которые не захотел предоставлять ОАО «Кыргызнефтегаз», были подготовлены Государственным комитетом промышленности, энергетики и недропользования и 24 сентября направлены Аппарату правительства. Однако в письме ничего не сказано о том, какие меры были приняты или будут приняты в отношении руководителя ОАО «Кыргызнефтега» Р.Бостонова, отказавшегося предоставлять информацию и нарушившего законные права ОФ «Контент-медиа».

Сведения, которые нужны были ОФ «Контент-медиа» от ОАО «Кыргызнфтегаз» для подготовки материала, вместо 14 дней, предусмотренных в законе, были получены спустя пять месяцев и только после обращения к главе правительства. В то же время никто не принес официального извинения за нарушенные права юридических сторон, журналистов на доступ к информации и в отношении руководителя ОАО «Кыргызнефтега», нарушившего эти права, не было принято никаких мер.

Жалил Сапаров,

представитель ОО “Журналисты” по Джалал-Абадской области

II. НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ И СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

1. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации, вытекающие из фактов публикации определенных сведений

08.10.2019

Чиновник из Минздрава требует с газеты «Ачык саясат плюс» полмиллиона сомов

В Первомайском суде столицы прошло уже два заседания по иску руководителя департамента лекарственного обеспечения и медтехники Министерства здравоохранения КР Гульмиры Шакировой к газете «Ачык саясат плюс». Напомним, чиновник из Минздрава требует с издания 500 тысяч сомов компенсации морального ущерба.

По информации главного редактора издания Назгуль Мамытовой истец жалуется на материалы, которые рассказывают о завышенной цене лекарственных средств и контрабандных медицинских препаратах. Корреспонденты газеты провели журналистское расследования в этой сфере.

Журналисты попросили судью провести лингвистическую экспертизу, чтобы понять, какие слова нанесли Шакировой моральный ущерб. Судья согласилась с предложением журналистов. 7 октября в суде был заслушан эксперт из Службы судебной экспертизы при Правительстве КР. По мнению адвоката издания Медиа представителя Акмата Алагушева, государственная экспертиза оказалась неоднозначной. «По некоторым моментам она была в пользу журналистов, по некоторым в пользу истца. А по некоторым моментам, по мнению эксперта, нужна еще дополнительная верификация», – сообщил А.Алагушев. Следующее рассмотрение дела состоится 22 октября.

Напомним, что на газету «Ачык саясат плюс» уже подали несколько судебных исков. Работник прокуратуры Кубан Шатенов подал иск в Первомайский суд и уже вышло заочное решение суда о взыскании с издания 50 тысяч сомов. Газета обжаловала его в столичном суде и дело снова отправили в районный суд.

Также на издание подал в суд депутат Кожобека Рыспаева. Бишкекский городской суд обязал взыскать с газеты 300 тысяч сомов в пользу политика. Причиной иска стала статья (август 2018 год), в которой писалось, что депутат переходит из одной партии в другую, и автор материала назвал его «хамелеоном».

Журналисты обжаловали решение столичного суда в Верховном суде. «Мы обращались за лингвистической экспертизой, которая показала, что оспариваемые выражения ни что иное, как мнение и оценочные суждения о его профессиональной деятельности. Как их опровергать? Ну что поделать, если люди так думают? Думать не запретишь», – говорит Медиа представитель Акмат Алагушев.

«Что касается суммы моральной компенсации, то суд не поинтересовался у газеты, какой у нее бюджет. 300 тысяч для газеты с тиражом 2,8 тысяч – это нереальная сумма. Но ведь моральная компенсация должна быть соразмерной», – заметил юрист.

Из-за иска депутата газета может закрыться. Так как денег на выплату морального ущерба у журналистов нет.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

Комментарий

По иску Г. Шакировой судебный процесс продолжается, сторонами ответчика и истца были заявлены ходатайства. Следующая дата рассмотрения назначена на 2 декабря 2019 года. По иску Шатенова К. 6 ноября 2019 года начато слушания дела в Первомайском суде г. Бишкек. Следующая дата рассмотрения назначена на 3 декабря 2019 года. Дата рассмотрения кассационной жалобы газеты «Ачык саясат» по иску К. Рыспаева не назначена.

