21 сентября прошел вебинар для кыргызскоязычных журналистов на тему «Как не нужно освещать выборы на ТВ и в онлайн-изданиях?», организованный Internews-Кыргызстан. Вебинар провел член правления Общественного объединения «Журналисты», медиатренер Марат Токоев. В настоящее время он участвует в проекте ОФ «Центр Медиа Развития» по наблюдению за работой СМИ в период агитационной кампании выборов президента КР. В вебинаре были затронуты такие вопросы: отличие информирования от агитации, этические нормы при освещении выборов, однобокое предоставление информации, правила проведения опроса и т.д.

Кыргыз тилинде өткөн вебинарды ушул жерден көрсөңүз болот.

Согласно исследованиям, проведенным весной 2017 года Центром политических технологий «Pro-kg» совместно с Центром социологических исследований «Эл пикир», для населения Кыргызстана в настоящее время телеканалы и онлайн-издания являются основными источниками информации:

Для того, чтоб граждане могли сделать осознанный и правильный выбор, во время предвыборной гонки необходимо давать электорату объективную и точную информацию относительно каждого кандидата. Они должны четко отличать беспристрастные новости от агитации. Информирование – это, прежде всего, обеспечение электората информацией объективно, четко, без предвзятого отношения к какому-либо кандидату.

Согласно законодательству агитационные материалы можно определить по следующим признакам:

— призыв к голосованию и, напротив, к не голосованию за определенного кандидата либо списка кандидатов;

— поддержка определенного кандидата, какой-либо политической партии;

— описание возможных причин для того, чтоб голосовать/не голосовать за кандидата/список кандидатов;

— информирование о действиях, не связанных с основной профессиональной деятельностью кандидата;

Другими признаками агитационного материала являются:

— плата за материал из избирательного фонда;

— использование в материале символики и логотипа кандидата/ политической партии;

— попытки обратить внимание на мероприятия, организуемые кандидатом.

В предвыборной гонке зачастую используется скрытая агитация/скрытая реклама, выявить которую возможно по следующему критерию:

— материал по вышеперечисленным признакам подпадает под агитацию, однако об этом нигде не указывается.

Как показывает практика, агитационные материалы в основном имеют позитивный тон – в нем стараются показать кандидата в положительном виде, в то время как скрытая реклама, чаще всего, имеет негативный характер – в неприглядном свете показываются конкуренты кандидата.

В ходе вебинара Марат Токоев также затронул этические нормы, касающиеся работы журналиста во время предвыборной гонки. Слушатели узнали о том, что в Этическом кодексе журналиста КР советуется, чтобы журналисты не были членами какой-либо политической партии, в противном случае им необходимо проинформировать об этом аудиторию во избежание введения в заблуждение. При подготовке рекламного материала необходимо обозначить это специальными знаками и символами. Не допускается искажение информации, дезинформация, подтасовка фактов и т.д..

Для поддержания баланса материал не должен включать информацию только об одном кандидате, следует уделить внимание и остальным кандидатам, особенно – основному оппоненту фигуранта статьи. Если же действие одного кандидата является информационным поводом для подготовки материала, то нужно постараться подготовить краткую новость об этом событии. Для примера был взят случай, когда Камчыбек Ташиев заявил, что он решил поддержать Сооронбая Жээнбекова. По словам тренера, в материале необходимо кратко сообщить, что Ташиев решил поддержать Жээнбекова, а объяснение его поступка дать словами Ташиева в виде цитаты. Если же журналист решил подготовить боле расширенный материал по данному заявлению, то рекомендуется осветить мнения как сторонников Ташиева, так и его оппонентов. Также будет лучше, если будет дан комментарий третьей, независимой стороны.

В новостных материалах следует избегать оценочных слов, художественных описаний. Использование вышеперечисленного можно трактовать как дачу оценки событию самим журналистом, что, по сути, не верно, ведь журналиста не должно быть видно в новостях. Пословицам также не место в новостной журналистике, так как первые всегда имеют ярко выраженный, экспрессивный и, соответственно, оценочный характер.

Марат Токоев привел несколько свежих примеров, как не нужно освещать новости, касающиеся выборов. Также лектор отметил, что в идеале агитационные или рекламные материалы на телеканалах должны размещаться перед новостями либо после выпуска новостей. Однако на практике, не без соответствующей финансовой заинтересованности, многие ТВ-каналы запускают агитационные материалы в блоке новостей. В итоге не обладающий медиаграмотностью зритель может принять агитацию за новость.

Полезной информацией для слушателей вебинара послужили знания и в области проведения опросов. Оказывается, опросы будут считаться информированием, если они будут соответствовать определенным требованиям, т.е. в материале будут указаны следующие моменты:

— указание организатора опроса;

— период времени, в котором проводился опрос;

— количество респондентов;

— метод сбора информации;

— география опроса;

— четкое описание вопроса;

— статистическая оценка возможных погрешностей;

— кем доверено проводить опрос;

— кем профинансировано проведение опроса.

Вышеперечисленные нормы касаются также онлайн-изданий. В случае несоблюдения этих условий, что встречается на практике очень часто, опрос может считаться агитацией.

«Необходимо отметить, что если игнорировать все указанные правила, рядовой потребитель информации СМИ может быть введен в заблуждение, и принять агитационные материалы за новости. Однако умеющий анализировать читатель или зритель все заметит и может перестать доверять СМИ. А самым большим богатством для журналиста является — доверие аудитории», — заключил Марат Токоев.

Асель Сооронбаева.

Фото Internews-Кыргызстан.