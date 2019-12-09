Мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ. Ноябрь 2019 г.

В ноябре мониторинг зафиксировал 7 сообщений. Из них 3 определяют фактическое положение СМИ в свете политической атмосферы месяца, 4 дают информацию о прямых нарушениях прав СМИ и журналистов, судебных делах в отношении СМИ и журналистов.

I. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

01.11.2019

Против безнаказанности, за свободу выражения!

Можете ли вы представить мир, где нет безнаказанности, где каждый может свободно осуществлять свое право на свободу выражения и информации, иметь доступ к информации, собирать и распространять идеи и информацию любым способом по своему выбору, без страха?

Мы представляем.

Анни Гейм, Исполнительный директор IFEX

В этот Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов важно признать существенную связь между правом на свободу выражения и правом на информацию. Когда любое из этих прав подвергается нападкам, журналисты очень часто становятся мишенями, а все мы в конечном итоге – жертвами.

Две недели назад Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за то, чтобы объявить 28 сентября Международным днем всеобщего доступа к информации. Это значительная победа свершилась спустя десятилетия постоянного адвокаси со стороны многочисленных групп гражданского общества, включая многих членов сети IFEX из стран Африки.

Некоторые люди – вероятнее всего, те, кто не участвовал в борьбе за продвижение и защиту свободы выражения – могут пожать плечами, услышав информацию о новом Дне ООН. Однако они должны дважды подумать о нём, поскольку наше право на информацию неотделимо от нашего права на свободу выражения, и оба эти права все чаще подвергаются нападкам.

Угрозы информации приходят во многих формах – начиная от aтак на журналистов, намеренной дезинформации и заканчивая созданием препятствий для выхода газет. И все это имеет далеко идущие последствия: лишение людей информации, в которой они нуждаются, чтобы решать интересующие их проблемы, усугубление политической поляризации и подрыв демократии.

Давайте обратимся к недавнему, вызвавшему большой резонанс, примеру силы выражения и его зависимости от доступа к информации.

В прошлом месяце около 6 миллионов человек вышли на улицы, реагируя на критическую проблему изменения климата. И когда они шли, креативность их протестов вдохновила многих; эти протесты явились выражением в действии, подкрепленным фактами.

Шведский экологический активист Грета Тунберг умоляла нас «прислушаться к ученым», но что будет происходить, если голоса, к которым нам необходимо прислушаться, будут заглушены, прямо или косвенно?

Голоса могут заставить замолчать с помощью цензуры или «утопить» их в море дезинформации. Но во все большем количестве случаев тактика, применяемая для того чтобы заставить замолчать – убийство. Убийство без последствий. Убийство без наказания.

Результаты комплексного исследования, опубликованные в августе 2019 года, показали, что количество убийств активистов-экологов удвоилось за последние 15 лет. В 90% этих случаев никто не был осужден – шокирующий уровень безнаказанности, который сопровождает и случаи убийств журналистов.

Мы отмечаем очередной Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов и не сможем задвинуть мысли об этой смертельной форме цензуры в глубину нашего подсознания.

Составленный ЮНЕСКО список журналистов, убитых по всему миру с 2006 года, насчитывающий тысячу имен, является отрезвляющим напоминанием. Количество убитых женщин-журналистов также возросло; женщины-журналисты сталкиваются с увеличивающимся количеством атак по гендерному принципу.

Из 207 журналистов, убитых в период с января 2017 года по июнь 2019 года, более половины сообщали об организованной преступности, местной политике и коррупции.

Их лишили права на свободу выражения, навсегда – с целью помешать им распространять информацию.

Каждый раз, когда подобные преступления остаются безнаказанными – это служит ободрением для других. А те, кто будет заниматься распространением информации в общественных интересах, справедливо озаботятся вопросом – стоит ли это моей жизни? Стоит ли подвергать риску мою семью? И если они решат, что не стоит, кто может их в этом винить? Последствия безнаказанности бесконечны.