24.10.2019

Режиссер Ырыс Окенова не исключает досудебного решения своей претензии к радио «Азаттык»

Постановщик телесериала «Акшоола» подала иск в Ленинский районный суд Бишкека против радио «Азаттык». Она требует от этого СМИ извинения и опровержение информации, о том, что на съемки сериала были потрачены 250 тысяч долларов США.

В интервью ОО «Журналисты» Ырыс Окенова призналась, что после выхода материала в этом СМИ возникли вопросы у гендиректора КТРК Жайнака Усена уулу (на этом канале вышел телесериал). Он предъявил ей материальные претензии, мол, где остальные деньги, если бюджет телесериала в 10 раз меньше. По ее словам, никаких профессиональных разбирательств с участием финансового директора, юристов, бухгалтера не было. Из-за последовавших после этого скандала она пострадала морально и ей пришлось написать заявление и уйти из КТРК.

По словам Океновой, после выхода материала она позвонила автору, журналисту «Азаттыка» Альбине Сулаймановой. «Перед выходом статьи она могла позвонить мне, уточнить сумму. Она работала у нас, все мои контакты у нее были», – говорит режиссер. Как говорит Окенова, журналистка в свое оправдание сказала, что просто перевела с текста на русском языке.

«Когда-то я давала интервью программе «Настоящее время», который выходит на «Азаттыке». Окончательный вариант этого интервью я не видела. Но в интервью на русском языке я не говорила о финансировании телесериала. По словам журналистки, руководство поручило ей перевести статью и дать ее на кыргызском. И вот кыргызский вариант статьи вызвал такой большой ажиотаж», – говорит режиссер.

Постановщик Окенова говорит, что иск будет дополняться и возможно «Азаттыку» будут предъявлены и материальные претензии.

Но режиссер Окенова не исключает, что подаст жалобу в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ, чтобы решит этот вопрос в досудебном порядке.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

28.10.2019

Радио «Азаттык» готова дать слово режиссеру Ырыс Океновой, которая подала на них в суд

Руководитель «Азаттыка» Айзада Касмалиева в интервью ОО «Журналисты» сообщила, что готовы предоставить слово режиссеру Ырыс Океновой, которая подала на них в суд.

Напомним, что режиссер телесериала «Акшоола» Ырыс Окенова подала иск к «Азаттыку» в Ленинский районный суд. По ее словам, издание опубликовало материал, в котором сообщалось, что на съемки этого сериала было потрачено 250 тысяч долларов. А в реальности расходы были меньше в разы.

Руководитель «Азаттыка» Айзада Касмалиева сообщила, что журналист издания уточняла у бывшего главы КТРК Илима Карыпбекова, во сколько обошелся сериал.

«Журналист в переписке уточняла вопрос финансирования фильма с бывшим гендиректором ОТРК и продюсером телесериала Илимом Карыпбековым. Он проигнорировал вопрос. Глава редакционной коллегии ОТРК Алмаз Касымалиев заявил, что не владеет такой информацией», — говорит А.Касмалиева.

Никто из администрации КТРК до сих пор не озвучил журналистам издания подробности финансирования проекта.

По словам Касмалиевой, сумму в 250 тысяч долларов озвучивали другие активисты и журналистка радио не подавала это как достоверную информацию. Кроме того, после выхода материала никто не обращался главе «Азаттыка» по поводу неточностей в этом материале.

Глава «Азаттыка» сообщила, что из-за возникшего спора из материала убрали строку о бюджете. «Если режиссер сериала хочет озвучить нам достоверную информацию о бюджете сериала, мы готовы предоставить ей микрофон», — говорит она.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

Комментарий

В адрес радио «Азаттык» с Ленинского районного суда г. Бишкек каких- либо повесток или уведомлений о предстоящем слушании дела по иску Ы.Океновой не поступало. Вместе с тем считаем, что обращение с жалобой в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ по данному спору, будет максимально верным решением.

28.10.2019

Экс-чиновник Ахматбек Келдибеков выиграл дело у Kyrgyztoday

Первомайский районный суд столицы частично удовлетворил требование бывшего чиновника Ахматбека Келдибекова – обязал интернет-портал Kyrgyztoday снять унижающие честь и достоинство истца статьи, дать опровержение и выплатить 30 тысяч сомов в качестве компенсации.

