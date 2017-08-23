Советы для мобильных журналистов: как подобрать правильный микрофон к вашему телефону

Вы открываете коробку и достаете новый петличный микрофон, подключаете его к телефону, чтобы проверить качество записи. Вы ждете, что звук будет ясным и чистым, – вам нужно отличное качество, чтобы записать потрясающее видео…

И что же вы слышите? Ничего? Это происходит не только с вами – теперь и вы стали частью большой группы мобильных журналистов, ведущих трудные поиски хорошего микрофона, который будет работать именно с их телефонами.

Я не знаю ни одного мобильного журналиста, который не сталкивался бы с трудностями в поиске микрофона, подходящего к определенному телефону. Некоторые микрофоны работают с устройствами iOS, но их невозможно подсоединить к телефонам Android и наоборот. Конечно, проблема связана не только с ограничениями, которые накладывают разные операционные системы (в этом случае ее было бы просто решить). Некоторые микрофоны можно подсоединить только к определенным устройствам Android – с другими они работать не будут.

В чем же проблема? Если вы внимательно посмотрите на 35-миллиметровый разъем этих микрофонов, то обратите внимание на их специфический дизайн. Существуют разные разъемы, но мы поговорим только о двух из них: Tip Ring Sleeve (TRS) и Tip Ring Ring Sleeve (TRRS).

Разъемы TRS имеют три контакта (части), а TRRS – четыре. Самый простой способ их отличить – посмотреть на черные кольца: у разъемов TRS их два, а у TRRS – три. Микрофоны работают, подключаясь к входному разъему телефона. Если части совпадают, микрофон будет работать.

Как же найти микрофон, который подойдет к вашему телефону? Это зависит от вида и расположения частей 35-миллиметрового разъема. Разъемы TRS подходят для большинства телефонов Android, за исключением нескольких новых моделей, для которых также подходят разъемы TRRS.

Однако знание этих тонкостей тоже не очень помогает, потому что, хотя разъемы TRRS и имеют четыре контакта, существует два вида таких разъемов – с различным расположением этих контактов. Поэтому вполне вероятно, что один и тот же разъем не подойдет и к телефонам Android, и к устройствам iOS.

Что же делать? Выбирайте адаптеры – существует несколько возможностей это сделать. Этот адаптер фирмы Rode позволит вам подключать микрофоны TRRS к устройствам, совместимым только с TRS разъемами – в основном к телефонам Android. Заведите в поисковую систему Google адаптеры TRRS – TRS (TRRS to TRS adapters) и вы найдете разные варианты. Чтобы использовать микрофон TRS с совместимыми с TRRS устройствами (в основном iOS), рекомендую вот этот адаптер Rode. Мобильным журналистам стоит всегда иметь при себе оба вида адаптеров, особенно если они снимают в непредсказуемой ситуации, пользуются разными телефонами и ведут прямые трансляции.

Рави Баджпай – стипендиат программы ICFJ Knight, он сотрудничает с ведущими индийскими редакциями, помогая им наладить освещение в СМИ важных проблем в области здравоохранения и развития. Больше узнать о его работе в программе можно здесь.

IjNet