Вот почему в течение около восьми лет Сеть IFEX проводит кампанию за прекращение безнаказанности за преступления против журналистов и всех тех, кто осуществляет свое право на свободу выражения.

Это не та работа, которая приводит к быстрым успехам. Как говорится, это марафон, а не спринт. Деятельность не заканчивается нахождением преступников; государства должны нести ответственность за то, что они допускают или поощряют атмосферу безнаказанности, в которой процветают подобные преступления.

Мы дорожим каждой победой, большой и маленькой. Хорошей новостью является то, что в IFEX мы применяем творческие, совместные и мощные новые стратегии и видим ощутимый прогресс.

За последний год мы наконец узнали правду об убийстве журналиста Дейды Хайдары (Deyda Hydara) в 2004 году в Гамбии; о знаковом решении Межамериканского суда по правам человека, признавшего правительство Колумбии виновным в убийстве в 1998 году Нельсона Карвахала Карвахала (Nelson Carvajal Carvajal) и историческом решении Межамериканской комиссии передать в суд дело о жестоком нападении в мае 2000 года на журналиста-расследователя Джинет Бедойю Лиму (Jineth Bedoya Lima), которое чуть не лишило ее жизни.

Всего две недели назад мы приветствовали решение Кыргызстана о возобновлении расследования дела 12-летней давности об убийстве журналиста Алишера Саипова; решение, которое стало результатом постоянного давления со стороны IFEX и его членов в Кыргызстане – Института Медиа Полиси и Общественного объединения «Журналисты».

Только представьте себе, что сроки расследования по вышеназванным случаям в совокупности составляют 66 лет безнаказанности.

Те, кто виноват в насильственных действиях против журналистов или готовится их совершить, должны услышать то, что мы говорим громко и ясно: не думайте, что за давностью преступлений внимание всего мира к ним ослаблено и вы остались безнаказанными. Нет! Те, кто привержен борьбе с безнаказанностью, настойчивы! Мы не сдаемся! Поэтому спокойной жизни вам не будет!

Мы считаем, что культура безнаказанности вокруг атак на журналистов представляет собой одну из самых серьезных угроз свободе выражения по всему миру. Прогресс, которого мы достигли в борьбе с безнаказанностью, был бы невозможен без стойкости, настойчивости и упорства тех, кто борется.

Мы должны использовать свободу выражения для того чтобы защитить ее! Мы должны использовать ее, чтобы прекратить преступления против журналистов и положить конец безнаказанности!

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечается один раз в год, но важная работа, связанная с этим, продолжается в течение всего года. Я приглашаю вас посмотреть это короткое видео и вдохновиться растущим количеством путей, с помощью которых люди по всему миру ведут борьбу с безнаказанностью и обеспечивают больше безопасности для журналистов.

23.11.2019

Заявление Фонда расследовательской журналистики

21 ноября было опубликовано очередное расследование, проведенное журналистами «Азаттык Медиа», «Клооп Медиа» и международным проектом по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, раскрывающее коррупционную паутину, опутавшую нашу страну и выходящую далеко за ее пределы.

Каждое новое расследование поднимается на более высокий качественный и актуальный уровень, и задача нашего Фонда, как и всего гражданского общества, – оказывать всяческую помощь и поддержку журналистам-расследователям.

Фонд расследовательской журналистики гордится тем, что дело, начатое Уланбеком Эгизбаевым, имя которого носит ежегодная премия Фонда за лучшее журналистское расследование, набирает обороты. Журналистские расследования становятся профессиональными и коллективными — это уже работа не одного журналиста, а труд разных команд.

Мы присоединяем свои голоса к возмущению граждан страны, недовольных отсутствием реальных результатов по наведению в стране законности и прозрачности. Поэтому требуем от властей, не раз провозглашавших о своих намерениях всерьез бороться с коррупцией, принятия безотлагательных мер по расследованию фактов, изложенных в коллективном материале, а также по обеспечению безопасности журналистов, проводивших это расследование.