Напомним, что экс-депутат ЖК посчитал, что издание оскорбило его назвав коррупционером. Он требовал опровержения и 1 миллион сомов в качестве морального ущерба.

Ранее главный редактор сайта Kyrgyztoday Бегалы Наргозуев в интервью ОО «Журналисты» сообщал, что редакция не планирует давать опровержение и собирается судиться с экс- спикером Келдбековым.

«Благодаря юристам Института Медиа Полиси и правовой клиники «Адилет» мы отстаиваем свои права. Мы действовали в рамках закона: написали, что он обвинен в коррупции. Но Келдибеков указывает, что его не обвиняли по статье коррупция, а факту злоупотребления. Но статью просто переквалифицировали», – сказал главный редактор сайта Kyrgyztoday Бегалы Наргозуев.

По его словам, в суд юристы Келдибекова представили заключение эксперта из Академии наук. «Мы считаем этого специалиста дежурным экспертом Келдибекова. Потому что этот человек фигурировал в деле Келдибеков против газеты «Азия ньюс». Нужно сказать, что это не было единственным заключением эксперта. До этого в суде рассматривались итоги экспертизы и в документе указывался сайт Kyrgyztoday, а потом шло название какого-то ОсОО. По нашему мнению, это был готовый шаблон, неправильно заполненный. Мы оспорили этот документ, и юристы Келдибекова подготовили второе заключение с подписью того же самого эксперта. Когда-то в 2014 году, во времена атамбаевского режима, мы защищали Келдибекова. А теперь мы с ним судимся. Мы будем бороться дальше и, если нужно, дойдем до Верховного суда», – сказал тогда руководитель интернет-издания.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

Комментарий

При рассмотрении дел данной категории (ст. 18 ГК КР – защита чести, достоинства и деловой репутации), суды могут своим постановлением назначить производство лингвистической экспертизы, при этом экспертиза не имеет каких-либо преимуществ перед другими доказательствами и заранее установленной силы, экспертное заключение подлежит анализу, сопоставлению и оценке в совокупности с другими доказательствами по делу.

Заключение эксперта не является обязательным для суда, однако его несогласие с заключением должно быть мотивированно в решении.

В данном случае политик считает, что его порочит указанная статья по обвинению в коррупции, тот факт, что последний был осужден по статье Уголовного Кодекса КР относящейся к должностным преступлениям уже само по себе порочно и не важно как она звучит «коррупция», «злоупотребление должностным положением» или «служебный подлог», и все они совершаются с прямым умыслом, причиняют вред кому либо. В виду того, что его судимость погашена, об этом нужно писать в прошедшем времени.

На данное решение будет подана апелляционная жалоба в Бишкекский городской суд.

30.10.2019

Суд не принял иск экс-омбудсмена Турсунбека Акуна к телеканалу «Апрель»

Октябрьский районный суд Бишкека отказал экс-омбудсмену Турсунбеку Акуну в рассмотрении иска к телеканалу «Апрель». Об этом сообщила представитель правозащитника Аида Токтоназарова.

Как считает юрист, данное решение суда неправомерное. Ведь все необходимые документы и доказательства были представлены суду, но почему-то исковое требование отклонили. Юрист намерена обжаловать решение судьи Аиды Жогоштиевой.

«Уже доказано, что Жогоштиева судья Алмазбека Атамбаева и поэтому она отказывается в рассмотрении иска, ссылаясь на непонятные причины. В отношении нее мы будем обращаться в Совет судей. А что касается иска к телеканалу “Апрель”, мой адвокат забирает документы и сегодня-завтра подадим в суд другого района. Думаю, есть еще справедливые судьи», – заявил Акун журналистам.

Напомним, Турсунбек Акун требовал с «Апреля» 500 тысяч сомов. Он готов был отказаться от иска, если телеканал и лично журналист Канат Каниметов признаются, что распространили лживые сведения.

Нужно сказать, что свое исковое требование к бывшему президенту Аамбаеву (выступление которого показал «Апрель») в размере 100 тысяч сомов он уже отозвал.

Комментируя ОО «Журналисты» свой иск Турсунбек Акун сообщал, что телеканал должен ответить за распространение клеветы и недостоверной информации, несмотря на то, что имущество «Апреля» арестовали и вещание в формате телеэфиров не ведет.

