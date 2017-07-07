Руководство по безопасности журналистов в сети Facebook

Европейский центр журналистики (EJC) совместно с Facebook JournalismProject объявил на этой неделе о запуске руководства для журналистов по безопасности Facebook Safety for Journalists.

Как известно, Facebook стал важным инструментом поиска информации и ее источников, просмотра и обмена новостями. Поэтому для журналистов становится все более важным ориентироваться в этой сети. Но, как и в любой социальной сети, использование Facebook сопряжено со своими рисками.

Поскольку журналисты зависят от Интернета, который позволяет им отслеживать новые истории, сохранять данные, обмениваться информацией и общаться с ее источниками, все большую важность приобретают вопросы цифровой безопасности.

В выпущенном в 2015 году докладе ЮНЕСКО перечислено 12 цифровых угроз для журналистики, включая наблюдение за отдельными людьми и тотальную слежку, онлайн-запугивание, охоту за данными и многое другое. В этом же докладе говорится, что 54% из 167 опрошенных журналистов не проходили обучение цифровой безопасности.

Желая исправить эту ситуацию, выпущено руководство, посвященное таким темам, как установка параметров конфиденциальности, двухфакторная аутентификация и сообщение о своем местоположении, а также тому, как поступать в случаях агрессивного поведения и появления оскорбительных комментариев в профилях и на страницах.

Руководство включает в себя короткие анимационные видео, суммирующие информацию, и обзор лучших тактик решения проблемы безопасности.

Информация будет доступна на нескольких языках, включая французский, немецкий, индонезийский, японский, корейский, португальский, китайский, испанский и арабский.

Другие ресурсы для представителей медиа можно найти на Learno – еще одном сайте, который поддерживает EJC.

Источник ijnet.org