Мы призываем гражданское общество и наших коллег из всех СМИ Кыргызстана объединиться и поддержать это направление, проявить солидарность в усилении жанра расследовательской журналистики. А различные выступления против антикоррупционной деятельности журналистов расценивать как возмутительную попытку реабилитации преступлений, направленных против Кыргызстана и его народа.

Аделя Лаишева – председатель Фонда расследовательской журналистики

Сабыр Абдымомунов – учредитель Фонда расследовательской журналистики

Султан Каназаров – председатель Наблюдательного совета Фонда расследовательской журналистики

Члены Наблюдательного совета фонда:

Роза Отунбаева

Бурулкан Сарыгулова

Рита Карасартова

Эльмира Ногойбаева

Азамат Тынаев

27.11.2019

Служба криминальной милиции МВД перезванивают журналистам, которые освещали события в Кой-Таше в августе 2019 года

Сотрудники милиции перезванивают абонентам сотовой связи, которые находились на территории или рядом с селом Кой-Таш с 6 по 9 августа, либо связывались с теми, кто был там в это время.

По информации «Клоопа» сразу двум их журналистам Айзирек Иманалиевой и Нуржамал Джанибековой, которые связывались с коллегами в Кой-Таше во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева, поступили звонки от имени службы криминальной милиции МВД.

«В беседах сотрудник криминальной службы объяснил, что обзванивает абонентов, которые были в Кой-Таше или созванивались с теми, кто находился там, используя распечатку звонков от оператора сотовой связи. По его словам, этот список насчитывает около 1,5 тысяч абонентов», — пишут журналисты издания.

В разговорах с журналистками «Клоопа», сотрудник службы криминальной милиции представлялся, а после этого уточнял принадлежит ли журналистам номера, на которые он звонит, их имена, фамилии, отчества, год рождения и по какой причине они находились в селе Кой-Таш во время беспорядков или связывались с теми, кто там находился. Кроме этого, он пригласил одну из журналисток на дальнейшую беседу в органы внутренних дел — она отказалась от этого.

Кроме обзвона, сотрудники милиции также навещали журналистов, чьи машины были замечены в Кой-Таше. Через неделю после штурма дома Атамбаева, к оператору «Клоопа» Эржану Бейшеналиеву пришли домой участковые милиционеры. Они узнавали у его отца, где его сын находился в начале августа и по какой причине его машина была замечена в Кой-Таше.

Помимо сотрудников «Клоопа», звонок также поступил журналистке международного новостного агенства «Франс-Пресс» в Кыргызстане Толкун Наматбаевой. «Мне они сказали, что пришлют повестку на допрос в начале этой недели, но пока ее нет. Конечно, это все ненормально, ведь столько времени прошло. Тем более я делала свою работу журналиста, я должна была звонить в Кой-Таш, связывалась с пресс-центром и членами политсовета, находящимися там», — рассказала Наматбаева.

В Министерстве внутренних дел журналистам объяснили, что обзвон абонентов проходит в рамках расследования беспорядков в Кой-Таше во время задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

По словам медиапредставителя КР Акмата Алагушева, журналисты могут отказаться давать сведения по телефону, потому что проверить абонента невозможно. Кроме того, если во время разговора вас приглашают на дальнейшую беседу в милицию, то приходить на нее необязательно. А нужно требовать от органов внутренних дел официально отправить повестку на допрос и причем чтобы этот документ вручили лично, а не через кого-то. Только после этого можно отправляться на допрос с адвокатом.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

II. НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ И СМИ И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

1. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации, вытекающие из фактов публикации определенных сведений

21.11.2019

«Азаттык» готов судиться с режиссером Ырыс Океновой, подавшей иск на 5 миллионов сомов

Режиссер и постановщик телесериала «Ак-Шоола» Ырыс Окенова подала иск в Ленинский районный суд Бишкека к радио «Азаттык» с требованием выплатить материальный и моральный ущерб в размере 5 миллионов сомов.