«Нужно сказать, что транслировали выступление экс-президента очень многие СМИ, в том числе и телеканалы. Понятно, что телеканал частично принадлежит Атамбаеву, наверное, поэтому все шишки на нас сваливаются. Это как с другим интервью Атамабаева, когда его показали несколько телеканалов, а иск получили мы», – говорил гендиректор канала Дмитрия Ложникова, в интервью ОО «Журналисты».

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

Комментарий

Данное исковое заявление Турсунбек Акуна было оставлено судом без рассмотрения в виду того, что стороной истца не был представлен предмет иска – видео материал, на который он ссылается. Так как предоставленный видео материал телеканалом «Апрель» обозреть совместно со стороной истца не представилось возможным, суд оставил иск без рассмотрения. Ни истец, ни его представитель на последние три судебных заседания так и не явились, при этом без каких-либо уважительных причин.

31.10.2019

Районный суд обязал «Азия Ньюс» выплатить 1 млн. сом министру внутренних дел

Октябрьский районный суд Бишкека вынес решение, обязывающее «Азия Ньюс» выплатить 1 млн. сомов министру внутренних дел Кашкару Жунушалиеву. Об это сообщила газета в своем номере за 31 октября.

Напомним министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев подал в суд иск о защите чести и достоинства в отношении газеты «Азия-Ньюс». Адвокат главы МВД Динара Аширалиева, рассказала журналистам, что причиной послужили «недостоверность информации и коллаж», опубликованные в номерах газеты за 25 апреля и 16 мая 2019 года. К.Джунушалиев требовал с газеты выплаты 5 млн. сомов.

Ранее главный редактор «Азии-Ньюс» Асланбек Сартбаев прокомментировал эту ситуацию, говоря, что данные материалы не были оскорбительными.

«Джунушалиев пугает судей седьмым отделом, который занимается прослушкой. Мы сделали коллаж на Кашкара Джунушалиева с вопросом “Кашкар — крыса?” Это вопрос, там не было утверждения, что он крыса», — отмечал А.Сартбаев.

И до этого руководители МВД подавали иски против «Азии-Ньюс». Ранее с издания требовал 10 миллион сомов экс-заместитель главы МВД Данияр Абдыкаров, который позже отозвал свой иск.

В настоящее время в суде находятся еще несколько дел против газеты. На газету в суд подал также глава 7-го управления МВД Бакыт Матмусаев. Он пожаловался на статью в номере «Азия Ньюс» от 16 апреля. Б.Матмусаев требует с газеты 5 млн. сомов.

Также сообщалось, что газету подал в суд и вице-премьер министр Жениш Разаков. Чиновник оценил ущерб своей чести и репутации в 10 млн. сомов.

Комментарий

Согласно ст.29 Конституции КР каждый имеет право на защиту чести и достоинства. На основании ст.18 Гражданского Кодекса КР, гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию. Наряду с опровержением таких сведений, гражданин вправе требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. Требования истца возместить моральный вред на сумму 5 млн сом не отвечают принципам разумности и справедливости, но не являются незаконными, т.к. законодательно какого-либо ограничения в установлении любого порога нет. А вот, в свою очередь, судебное решение полагаем необоснованным и не законным, так как если истец имеет право подавать иск на любую сумму какая ему захочется и кое-как ее обоснует, то суд в своем решении должен мотивировать свое решение и обосновать его. Принципа разумности и справедливости как раз-таки и должен придерживаться суд. Чего он не сделал.

2. Необоснованное препятствование распространению СМИ и ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

18.10.2019

Телеканалу «Апрель» заблокировали попытку выхода в телевизионный эфир

Телеканалу «Апрель» не удалось возобновить эфирное вещание. Об этом сообщило информагентство «Апрель».

«Мы готовились выйти в эфир, понимая, что все необходимые разрешительные документы для этого есть. Телеканал «Апрель», как средство массовой информации, закрыт не был. Разрешение на телевещание от Министерства культуры, информации и туризма КР аннулировано не было. Мы подготовили сетку вещания, собрали контент, технически обеспечили доставку сигнала на телевышку. Однако выйти в эфир нам так и не удалось. ОсОО «Цифровые технологии», которое обеспечивает вещание телеканала «Апрель», ответило отказом. Директор ОсОО «Цифровые технологии» Кубат Оторбаев сослался на то, что имущество телеканала «Апрель» было арестовано. И, следовательно, арестована доля телеканала «Апрель» в ОсОО «Цифровые технологии», – написали в телекомпании.

