В чём соль? ВОЗ, ЗОЖ, МЗ и НЦОЗ

В Казахстане побывал руководитель Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения, который курирует вопросы питания, Джоао Бреда. Он принял участие в мероприятиях Национального центра здравоохранения и, конечно, попал в медиаленты. «Новый репортёр» проанализировал, как и о чём писали казахстанские медиа.

Фотографии с круглого стола показывают, что прессу на круглый стол Национального центра общественного здравоохранения пригласили. Однако в информационные ленты «Казинформа», Forbes.kz (со ссылкой) попал только пресс-релиз Национального центра общественного здравоохранения.

В этом материале 29 раз были использованы различные аббревиатуры, и хотя они расшифровываются в тексте, это даже читать сложно, не то что понять. И если обычно редакторы, чтобы вычленить суть и ценность материала, задают вопрос «Ну и что?», здесь после каждого предложения хочется спросить: «Что?»

В пресс-релизе очень обтекаемо говорится о содержании встреч. Понять, о чём шла речь, можно из материалов «Казахстанской правды», inbusiness.kz, телеканала Qazaqstan.

Исследования Всемирной организации здравоохранения показали, что казахстанцы в среднем потребляют в день 17 граммов соли, хотя суточная норма составляет пять граммов. Для уменьшения потребления соли нужно работать, в первую очередь, с производителями (много соли содержится в хлебе, сыре, колбасе). В мире есть опыт, когда это решается налоговыми мерами или саморегуляцией; казахстанские производители опасаются, что подобные меры (не только по содержанию соли) скажутся на бизнесе.

Слово «питание» в релизе Национального центра общественного здравоохранения Казахстана было использовано 15 раз, а ВОЗ — 12. По сути, это отчёт о визите эксперта с общим смыслом «Питание обсуждаем, с ВОЗ сотрудничаем». Именно эта информация и пошла в массы — сайты «Казинформ» и Forbes.kz входят в десятку самых читаемых медиаресурсов страны. «Соль» из них практически пропала, хотя именно эта тема может привести и к изменению законодательства, и к изменению привычек в питании казахстанцев.

Эта разница между пресс-релизом и самостоятельными материалами — показательная демонстрация сценария «а что будет, если казахстанцы будут составлять свое представление о событиях в стране только из пресс-релизов».

Источник: New Reporter