Напомним, Ырыс Окенова кроме компенсации требует извинений и опровержения информации о том, что на съемки сериала «Ак-Шоола» потрачено 250 тысяч долларов. По ее словам, в реальности расходов было намного меньше.

«Из-за недостоверной информации о бюджете сериала, рекламная компания не выплатила обещанные деньги. На меня оказали давление, я осталась без работы, не говоря уже о покрытии расходов. Журналисты радио устроили черный пиар не только за эпизод с ала-качуу, но в своем материале ущемляли честь и достоинства актеров «Ак-Шоолы». Мы планировали продать сериал казахским и узбекским телеканалам. Но из-за этого шума наши партнеры отказались от заключения контракта», — рассказала Ырыс Окенова.

Постановщик телесериала «Ак-Шоола» рассказала ОО «Журналисты», что от системы ООН в КР на имя спикера Жогорку Кенеша отправляли письмо с критикой сериала. Документ перенаправили в Наблюдательный совет КТРК, где и были разбирательства.

По словам Океновой она подала жалобу на «Азаттык» в Министерство культуры, информации и туризма. Позже выводы специалистов она предоставит суду.

Как ранее планировала, режиссер еще не обращалась в Комиссию по рассмотрениям жалоб на СМИ для досудебного решения вопроса. «Я сейчас не работаю. Готовлюсь к судебным прениям. Я не успеваю. Позже, возможно, я туда обращусь», — прокомментировала она.

В своем интервью ОО «Журналисты» руководитель «Азаттыка» Айзада Касмалиева сообщила, что они еще не получали иск, но готовы к судебным слушаниям. «Это ее право подавать на нас в суд, наши юристы будут изучать бумаги», — сказала она.

Касмалиева напомнила, что в радио «Азаттык» ранее говорили, что готовы взять интервью у режиссера Ырыс Океновой. Как говорит глава СМИ, Ырыс Окенова не обращалась к ним.

По словам Касмалиевой до сих пор нет точной информации по поводу финансирования сериала. Никто из администрации КТРК так и не озвучил журналистам издания подробности расходов проекта.

По словам Касмалиевой, сумму в 250 тысяч долларов озвучивали другие активисты и журналистка не подавала это как достоверную информацию. Глава «Азаттыка» сообщила, что из-за возникшего спора из материала убрали строку о бюджете.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО “Журналисты” по Чуйской обл. И г.Бишкек

Комментарий

По данной информации уже давался комментарий о том, что учреждение «Азаттык» не получало каких-либо документов из суда, связанных с претензией Ы.Океновой.

2. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации, вытекающие из фактов публикации определенных сведений

23.11.2019

Суд постановил взыскать с газеты «Азия Ньюс» один миллион сомов морального ущерба в пользу вице-премьера

По информации главного редактор издания «Азия Ньюс» Асланбека Сартбаева, газета проиграла в Октябрьском районном суде и теперь должна выплатить вице-премьер-министру Женишу Разакову крупную сумму.

Судья Чынгыз Адамкулов признал статью в газете «Азия Ньюс», где Разакова называют таджикским шпионом, необоснованной и порочащей честь и достоинство чиновника.

«Суд не выслушал даже наших доводов и вынес постановление о том, чтобы газета дала опровержение и заплатила Женишу Разакову 1 миллион сомов. Мы считаем, что это решение необоснованное, и обжалуем его в вышестоящей инстанции», — говорит Асланбек Сартбаев.

Напомним, вице-премьер-министр Жениш Разаков подал иск в суд на газету «Азия Ньюс» и требовал 10 миллионов сомов. Сам чиновник свои действия не комментировал. В пресс-службе кабинета министров заявили, что издание опубликовало недостоверную информацию о якобы причастности Жениша Разакова к спецслужбам Таджикистана.