Напомним, 9 августа 2019 года группа силовиков вынудила покинуть головного офиса коллектив оппозиционного телеканала «Апрель». Головной офис закрыт и опечатан. ОсОО «Апрель ТВ» арестовано. «И тем не менее телеканал «Апрель» ни на минуту не прекращал работать. Благодаря поддержке неравнодушных людей и медиасообщества нам удалось собрать необходимую аппаратуру и, буквально «на коленке», оборудовать новые студии. Мы продолжили работать в социальных сетях и на нашем Youtube-канале», – говорят журналисты этого СМИ.

Руководство телеканала подчеркнула, что арест доли «Апреля» не означает, что журналисты не имеют права ею пользоваться. Арест был наложен на имущество экс-президента Алмазбека Атамбаева только лишь для того, чтобы оно не было передано в третьи руки, считают в телекомпании.

«В этой связи, мы оставляем за собой право считать, что блокировка эфира телеканала «Апрель» есть продолжение кампании по подавлению свободы слова в Кыргызстане. И в данном случае руководство ОсОО «Цифровые технологии» стало невольным орудием в руках авторов и организаторов этой кампании. С сожалением приходится констатировать, что настоящее время в телевизионном эфире Кыргызстана оппозиционных телеканалов не осталось. С кем-то договорились, кого-то запугали. Телеканал «Апрель» отказался идти на компромиссы и менять информационную политику. В итоге его эфир просто заблокировали», – сказали в «Апреле».

Телеканал уже обратился к правозащитным организациям и медиасообществу с просьбой применить все законные инструменты для того, чтобы обеспечить свободное вещание независимых и оппозиционных телеканалов в Кыргызстане.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» в Чуйской обл. и г.Бишкек

Комментарий

Состоялась встреча с директором телеканала Дмитрием Ложниковым в ходе которого стало известно, что директор ОсОО «Цифровые технологии» Кубат Оторбаев отказался подписывать разрешение на запуск в эфире телевещания телеканала «Апрель ТВ». Так накануне, 10 апреля 2019 года состоялось собрание членов правления ОсОО «Цифровые технологии», которые единогласно проголосовали за допуск телеканала к эфиру. Однако утром 11 октября, стало известно, что от Военной прокуратуры КР поступило письмо на имя директора ОсОО «Цифровые технологии» Кубата Оторбаева, где сообщается, что «в случае наличия доли А.Атамбаева и принадлежащих ему юридических лиц в уставном капитале ОсОО «Цифровые технологии», то соответствующая доля является арестованной». В связи с чем, Кубатом Оторбаевым принято решение провести внеочередное собрание членов правления ОсОО и повторно рассмотреть вопрос о возможности допуска телеканала к эфиру.

Напомним, 13 августа 2019 года постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек имущество ОсОО «Апрель ТВ» (учредитель «Апрель ТВ») было арестовано.

По итогам беседы с Дмитрием Ложниковым стороны договорились: изучить внутренние документы ОсОО «Цифровые технологии», предоставленные Дмитрием Ложниковым и разрешить вопрос с дальнейшими действиями руководства телеканала. Вместе с тем, стало известно, что состоялось внеочередное заседание членов правления ОсОО «Цифровые технологии» на котором ОсОО «Цифровые технологии» решил обратиться в Военную прокуратуру с вопросом «имеет ли право вещать телеканал «Апрель». Только после обращения ОсОО «Цифровые технологии» в Военную прокуратуру КР постановлением Первомайского районного суда гБишкек от 22.10.2019 г. была арестована доля ОсОО «Апрель ТВ» в ОсОО «Цифровые технологии», а также наложен запрет в распоряжении и пользовании этой долей. Необходимо отметить незаконность запрета на вещание телеканалу «Апрель ТВ» со стороны руководства ОсОО «Цифровые технологии» до 22.10.2019 г., поскольку до 22.10.2019г. запрета на вещание со стороны судебных органов не было, в связи с чем со стороны руководства было злоупотребление своим должностными полномочиями и не соблюдениями условий договора между телеканалом и организацией.

