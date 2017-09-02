Журналисты в социальных сетях — игроки или игрушки?

Один из самых спорных вопросов профессиональных и этических стандартов журналистики – степень участия работников СМИ в политической деятельности, пропаганде и агитации. К примеру, во время избирательных кампаний многие журналисты активизируют свое присутствие в социальных сетях с целью очевидной поддержки одних кандидатов и/или компрометации других.

Можно возразить, что соцсети – свободная площадка, где каждый волен делать что ему заблагорассудиться. Сразу оговоримся, что и такая точка зрения имеет право на существование. Однако нельзя забывать, что звание журналиста ко многому обязывает, и неслучайно во многих странах мира существуют общепринятые, хотя и не навязываемые, регламенты поведения сотрудников масс-медиа на своих сетевых страницах.

Йоланда Валери, замредактора по соцсетям Всемирной службы BBC: Если бы вы не стали говорить что-то в эфире или печатать на веб-сайте Би-Би-Си, то и не публикуйте это на своей личной странице в социальных сетях.

Один из признанных авторитетов в области разработки профессионально-этических принципов мировой журналистики – британский BBC. Вот главный постулат правил поведения его работников: «Журналист Би-Би-Си не может подрывать веру в беспристрастность и независимость организации ни при каких обстоятельствах». Для этого журналистам даны четкие руководства по их позиционированию в социальных сетях, которые озвучила Лилиан Ландор:

— Моим журналистам я предписываю очень простое правило по использованию сети Фейсбук – будьте благоразумны, руководствуйтесь здравым смыслом. Вы являетесь журналистом Би-Би-Си, и поэтому несете всю ответственность и в открытом социальном интернет-пространстве, где у вас есть «друзья» разного толка.

Вы можете рассказывать все что угодно о вашей личности, интересах, например, что вы увлекаетесь плаванием или любите определенные книги, никаких проблем. Но что касается вашего мнения по политическим вопросам – это публиковать совершенно недопустимо. Я имею в виду разделение двух аспектов: личного – о своем личном вы можете говорить открыто, и профессионального, связанного с вашей работой — здесь вы ограничены своей ответственностью как журналист Би-Би-Си.

Очень важно понять, что BBC под профессиональным аспектом понимает и страницы своих журналистов в социальных сетях и все, что они там пишут: «Социальные сети являются такой же частью нашей профессиональной жизни, как и печатные или интернет-СМИ». Более того, BBC не приветствует публикации личных мнений своих журналистов ни в Твиттере, ни в Фейсбуке, даже если они выступают под чужими именами, проще говоря – через анонимные аккаунты.

Юлия Латынина, обозреватель «Эха Москвы»: Действующим журналистам соцсети не нужны, потому что по понятным причинам журналист слишком востребован в официальных медиа, чтобы сидеть в соцсетях. Если я когда-нибудь перейду в социальные сети, то это произойдет после конца моей карьеры как журналиста.

Кстати, и наш Этический кодекс журналистов Кыргызстана изобилует прямыми и косвенными оговорками о рамках, которыми должны руководствоваться коллеги в моментах, когда их работа соприкасается с политикой – «Журналист не может в корыстных целях использовать свое служебное положение», «Личная заинтересованность не должна отражаться на результатах профессиональной деятельности журналиста», «Журналист должен воздержаться от членства в какой-либо партии, политической деятельности», «Журналист должен воздержаться от создания или участия в создании рекламных материалов», «Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики журналиста, должны быть представлены сбалансировано», «Журналист не должен сводить личные счеты через СМИ».

Да, политика поведения сотрудников СМИ в соцсетях прописана не во всех редакциях. Наоборот, в кыргызстанском сегменте властвует абсолютная анархия, и это часто становится предметом ожесточенных споров о корпоративной культуре наших журналистов. При этом редко кто из них задумывается о связи своих страниц в соцсетях с представляемыми ими редакциями, потому что и сами редакции редко бывают озабочены репутацией, которая складывается об их издании.

Распространение и тенденциозное навязывание своих субъективных мнений, бравирование матерными словами, унижение людей и жесткий троллинг, ангажирование чужих политических и бизнес-интересов, клевета, шантаж и диффамация, а в данное предвыборное время еще и безудержная агитация в пользу того или иного кандидата – вот неполный список того, чем забавляются коллеги на просторах Кырнета, и что является предметом постоянных жалоб обычных пользователей сетей.

Однако исключения есть, как есть и надежда, что в обозримом будущем они-то как раз и станут правилом. Вот некоторые пункты внутренней инструкции «Корпоративные правила поведения в социальных медиа» Kaktus.media, разработанной для своих сотрудников: «Если отвечаете на комментарий от своего имени, то указывайте, что это ваше личное мнение, которое может не совпадать с мнением редакции», «Отделяйте мнения от фактов. Не распространяйте ложную, дезориентирующую и наносящую вред информацию», «При обсуждении политики рекомендуется быть особенно осторожными. Не позволяйте себе непристойности, оскорбления, а также дискриминирование», «Сотрудник редакции обязуется не употреблять в своих постах и комментариях нецензурные выражения».

Чем примерно может грозить журналистам игнорирование таких предписаний, нам объяснила сама главный редактор «Кактуса» Дина Маслова:

— Они должны понимать, что их страницы в соцсетях уже не являются их личным пространством. За их постами следит их руководство, партнеры той компании, где они работают, потенциальные работодатели. Поэтому нужно писать с оглядкой на это или установить в настройках, что посты доступны только для друзей. Иначе фотографии с алкоголем, нагишом или непристойные холивары с матом станут достоянием тех людей, от чьего мнения может зависеть ваше продвижение по карьерной лестнице.

Примерно о том же и так же рассуждает в интервью онлайн-сервису «TheQuestion» безусловный авторитет для многих медийщиков постсоветских стран, основательница популярного сайта «Медуза» Галина Тимченко, отвечая на вопрос «Часто записи в личных аккаунтах социальных сетей журналистов ассоциируются с позицией издания, в котором они работают. Как вы к этому относитесь и должен ли журналист контролировать себя в таком случае?», таким образом: «Конечно, я хочу, чтобы они думали, когда пишут, думали, что представляют бренд. Да, я хочу, чтобы они, прежде всего, думали, как это отразится на издании».

Итак, должен ли журналист дистанцироваться от неприкрытого лоббирования, скрытой (не говоря уже о явной) агитации, намеренного охаивания соперников своих политических патронов, переносить в соцсети свои личные симпатии или антипатии, использовать соцсети как дополнительный инструмент продолжения информационной политики своей редакции, если она носит ангажированный или проплаченный характер?

Думается, что это все – риторические вопросы, если для журналиста его миссия объективного, сбалансированного и беспристрастного информирования – это не пустой звук. Если он хочет быть серьезным и авторитетным игроком на информационном поле, а не дорогой (или дешевой – это уж кто какую цену себе назначит) игрушкой в руках заказчиков.

Левко Стек, журналист «Радио Свобода»: Когда журналист пишет что-то в Facebook или Twitter, он должен помнить, что является сотрудником «Радио Свобода». Поэтому в соцсетях он не может писать то, что подрывает нашу репутацию сбалансированного и объективного СМИ. Мы не разделяем аккаунты в соцсетях на частные и корпоративные. Если человек работает у нас, то все, что он пишет, будет ассоциироваться с нашим медиа. Мы не можем в своей деятельности в соцсетях обращать внимание на деятельность только одной политической силы или политика, даже если в личной жизни мы ему симпатизируем. Сообщения такого характера могут создать впечатление определенной ангажированности у наших читателей.

И чем раньше мы начнем обсуждать эту проблему для выработки согласованных и общепринятых норм поведения сотрудников СМИ Кыргызстана в социальных сетях, тем лучше будет как для развития корпоративной культуры масс-медиа, так и повышения в глазах общества авторитета прессы в целом и каждого ответственного журналиста в частности. Мы нуждаемся в таких четких правилах, какие существуют, к примеру, у зарубежных коллег, и подборку из которых сделала российский медиаэксперт Каринэ Назаретян.

Вот что гласит кодекс Общества профессиональных журналистов США — Society of Professional Journalists:

«Избегайте конфликтов интересов, как реальных, так и потенциальных. Избегайте политической и другой сторонней деятельности, которая может скомпрометировать беспристрастность и поставить под угрозу доверие и репутацию».

А это из редакционных стандартов одного из крупнейших международных информационно-новостных агентств «Ассошиэйтед Пресс»:

«Мы ожидаем, что сотрудники редакции будут тщательно избегать какой-либо политической деятельности, вне зависимости от того, как часто они ее освещают. Они не могут выполнять работу по связям с общественностью для политиков или политических партий».

Еще пример из внутреннего руководства по этике всемирно известной газеты «Нью-Йорк таймс:

«Журналистам нет места на игровых площадках политики. Сотрудники имеют право голоса, но они не должны делать ничего, что могло бы вызвать вопросы об их профессиональном нейтралитете или нейтралитете издания».

Вот ответьте на простой вопрос: эти ограничения разве мешают нашим зарубежным коллегам полностью самовыражаться, доносить до аудитории нужную информацию и месседжи? Разве они нивелируют их авторскую уникальность, или ущемляют их свободу? Нет, конечно. Поэтому и нашим журналистам также ничто не будет угрожать или стеснять свободу их действий и право выбора. Но стоит помнить, что чересчур вольное поведение, игнорирование норм морали, дискредитация имиджа своих изданий стоит журналистам даже в странах с высоким уровнем свободы слова не только работы, но порой и всей карьеры.

Ведь работники СМИ должны понимать, что их статус и потенциал возможностей несравним со статусом и возможностями обычных пользователей соцсетей, и между ними нельзя ставить знак равенства. У журналистов есть возможность влиять на жизнь и общественное мнение с помощью своих редакционных материалов, а вести себя как интернет-гопники, злобные тролли или нанятые клакеры – это недостойно их профессионального звания и оказываемого общественного доверия.

Азамат ТЫНАЕВ.