После публикаций в СМИ депутаты ЖК обратились в ГКНБ с поручением проверить достоверность информации о вице-премьер-министре.

Госкомитет, на основании публикаций в СМИ в отношении Жениша Разакова, провел досудебное производство по уголовному делу, зарегистрированному по статье «Государственная измена». По результатам проверки, причастность чиновника к спецслужбам иностранных государств не нашла подтверждения.

Отметим, что газета проиграла дело и экс-сотруднику Седьмого управления МВД Бакыт Матмусаев. Об этом «24.kg» сообщил Адиль Турдукулов, выступавший общественным защитником издания.

Б.Матмусаев пожаловался на статью в номере «Азия Ньюс» от 16 апреля, требуя с газеты 5 млн. сомов компенсации морального ущерба. Его иск рассматривался в Октябрьском районном суде Бишкека.

«Судья А.Жеенбекова исковое требование частично удовлетворила, присудив только 15 тысяч сомов. Будет ли обжаловать истец решение, пока неизвестно», — отметил Адиль Турдукулов.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

Комментарий

Еще одно необоснованное судебное решение. Как только истцом является действующий чиновник высокого ранга, сумма морального вреда повышается в разы. Требования истца возместить моральный вред на сумму 10 млн сом не отвечают принципам разумности и справедливости, но не являются незаконными, т.к. законодательно какого-либо ограничения в установлении любого порога нет. А вот, в свою очередь, судебное решение полагаем необоснованным и незаконным, так как, если истец имеет право подавать иск на любую сумму, какую он захочет, и кое-как ее обоснует, то суд в своем решении должен мотивировать свое решение и обосновать его. Суд должен придерживаться принципа разумности и справедливости, чего он не сделал.

3. Необоснованный отказ или ограничение в предоставлении общественно значимой информации

28.11.2019

Журналистка обратилась в прокуратуру с жалобой на мэрию Оша за не предоставление информации

Журналистка Гульзат Газиева обратилась в прокуратуру с двумя жалобами на мэрию Оша за не предоставление информации, необходимой ей для подготовки материала о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и общественном пользовании. В настоящее время по эти жалобам начата проверка.

«Что касается первой жалобы, я просила предоставить мне реестр муниципальных земельных участков и объектов, информацию об их общей площади, местоположении, электронную или документальную карту, сведения о земельных участках общественного пользования, об их площади, расположении, кому на какой срок они предоставлены в аренду, сколько средств поступило от их аренды, список свободных, не используемых муниципальных земельных участков и объектов, их местоположение. В законе сказано, что такие сведения являеются общедоступными», — сообщила Гульзат Газиева.

После того, как не получила полный исчерпывающий ответ от Управления муниципальной собственности г.Ош, журналистка обратилась в городскую мэрию с просьбой обязать дать полный ответ. Однако Ошская мэрия отказалась удовлетоврить ее просьбу.

По второй жалобе. Журналистка просила Комиссию по муниципальной собственности и земельным вопросам предоставить ей протоколы заседаний комиссии и решения по аукционам за 2018-19 годы. Данную комиссию возглавляет вице-мэр Оша Жасур Азимов.

Ошская мэрия ссылаясь на статью «Ограничения доступа к информации» закона «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления КР», отказалась предоставлять протоколы заседаний комиссии.

«В данной статье ограничен доступ к информации, содержащей охраняемую законом тайну (коммерческую, банковскую, нотариальную, врачебную, адвокатскую и другую). Запрашиваемая мной информацию не подпадает ни под одну из них», — говорит Г.Газиева.

По словам Гульзат Газиевой, часто закон о доступе к информации просто не исполняется. Это, в частности, негативно сказывается на подготовке журналистских расследований.

Журналисты, чьи права на доступ к информации нарушаются, редко обращаются в правоохранительные органы.

Комментарий

Решение обратиться с жалобой в органы прокуратуры верное. По результатам проверки прокуротурой, слеудет решить вопрос о подаче в судебные органы.