3. Нарушение трудового законодательства

25.10.2019

Нарынская журналистка обратилась в суд за защитой своих трудовых прав

7 октября 2019 года, уволенная в январе 2018 года с должности главного редактора Нарынской областной государственной телерадиокомпании, Нурзат Эсенканова обратилось с заявлением в суд о защите своих трудовых прав. Это ее вторая попытка защитить свои трудовые права. В настоящее время прокуратура по вновь открывшимся обстоятельствам заново рассматривает ее дело.

После завершения факультета журналистики Национального университета Нурзат Эсенканова 22 года беспрерывно проработала в Нарынской областной государственной телерадиокомпании. Она прошла все ступени от корреспондента до должности заместителя директора.

По ее словам, все ее беды начались в феврале 2017 года. Тогда директором компании был назначен Улан Бакиров.

«Уже на следующий день после своего назначения он вызвал меня и сказал: «Эже, пишите заявление об уходе». Я отметила, что проработала в этой компании 22 года, и спросила, почему он хочет, чтобы я освободила свое место. Он ответил: «Я буду работать со своей командой. Я не могу сработаться с вами». Я сказала, что об этом не может быть и речи и ушла. Однако препоны с его стороны продолжились», — говорит Н.Эсенканова.

Однако все же она в июле написала заявление на имя директора Департамента информации и массовой коммуникации при Министерстве культуры, информации и туризма Б.Норузбаевой о переводе ее с должности заместителя генерального директора на должность главного редактора. Ее заявление удовлетворили, и 17 июля 2017 года вышел соответствующий приказ департамента. На следующий же день директор телерадиокомпании У.Бакиров издает свой приказ под №38 «Принять Нурзат Эсенканову 18 июля 2017 года на должность главного редактора с 6 месячным испытательным сроком».

Однако, по словам Н.Эсенкановой, тогда она ни разу не видела приказа о 6 месячном испытательном сроке. В итоге, 12 января 2018 года Н.Эсенканова получила от У.Бакирова письмо-напоминание. В нем говорилось, что во время испытательного срока трудовой договор не соблюдался, не было единства в коллективе, 29 сотрудников выступили против нее и т.д., в связи с этим работа Н.Эсенкановой была признана неудовлетворительной, и было сообщено, что с окончанием срока трудового соглашения она будет уволена с должности. 17 января 2018 года она была уволена с должности главного редактора по статье 83 Трудового кодекса КР.

Защищая свои трудовые права, Н.Эсенканова обращается в Департамент информации и массовых коммуникаций и Межрайонную экотех инспекцию. Первой ответила экотех инспекция. В письме от 30 января говорилось: «При переводе на другую должность испытательный срок не предусмотрен. Ваше увольнение по статье 83 Трудового кодекса КР было противозаконным, вы имеете полное право обратиться в суд». А 31 января пришло письмо от Департамента информации и массовой коммуникации. «Руководству канала рекомендовано учесть все нарушения правовых норм при вашем увольнении, ваш опыт и семейное положение и назначить Вас на одно из персональных должностей. Предупреждено, что ваше дело должно быть тщательно рассмотрено и решено», — говорилось в этом письме. Н.Эсенканова решила обратиться с иском в суд.

Если в апреле 2018 года Нарынский городской суд выносит решение, что решение генерального директора телерадиокомпании было законным, то в июне Нарынский областной суд выносит решение в пользу Н.Эсенкановой. 19 сентября Верховный суд КР возвращает дело в Нарынский областной суд для нового рассмотрения. В январе 2019 года областной суд оставляет в силе решение городского суда, а в апреле Верховный суд также выносит решение, что увольнение Н.Эсенкановой было законным.

Однако Н.Эсенканова была не согласна с решением суда и после сбора дополнительных материалов обращается снова в прокуратуру.

«Пришел ответ от и.о. прокурора Нарынской области К.Токтогазиева. В нем отмечается, что при моем увольнении были нарушены требования Трудового кодекса и, т.к. обнаружены признаки преступления, согласно пункту 2 статьи 320 УК КР, 6 августа дело было зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков, и в настоящее время ведется расследование, и говорится, что я имею полное право обратиться в суд», — сообщила Н.Эсенканова. В связи с этим она 7 октября обратилась в Нарынский городской суд.

