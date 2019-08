Пресс-служба нового формата: больше мультимедийности и присутствия в соцсетях

Осенью 2018 года в странах Центральной Азии, за исключением Туркменистана, стартовали тренинги организованные Интерньюс под общей темой: «Использование социальных сетей и мультимедийных форматов в работе пресс-служб для усиления информационного воздействия, противодействия экстремистской идеологии, снижения конфликтности в обществе».

Данный тренинговый цикл – часть обширного проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», финансируемого Европейским союзом. Опытные тренеры, прошедшие предварительно обучение у зарубежных экспертов, специализирующихся на информационном противодействии экстремизму, провели в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Казахстане серию обучающих мероприятий.

От Кыргызстана в проекте участвовало Общественное объединение «Журналисты», сотрудники которого организовали тренинги для пресс-секретарей, представителей отделов по связям со СМИ и сотрудников аналитических отделов МВД, Генштаба ВС КР, МЧС, ГСИН, Генеральной прокуратуры, министерства юстиции, министерства образования, института Омбудсмена, министерства культуры, информации и туризма, полномочных представительств правительства КР в Нарынской, Иссык-Кульской, Ошской областях, Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Эта статья – свободное текстовое изложение некоторых основных тем объемной программы тренинга, проходившего в два 3-дневных этапа.

Она может использоваться пресс-службами как небольшое универсальное руководство

по присутствию в социальных сетях,

использованию ими мультимедийных инструментов для эффективного взаимодействия с обществом,

прямого информирования аудитории.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО?

Факт, что сейчас основной канал получения информации – это социальные сети. К сожалению, они же — каналы распространения фейковых новостей, слухов, провокационных и панических сообщений, именно в них сосредотачиваются деструктивные сайты и сетевые группы, распространяющие экстремистскую идеологию. Значит, для обеспечения информационной безопасности Кыргызстана пресс-службы госорганов должны там обязательно присутствовать и активно распространять свой контент в тех форматах, которые наиболее отвечают модели медиапотребления современной аудитории.

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» ПРЕСС-РЕЛИЗА

Пресс-релиз как основной вид информационных продуктов пресс-служб государственных органов не только сохранил свое значение, но стал еще более актуальным средством коммуникационной связи с обществом.

Причина кроется в комплексе факторов, среди которых можно выделить три основных:

«Кризис доверия» к СМИ – эта проблема хорошо известна, и связана она с потерей прежнего влияния средств массовой информации как надежного источника новостей. Традиционная пресса дает слишком много поводов для критики из-за заметного увлечения пропагандой, манипулированием общественным мнением, чрезмерной коммерциализацией, сенсационной подачей новостей. Наступление фейк-ньюс — несмотря на то, что «информационная чума» 21 века пристально изучается специалистами и все технологические гиганты в сфере интернет-коммуникаций предпринимают усилия по минимизации деструктивного влияния фейковых новостей, проблема продолжает оставаться серьезной. Развитие медиатехнологий – технический прогресс дал возможность производить информацию в больших объемах даже совсем небольшим творческим командам, какими обычно и являются штаты пресс-служб государственных органов. Использование всех технологических возможностей позволяет пресс-службам, состоящим даже из 2-3 сотрудников, превращаться в полноценную редакцию, способную делать качественный мультимедийный контент.

ПРЕСС-СЛУЖБА – КАК ПОЛНОЦЕННОЕ МИНИ-СМИ

Другой плюс развития технологий – возможность пресс-служб самостоятельно присутствовать на информационном поле через официальные сайты, собственные аккаунты в социальных сетях, мессенджерах и видеохостингах. Это серьезно подрывает былую монополию СМИ. Сотрудники пресс-служб со стажем помнят, какой проблемой раньше было уговорить редакции опубликовать то или иное сообщение.

