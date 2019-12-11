Как обеспечить безопасность журналистов

В Алматы под эгидой ЮНЕСКО прошёл тренинг для представителей правоохранительных органов и журналистов. Тема тренинга — как создать безопасные условия для работы представителей СМИ во время конфликтных ситуаций, митингов, ЧП, техногенных катастроф или военных действий.

Обсуждали шесть функций прессы в либеральных обществах, три основные свободы, которыми руководствуется журналист в своей работе, и много-много идей, лучших практик и рекомендаций, как журналистам и силам правопорядка найти общий язык, не мешать друг другу, а лучше всего — помогать во время конфликтных ситуаций. Вспомнили, что за 12 лет в мире погибли 1100 журналистов, поэтому в глобальном контексте проблема безопасности журналистов стоит остро. Специальный план действий ООН по этой проблеме — наглядное подтверждение.

В национальном контексте — тоже более чем актуальная проблема. После многочисленных задержаний журналистов, которые освещали несанкционированные митинги в крупных городах Казахстана, прошло не так много времени. Но есть и другие проблемы, которые актуальны всегда — угрозы, нападения, повреждения техники, привлечения к судебным разбирательствам, цензура и самоцензура. Заявления журналистов о воспрепятствовании журналистской деятельности практически не доходят до суда, никто не несёт ответственности за такие действия.

Поль Доден Кляво, французский журналист, писатель и тренер, хоть и считает, что у журналистов раздутое эго, они очень любят и уважают себя, и иногда считают себя выше закона, но склонен думать, что в конфликтных ситуациях скорее силы правопорядка более нуждаются в хорошем сотрудничестве с прессой, чем журналисты. Такое сотрудничество требует усилий и времени как со стороны прессы, так и сил правопорядка, но всё возможно, и примеров успешного взаимодействия много — Великобритания, Бельгия, Франция, Канада, Марокко и Тунис. И именно это сотрудничество даёт сигнал обществу, что силам правопорядка можно доверять, они стоят на защите прав и свобод людей, а не наоборот.

Вот несколько идей и рекомендаций, как это сделать:

Армия и МВД должны регулярно проводить тренинги для журналистов, чтобы научить их избегать натиска толпы, провокаций и нападений. Защитная экипировка, каска, маска должны быть у вас всегда. Решение — надевать или не надевать — за вами, но их наличие должно быть обязательным! Хорошая практика — разработка и принятие силами правопорядка специального

кодекса/руководства/свода практических правил коммуникаций с обществом в условиях чрезвычайных и конфликтных ситуаций. Здесь главное — понимание, что в таких условиях чувства и эмоции обостряются, и отсутствие достоверной и оперативной информации быстро заполняется слухами и домыслами. Для эффективной коммуникации с журналистами им нужна информация с ответами на четыре вопроса: что происходит? Кто принимает в этом участие? Как ситуация будет развиваться? Когда ожидать развития событий? Для первой коммуникации этого достаточно, но затем вы должны разумно и логично предоставлять комментарии или отвечать на вопросы журналистов. Плохая практика для представителей сил правопорядка: говорить журналистам «без

комментариев», предоставлять информацию на неофициальной основе, использовать жаргон или специальные аббревиатуры, использовать двойные отрицания, комментировать действия представителей других госорганов или организаций.

Далее рекомендации для особенных случаев.

Доступ журналистов к местам преступлений:

периметр должен быть чётко маркирован, журналисты должны понимать, где они должны находиться и откуда можно вести съёмку и запись;

должен быть пресс-секретарь или представитель сил правопорядка для предоставления комментариев журналистам в режиме реального времени;

может быть предоставлен «групповой» доступ (для одной телекамеры, телевизионного журналиста, газетного репортёра и фотографа и т. д.), если место совершения преступления труднодоступно или ограниченно по объёму;

можно установить максимальную зону доступа (предел, который СМИ не должны нарушать).

Демонстрации, массовые акции:

предварительно провести необязательный технический брифинг для журналистов;

пресс-секретари органов безопасности и правоохранительных органов должны быть на месте проведения и предоставлять журналистам информацию в режиме реального времени;

нужно установить безопасный коммуникационный периметр, где представители СМИ

могут получать информацию;

могут получать информацию; не запрещать СМИ делать фотографии; силы безопасности не имеют полномочий навязывать такие ограничения свободы прессы;

не конфисковывать оборудование; силы безопасности не имеют полномочий для подобных ограничений на свободу прессы или свободу выражения

мнений;

мнений; пресс-карточки должны использоваться для идентификации журналистов, а не для

сортировки или запрета им доступа к периметру СМИ.

Пресс-конференции, медийные давки и интервью

1. Для организации пресс-конференции необходимо:

выбрать хорошую дату и время;

выбрать хорошее место;

пригласить журналистов;

выбрать правильных ораторов;

обеспечить продолжение.

Во время пресс-конференций важно не ограничивать доступ журналистов к выгодным

локациям для фотографирования или записи заявлений.

2. Медийная давка — это специальная ситуация, которая возникает, когда журналисты спешат окружить публичного деятеля, который, вероятно, сделает заявление, и начинают задавать ему или ей вопросы. Во время такой ситуации:

убедитесь, что есть пространство и места с выходом;

не позволяйте себе оказаться в ловушке или быть неспособным двигаться или

остаться без выхода;

остаться без выхода; защитите своё пространство, то есть минимальную область вокруг себя;

не позволяйте журналистам или другим людям оказаться позади вас.

Благодарим Кластерное бюро ЮНЕСКО за предоставленные материалы.

New Reporter, 11.12.2019 г.