Кумендер Усуптегин,

представитель ОО “Журналисты” по Нарынской области

Комментарий

Возможность повторного обращения в суд для восстановления на должности скорее возникнет после итогов досудебного производства по материалам, в которых обнаружены признаки преступления, предусмотренные ст.320 ч.2 УК КР т.е. «злоупотребление должностным положением». Только после того, как вступит обвинительный приговор можно будет обратиться в суд по вновь открывшимся обстоятельствам.

III. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯМ и ЖУРНАЛИСТАМ

Обвинение журналиста в совершении преступления

01.10.2019

По мнению Ыдырыса Исакова обращение предпринимателя в суд с иском против него связано с его журналистскими расследованиями

Журналист радио «Азаттык» Ыдырыс Исаков считает, что обращение предпринимателя Каната Сапаева в суд с иском против него является попыткой его очернить. По мнению журналиста, это связано с его журналистскими расследованиями.

Напомним, 30 сентября в Оше частный предприниматель Канат Сапаев написал заявление на журналиста Ыдырыса Исакова. По его словам, корреспондент в рамках проводимого расследования вымогал $5 тысяч, чтобы не упоминать его фирму в своем сюжете. Это случилось в мае месяце.

В свою очередь журналист Ыдырыс Исаков в разговоре с 24.kg рассказал, что он действительно проводил журналистское расследование по бизнесмену Жалилу Атамбаеву. Во время него выяснилось, что компания «Агро Доор» причастна к Канату Сапаеву и уклоняется от налогов.

«Компания зарегистрирована на родственницу Жалила Атамбаева. Отец Каната Сапаева Акматали много лет работал у Жалила Атамбаева. Мы искали Акматали Сапаева, но к нам вышел его сын. Мы спросили, почему за три года у них нет прибыли и фирма уклоняется от налогов. Никто у Каната Сапаева денег не вымогал, все зафиксировано на камеру», — прокомментировал Ы.Исаков.

После сюжета К.Сапаев написал заявление на него о вымогательстве взятки. В милиции утверждали, что дело прекращено за недоказанностью вины.

1 октября Ы.Исаков на своей Фейсбук странице опубликовал пост, где приводит копию этого постановления.

По словам журналиста, обращение К.Сапаева с заявлением на него в суд, возможно, связано с его недавней встречей с Жалилом Атамбаевым.

«Вчера я случайно встретился с Жалилом Атамбаевым и сказал, что журналистское расследование продолжается, потому что этого требует народ. При этом я сказал, что готов выслушать и опубликовать все аргументы и доводы. После этого, сегодня Канат Сапаев дает интервью», — отметил журналист.

В своем посту в Фейсбуке журналист считает, что это был ожидаемым шагом. «Кто же возьмет и сразу согласиться со всеми обвинениями против него, что он коррупционер, что он не платит налогов? Разве он будет благодарен тебе за это, прибежит сразу и заплатит все налоги?», — вопрошает журналист.

Ы.Исаков заявил, что он не боится таких попыток его чернения, что он продолжит свои расследования. «А такие попытки еще будут! Много будет. А я буду продолжать бороться с коррупцией. Буду называть вора вором, преступника преступником. Буду продолжать выводить их на чистую воду», — говорит он.

Напомним, что в апреле Жалил Атамбаев подал в суд Ы.Исакова. Он просил взыскать с журналиста 50 млн. сомов. Однако после волны недовольства, поднятой медиа, он отозвал свой иск.

Чуть ранее журналист опубликовал материал, в котором рассказал, что Ж.Атамбаев уклоняется от уплаты налогов. Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики на основе сюжета 22 апреля возбудила уголовное дело против предпринимателя.

Комментарий

По вышеуказанному факту органами внутренних дел города Ош 24 апреля 2019 года был зарегистрирован материал в ЕРПП. 25 июня досудебное производство по данному факту было прекращено за отсутствием в деянии состава преступления. 2 октября 2019 года вышеуказанное постановление следователя УВД г. ОШ Д. Маматалиева было отменено прокурором отдела прокуратуры города Ош Б. Төлөбек уулу в связи с неполнотой проведенного досудебного производства.