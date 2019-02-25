Как решать споры с участием СМИ? Интервью с Шамаралом Майчиевым

В 2007 году была создана Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ силами общественных организаций и самим журналистским сообществом. Этот медийный орган призван урегулировать споры с участием СМИ и читателями/зрителями. Kaktus.media побеседовал с председателем комиссии Шамаралом Майчиевым.

— Шамарал Юсупович, как появилась идея создания Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ?

— В 2007 году был издан указ о разгосударствлении всех СМИ. На фоне этого встал вопрос, кто должен регулировать отношения общества со СМИ. Ранее предпринятые попытки создать орган медийного самоуправления были неудачными, так как они инициировались сверху. В 2007 году при поддержке доноров нам удалось собрать журналистов страны на одной площадке и создать орган, регулирующий информационные споры с участием СМИ. До этого мы создали рабочую группу по разработке этического кодекса, посещали редакции СМИ во всех регионах. Каждой редакции давали документы: проект Этического кодекса журналиста КР, протокол выдвижения делегатов на съезд журналистов КР, предложения по кандидатам выдвигаемых в орган саморегулирования. Каждое СМИ выдвигало представителя для участия в этом съезде, в ходе которого участники обсудили насущные вопросы и впервые все вместе приняли Этический кодекс журналиста Кыргызстана. Здесь же путем голосования были отобраны члены Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ.

— Сколько представителей участвовало в первом съезде?

— В первом съезде приняли участие около 120 представителей СМИ, они же приняли Этический кодекс журналиста КР. Участники приехали из каждого региона страны, репрезентативность СМИ, таким образом, была обеспечена. Первая встреча называлась съездом, последующие две мы проводили в форме республиканской конференции журналистов. Встречи журналистов республиканского масштаба состоялись также в 2009, 2012 и 2018 годах.

— Кто входит в состав комиссии?

— Новый состав комиссии был отобран на последней республиканской конференции журналистов 26 мая 2018 года. От каждого региона были выдвинуты кандидаты. На сегодня комиссию представляют шесть опытных журналистов и семь представителей общественных организаций. Они избраны на 3 года и работают на общественных началах.

— Как разрабатывался Этический кодекс журналиста Кыргызстана?

— Ранее, до 2007 года, этические кодексы разрабатывались и принимались, но в связи с тем, что не были представлены журналисты со всех регионов, часть журналистского сообщества его не признавала. Мы изучили международный опыт, организовывали встречи и при разработке кодекса взяли за основу Этический кодекс журналиста Украины и других стран, адаптировали их под наши реалии. И если вы сейчас посмотрите на наш кодекс, то поймете, что практически все статьи работающие. Первая статья получилась немного декларативной, в остальных пунктах есть все необходимые составляющие любой социальной нормы. А санкции как раз назначает Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ. Этический кодекс состоит из 23 статьей и нацелен на то, чтобы повышать уровень журналистики страны до международного уровня. На республиканской конференции 2009, 2012 и 2018 годов в кодекс были внесены изменения и дополнения.

— Какие санкции в отношении СМИ применяет комиссия?

— Комиссия рассматривает жалобы на основе Этического кодекса, в случаях выявления нарушений его норм мы выносим решение в форме замечания, заявления и заявления в форме общественного порицания. Последнее употребляется в случаях, когда действия журналистов или СМИ расцениваются комиссией как сознательное нарушение норм журналистской этики и являются абсолютно несовместимыми с понятием профессиональной журналистики.

Решения комиссии дают возможность заявителям избежать длительных и изнурительных судебных процедур, за которые еще необходимо платить. Также решения комиссии публикуются в СМИ для того, чтобы общественность знала нарушителей этических норм. Информируются и факультеты журналистики вузов, чтобы студенты предварительно знали о нарушениях и не допускали подобных ошибок в будущем. Кроме этого, решения по жалобам размещаются на веб-сайте общественного фонда «Центр медиаразвития», который предоставляет техническую базу для комиссии.

— Кто может подать жалобу?

— Жалобу может подать любой человек или любая организация, если считает, что материал в СМИ нанес вред его репутации или оскорбил его.

— Как часто поступают жалобы? Есть ли у них характерные признаки?

— В год к нам поступают 10-15 жалоб. В основном нарушаются следующие статьи Этического кодекса журналиста: несбалансированное представление точек зрений оппонентов при освещении споров, смешивание фактов с личным мнением, суждением, искажение информации, избирательное цитирование социологических исследований и т. д.

— О деятельности комиссии многие не знают, первое, что приходит в голову при нарушении журналистами этических норм, — подать в суд на СМИ…

— Комиссия существует уже более 10 лет. Механизм работы выработан. Теперь нам необходимо работать с обществом — разъяснить им, почему они могут к нам обращаться. На самом деле те, кто понесли ущерб от журналистов, зачастую, не требуют выплаты ущерба или извинений от СМИ. Многим важно, чтобы журналист признал, что СМИ нарушило этические нормы. Заявители желают, чтобы редакция опубликовала опровержение или предоставила им возможность высказаться на той же площадке.

— Что самое сложное в работе комиссии?

— Самое сложное, в принципе, для любого человека – это работа над сознанием, его очень сложно изменить. Многие ведь пережили в советские времена пропаганду и агитацию. Сейчас же нужно обращаться к информации как к товару. К информации должны предъявляться все требования, которые предъявляются к товару по качеству и т. д. Представьте себе: кто-то выпускает мебель, и он это делает некачественно. Он ведь обанкротится! Не продаст свой товар.

Ведь наша миссия – продвигать хорошую, качественную журналистику, соответствующую всем международным стандартам, чтобы она покупалась за рубежом как качественный товар, чтобы общество доверяло этому товару и чтобы он не был одноразовым.

— Ранее вы озвучили, что во всех статьях Этического кодекса, кроме первой, есть все необходимые составляющие любой социальной нормы. Что это означает?

— Любая социальная норма или закон состоит из следующих элементов: гипотеза, диспозиция и санкции. Гипотеза – это обстоятельство дела, диспозиция – правила поведения, санкция – это то, что налагается при невыполнении требуемого правила поведения. Это ключевые составляющие любой нормы. Законы у нас носят декларативный характер, а это означает, что они в большинстве своем состоят из гипотез. Редко встречаются правила поведения, практически отсутствуют санкции. Санкция – мера наказания, предусмотренная за нарушение норм. Мы привыкли к тому, что законы – это единственный регулятор, но на самом деле это не так. В обществе, кроме законов, есть традиции, обычаи, политические и религиозные нормы, деловые отношения. И лучше всего отношения людей регулировать через социальные нормы, так как в их основе заложена заинтересованность сторон в их добровольном исполнении.

Закон, если не исполняется, требует госпринуждения, а в социальных нормах его нет. Отношения договоренности исполняются на основе интересов. Каждая сторона заинтересована исполнять то, что в ее интересах, исходя из их мотивов и внутренних побуждений. В Кыргызстане более 80 тысяч нормативно-правовых актов, но люди не живут по ним. Люди живут не по законам, а по здравому смыслу. Самое главное – не нарушать права, свободы и интересы других. Что интересно, самая основная проблема нашего общества – люди, зная, что законы не работают, сами требуют принятия новых, недооценивая и игнорируя силу социальных норм.

— Какие задачи ставит перед собой комиссия в ближайшем будущем?

— Члены комиссии в настоящее время с помощью компетентных международных экспертов получают знания по эффективному рассмотрению жалоб на СМИ. На днях планируется рассмотреть и обсудить стратегию развития комиссии на ближайшие годы. Также мы планируем ввести практику рассмотрения вопросов по негативным публикациям СМИ по собственной инициативе и выработать различные рекомендации по содержанию публикаций СМИ, на которые чаще всего поступают жалобы. На сегодня также актуален вопрос подготовки экспертов по лингвистической, филологической экспертизе, так как в Кыргызстане такая потребность высока.

Kaktus.media, 23.10.2018 г.,

https://kaktus.media/doc/381470_kak_reshat_spory_s_ychastiem_smi_intervu_s_shamaralom_maychievym.html