Сейчас же ситуация кардинально поменялась: СМИ и сами охотно заполняют свои площади официальной информацией пресс-служб, и пресс-службы зачастую сами начали учиться обходиться без помощи СМИ, адресуя пресс-релизы и иные форматы информационных материалов напрямую своим целевым аудиториям с помощью соцсетей.

Повседневная информационная жизнь сама привела к тому, что из-за фейковых новостей, манипулирования, дефицита критического мышления, различных проявлений феномена «постправды» — когда воздействие на сознание аудитории производится не с помощью фактов, а посредством субъективных и управляемых эмоций, сами журналисты изменили свое отношение и стали видеть в пресс-службах заслуживающий доверия источник информации.

Такое доверие легко проследить, потому что СМИ, как уже было отмечено, больше и охотней стали заполнять свои новостные ленты сообщениями пресс-служб госорганов. Лишь отчасти это происходит в силу дефицита собственных материалов СМИ, большее значение играет именно надежность источника. К тому же, без надежных источников информации очень трудно добиться высокого уровня медиаграмотности всего общества.

Все понимают, что специфика работы пресс-служб официальных ведомств предполагает точность их информационных пресс-релизов. А точность, корректность и проверка информации на достоверность при засилье фейковых новостей — это самая крепкая информационная «валюта».

Тем более, что пресс-службы по роду своей деятельности – это еще и основные инфомейкеры, первоисточники новостей и эксклюзивной информации. Недаром уже достаточно давно журналисты стараются завязать с пресс-службами «особые» отношения, чтобы получать их информацию в приоритетном порядке.

«ПЕРЕУПАКОВКА» КОНТЕНТА ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ

Как пресс-службы или отделы по связям с общественностью и СМИ государственных и муниципальных органов могут максимально извлекать все плюсы своего положения?

Ответ прост – сохранять и продолжать применять прошедший испытание временем опыт и активно осваивать новые технологические возможности, оставляя на своем вооружении самые эффективные средства.

Наблюдения показывают, что в Кыргызстане пресс-службы пока недостаточно внедрились в социальные сети. Они присутствуют, за редким исключением, только на одной-двух платформах. Во многих случаях официальные страницы пресс-служб в соцсетях используются лишь для механического копирования контента их сайтов. Но контент сайтов, к сожалению, мы не всегда можем назвать сильной стороной пресс-служб.

Конечно, нужно учитывать, что пресс-релиз, как самый массовый формат в работе пресс-служб, по естественным причинам продолжает оставаться очень консервативным жанром информационных сообщений. Более того, возможно именно эта самая консервативность и стала причиной тенденции роста доверия к сообщениям пресс-служб в противовес засилью фейковых новостей, когда ответственное отношение к точности и достоверности информации вывело пресс-релизы в лидирующий жанр.

Но вместе с тем здоровый консерватизм и ценные традиции в работе пресс-служб нужно избавлять от представления о пресс-релизах как о чем-то скучном и тяжеловесном, написанном неудобочитаемым бюрократическим языком и чрезвычайно изобилующим канцеляризмами.

Вот почему аудитория предпочитает читать эти пресс-релизы после обработки редакторами на сайтах СМИ, а не в оригинале и на сайтах-первоисточниках.

КАК ПИСАТЬ ИДЕАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Сама схематическая конструкция пресс-релизов, конечно же, вряд ли нуждается в изменениях, но вот закосневший стиль сообщений нужно ломать самым радикальным образом.

Помните извечный спор: кто же все-таки сотрудники пресс-служб – чиновники или журналисты?

Так вот, как производители контента они, безусловно, журналисты. И должны делать именно то, что требуется от журналистов при новостной подаче – а любой пресс-релиз является, прежде всего, новостью! – это лаконичность и ясность.

Что делать, если вы — начинающий сотрудник пресс-службы и вам нужно подготовить пресс-релиз на основе предоставленной вам официальных сведений о деятельности вашего ведомства или самостоятельно собранной информации?

Прежде всего, нужна проверка всех данных, попавших в ваше распоряжение: уточнение всей фактуры, требующей абсолютной точности – имен собственных, географических названий, названий организаций, адресов, дат, чисел, терминов, прямых цитат и всего остального, что требует конкретизацию и что исказит информацию при ее ошибочном преподнесении.

Затем вы должны выстроить сюжет новости, то есть описать действия в их строгой хронологической последовательности – фабулу произошедших или предстоящих событий. Потом нужно убедиться, что ваш текст соответствует главному стандарту новостного сообщения – универсальному правилу «пяти W», когда готовая информация должна отвечать на вопросы: Who — кто, What — что, When — когда, Where — где, Why – почему?

Например, если вы готовите анонс о пресс-конференции, то ваше сообщение обязательно должно содержать информацию, что руководитель вашей организации (кто) проведет пресс-конференцию для СМИ (что) завтра в определенный час (когда) в пресс-зале министерства (где), чтобы рассказать об итогах работы за последний месяц (почему). Но профессионалы знают, что на самом деле «золотая» формула написания новости выглядит полнее – «пять W + H», где H это How – как?

И тогда вы дополняете новость объясняющей информацией, например, уведомляете журналистов, что для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию и как они могут это сделать, что после пресс-конференции для них будет устроен кофе-брейк с возможностью неформального общения с чиновниками, можно также указать контакты, по которым журналисты смогут обратиться в пресс-службу с уточняющими вопросами и так далее.

ЕЩЕ НЕМНОГО «КЛАССИКИ»

Сотрудники пресс-служб также должны помнить о втором важном правилесоставления новостей. Речь идет о принципе «перевернутой пирамиды», который заключается в ранжировании информации по ее новостной ценности – в самом начале вы сообщаете о самом важном, существенном и актуальном, затем по нисходящей переходите к менее значимым, второстепенным и дополнительным деталям информации.

Этот прием особенно важен, если речь идет о развернутом пресс-релизе с большим объемом информации и сложной повествовательной структурой. Если по каким-то причинам не получится раздробить такую информацию на несколько пресс-релизов, то применение «перевернутой пирамиды» — идеальный выход.

Иерархичное упорядочивание составных частей новости имеет несколько прагматических причин, среди которых главная – необходимость сразу сообщить читателю основную информацию, чтобы заинтересовать его или, по крайней мере, чтобы он понял, что составляет суть новости.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ

Следующая задача при подготовке пресс-релиза – но лишь по счету, а не по важности! – это визуальное сопровождение текстовой части информации. Недооценивать значение иллюстративного ряда нельзя, особенно при современном уровне развития мультимедийных инструментов. Нет нужды доказывать, что сейчас культура медиапотребления заметно изменилась, и читатели в подавляющем большинстве случаев отдают предпочтение тем материалам, которые содержать визуальный контент. И эта реальность, которую пресс-службы не могут игнорировать.

Фотографии, простое видео или же готовые видеосюжеты, вся линейка инфографических материалов, включая не потерявшие своей актуальности традиционные таблицы и диаграммы – это не просто дополнение к информации, все это может играть роль и самостоятельных информационных единиц.

А в комплексе с текстом пресс-релиза вы предлагаете своей аудитории совершенный информационный продукт. И дело не только в современных медиапривычках аудитории, предпочитающей смотреть, а не читать. Ведь визуализированная информация лучше воспринимается и сохраняется в памяти, чем только текстовая.

Азамат Тынаев, советник по контенту Представительства Internews в КР

* * *

Напоминаем, что эта статья – короткая выжимка большой тренинговой программы, рассчитанной на шесть дней и включающей в себя практическую часть по освоению навыков создания информационных материалов в мультимедийных форматах.

Тренинги могут быть проведены как на кыргызском, так и на русском языке. Если у вас есть заинтересованность, можете обратиться с предложением о сотрудничестве в Общественное объединение «Журналисты», контакты: journalist.kg@gmail.com, 0550-281-899, 0312-299-452.

Фото из открытых источников

Источник: http://internews.kg