4. Необоснованное препятствование распространению СМИ и интернет-изданий

27.11.2019

Первомайский суд Бишкека запретил телеканалу «Апрель» выходить в эфир

В Первомайский районный суд Бишкека суд обратилась Военная прокуратура и обжаловала решение собрания учредителей ОсОО «Цифровые технологии» на котором телеканалу «Апрель» разрешили вещание. Об этом ОО «Журналисты» сообщили в ОсОО.

Напомним, до этого Военная прокуратура запретила ОсОО «Цифровые технологии» выпускать в эфир телеканал «Апрель». Об этом общественному объединению сообщил гендиректор «Апреля» Дмитрий Ложников.

По его словам, соответствующее письмо в адрес директора ОсОО «Цифровые технологии» Кубата Оторбаева поступило 26 ноября 2019 года. Именно в это время телеканал «Апрель» планировал возобновить свое вещание.

В своем послании Военная прокуратура напомнила, что по решению Первомайского суда Бишкека, доля ОсОО «Апрель-ТВ» в ОсОО «Цифровые технологии» была арестована.

По мнению следователя Военной прокуратуры Каната Биримкулова, факт имущественного ареста доли означает, что директор ТК «Апрель» Дмитрий Ложников «не имеет права и полномочий на какие-либо требования в ОсОО «Цифровые технологии», в том числе на трансляцию телеканала «Апрель».

Далее следователь Военной прокуратуры подчеркивает, что проведенное ранее общее собрание учредителей ОсОО «Цифровые технологии» по вопросу вещания телеканала «Апрель» было «незаконным». Напомним, 21 ноября 2019 года, на общем собрании учредителей путем голосования было принято решение разрешить вещание телеканала «Апрель» и «7-го канала». Однако Военная прокуратура в ответ на это пригрозила приостановить деятельность всего ОсОО «Цифровые технологии», в состав которого входит 21 телеканал.

«Проведение общего собрания учредителей ОсОО «Цифровые технологии» по данному вопросу является противозаконным и не может каким-то образом препятствовать исполнению решения суда. Кроме того, сообщаем, что вышеуказанный протокол общего собрания ОсОО «Цифровые технологии» №5, ввиду его незаконности, обжалован Военной прокуратурой республики в судебных органах. При этом отмечаем, что при таких нарушениях требований законодательства Кыргызской Республики, в частности неисполнения вступивших в силу судебных актов, будет рассмотрен вопрос о приостановлении в судебном порядке деятельности ОсОО «Цифровые технологии», — написал следователь К.Биримкулов.

Отметим, что это уже вторая попытка телеканала «Апрель» выйти в эфир. Ранее 10 октября 2019 года также планировалось начать вещание, однако ОсОО «Цифровые технологии» блокировали эфир. Позже это решение было оспорено, была проведена общая встреча учредителей «Цифровых технологий», участники которой большинством голосов отменили решение.

В настоящее время телеканал «Апрель» продолжает работу на своих интернет-площадках, несмотря на то, что головной офис вместе с оборудованием и студиями арестован и опечатан Военной прокуратурой. Как сообщил директор телеканала «Апрель» Дмитрий Ложников, несмотря на сложности, работа коллектива продолжится.

«Также мы будем добиваться выхода в эфир, будем обращаться в правозащитные и международные организации, к гражданскому обществу, депутатам Жогорку Кенеша. Постараемся оспорить решение Военной прокуратуры», — добавил он.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек

Комментарий

Согласно ст123 ч.6 УПК КР, наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение. В данном случае суд в своем постановлении не обосновал, почему налагается запрет на пользование имуществом. Словосочетание «в необходимых случаях пользоваться им» накладывает на правоприменителя особенную оговорки по этому поводу. Суд обязан был мотивировать свое решение. В судебном акте этого нет.

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Мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ осуществляется при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан».