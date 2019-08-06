Как организовать работу редакции, включающей мобильных журналистов

В своей работе журналисты все чаще используют смартфоны, но редакций, решившихся полностью перейти на мобильную журналистику, немного. Хорошим примером такого успешного перехода может служить редакция филиппинского сайта News5.

На прошедшей в июне в Бангкоке конференции по мобильной журналистике (Mobile Journalism Conference Asia) ответственный редактор News5 Ана Пуод провела мастер-класс по организации работы редакции, включающей мобильных журналистов. После выступления Ана поговорила с IJNet о создании контента, рабочем процессе, использовании Facebook и др.

IJNet: Как члены вашей редакции используют смартфоны для создания контента?

Пуод: Мы используем традиционные камеры для сбора и редактирования примерно половины наших материалов. Для съемки, редактирования, публикации и передачи в эфир другой половины контента мы используем мобильные телефоны. Часть мобильного контента создана нашими мобильными репортерами для наших телевизионных каналов и цифровых платформ. У нас также есть новый раздел N5X, ориентированный в первую очередь на социальные медиа и на истории, созданные только с помощью сотовых телефонов.

Мы организовали процесс создания контента при помощи только мобильных устройств – репортеры исследуют тему и пишут материалы, используя мобильные телефоны, и пересылают их редактору цифрового контента с помощью группового чата. А это означает, что они могут продолжать публиковать важные истории, работая удаленно, – и так же быстро, как это делают телевидение и газеты.

Кроме того, мы получаем от аудитории отзывы на опубликованные материалы практически в режиме реального времени, потому что люди видят контент онлайн со свои телефонов.

Как выглядит процесс такой работы – от исследования ситуации до сдачи готового материала?

Когда наши репортеры выходят на задания, они берут с собой наборы для мобильных журналистов, в которые входят смартфон с оплаченным тарифом, небольшой штатив и микрофоны, – все наборы предоставляет наша компания. Такие журналисты сопровождают традиционную съемочную группу. Поэтому команда может выйти в эфир в любое время – с телефона через Facebook или приложение AviWest – или с помощью телекамеры и портативной системы спутниковой передачи данных.

Журналисты также могут публиковать видео- и аудиорепортажи в Facebook, Skype или Viber, использовать телефон для редактирования и отсылки в редакцию по электронной почте – или же прямо публиковать контент в социальных медиа.

Редакторы загружают присланные видео в Avid iNews, где к ним получают доступ наши продюсеры, работающие с цифровым контентом, которые, в свою очередь, конвертируют его и публикуют готовые материалы в социальных медиа и на цифровых платформах. Редакторы также проверяют все прозвучавшие в материале факты и предупреждают репортеров, если хотят, чтобы те рассказали об историях, которые уже попали в новостные материалы наших конкурентов, – все это делается через мессенджер.

Сталкивались ли вы с какими-либо трудностями при использовании на телевидении видео, снятых на смартфоны?

Самая большая трудность связана с качеством видео и аудиофайлов, особенно когда необработанные видео и аудиофайлы, прежде чем выйти в эфир, по нескольку раз пересылаются по электронной почте или в приложениях социальных сетей, – потому что это приводит к потере качества.

Чтобы уменьшить потери, мы используем компрессор видео или просим репортера отредактировать видео на месте событий.

Но когда мы имеем дело со срочными новостями, мы используем те видео и фото, какие у нас есть, невзирая на качество.

Сейчас многие редакции пересматривают свой подход к использованию видео на Facebook, но вы загружаете много видеоконтента. Почему?

Недавний отчет, посвященный использованию цифровых новостей во всем мире (Digital 2019: Global Digital Overview), подтвердил то, что мы уже знали: жители Филиппин стоят на одном из первых мест в мире по использованию интернета. А недавнее исследование показывает, что каждый пятый филиппинец каждый день использует Facebook для доступа к новостям.

У нас также есть доказательства, что потребители новостей в нашей стране больше любят смотреть новости, чем слушать или читать их, поэтому, хотя инфографика и текст также привлекают аудиторию, видео, – это то, что приносит нам деньги.

Доказательством того, что аудитории нравится наш видеоконтент, могут служить миллиард подписчиков в Facebook и еще один миллиард – в YouTube.

Какие платформы позволяют более успешно монетизировать контент News5?

Сначала мы кинули все наши силы на работу с Facebook и начали активно раскручивать наш аккаунт на этой платформе, но прошло довольно много времени, прежде чем он начал приносить доход. Сейчас мы особенно заинтересованы в нашем канале на YouTube, потому что эта платформа предлагает более привлекательные для нас схемы монетизации контента, чем Facebook или Instagram.

В мае Facebook изменил свой алгоритм в пользу более длинных видео – продолжительностью более 3 минут. Как вы на это отреагировали?

Мы изменили количество и длительность наших постов. Хотя перемены и не привели к заметному падению количества просмотров, мы учитываем их при создании нового контента. Такой контент, например, может состоять из отрывков интервью или из серии связанных друг с другом видео и аудио, которые мы собираем вместе, прежде чем загрузить их в сеть.

Расскажите, как вы поощряете сотрудников проходить тренинги, которые предлагает Facebook, и как такие курсы помогают повышать доход от платформы.

Руководитель цифровой службы News5 Бинг Маллари Маано советует всем проходить эти курсы. Большинство сотрудников слушают только базовые курсы, но мы требуем, чтобы руководители отделов прошли дополнительные тренинги по монетизации, профессиональной этике, узнали о законах о СМИ, аналитике и т. д.

Первоначально мы говорили людям «если хочешь, пройди этот курс», но сейчас мы требуем, чтобы сотрудники прошли такие курсы и получили сертификат.

Поскольку мы не можем оплачивать дорогие курсы, то всегда ищем бесплатные тренинги, вебинары и руководства. Поэтому наши сотрудники часто проходят курсы Google News Initiative и MOOC-курсы, которые предлагают Poynter, Coursera, Edex и Центр журналистики в Америках им. Найтов.

Мы используем полученные на этих курсах знания, создавая наш стиль и протоколы публикации новостного контента, – информация постоянно обновляется благодаря новым курсам.

На верхней фотографии – Ана Пуод выступает на конференции Mobile Journalism Conference in Asia.

Все фотографии предоставлены Konrad Adenauer Stiftung Media Programme Asia.

Автор CORINNE PODGER, IJNet, 02.08.2019