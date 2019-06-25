Угрозы, связанные с журналистской деятельностью

Как показали результаты нашего опроса среди журналистов, у ряда из них имеются проблемы, связанные с журналистской деятельностью. Чаще всего через влиятельных людей их просят не пускать в эфир, подготовленный ими материал, но нередко поступают и угрозы по телефону. В этом случае на первый план выходит вопрос безопасности журналиста. Однако же в Ошской области еще не было случая, чтобы журналисты обращались в правоохранительные органы по поводу угроз в их стороны.

Телефонные угрозы

Корреспондент телеканала «Нур ТВ» Даткабек Шабданбеков отмечает, что у них часто возникает проблемы при выпуске в эфир подготовленного материала:

«Если и дальше будет продолжаться практика попыток не пустить в эфир материал, используя для этого телефонные звонки от знакомых, родственников и даже депутатов, то это несомненно отрицательно скажется на авторитете и самой журналистике, и СМИ», — считает Д.Шабданбеков.

Он, взяв интервью от родственников больных, намеревался пустить в эфир материал о платах за лечение и операцию в онкологической больнице. Однако знакомые и незнакомые люди выходили на него с просьбой не касаться этой темы и не пускать материал в эфир. Также были и телефонные угрозы в его адрес.

«Звонили из неизвестных номеров и говорили «Хочешь свободно ходить по городу?», «Наши руки длинные», «Когда будешь ходить, оглядывайся по сторонам, как бы чего не случилось», «Навести порядок в обществе не могут и более сильные чем ты люди…», пытаясь оказать на меня психологическое давление. Когда я только начинал работать журналистом, такие звонки меня пугали. А сейчас я уже привык к ним», — делится журналист телеканала «Нур ТВ» Д.Шабданбеков.

Журналист телеканала «Ынтымак Медиа» Жусупбек Кошмат уулу недавно готовил телесюжет о том, как директор одной школы Кара-Сууйского района незаконно собирал деньги с учеников. После того как материл показали по эфиру, журналист оказался в эпицентре неприятного инцидента.

«Незнакомый мне человек позвонил и пригласил на встречу в той школе. Он оказался сыном директора школы. Защищая своего отца, он стал грубо разговаривать со мной, произошла потасовка. Прибыла милиция и нас разняла. После мы успокоились и поговорили. Директор школы и родители, которые выступали против сбора денег, пришли к согласию», — говорит Жусупбек Кошмат уулу. Как он признался, и до этого случая к нему поступали телефонные угрозы: «Пустишь в эфир, будем судиться», «Будем разговаривать по-другому» и т.д.

Из-за комментария

Сотрудник «Ош ТВ» Адыл Акжол уулу помимо журналистской деятельности ведет еще свой канал на YouTube.

«Материалы, которые соответствуют политике канала идут по ТВ. Помимо этого, на своем YouTube канале я размещаю другие мнения и взгляды на общественно значимые темы. Я не занимаюсь легковесным, развлекательным контентом. В свободное от работы время я готовлю различные видео обращения и блоги и публикую их», — говорит он. Его канал в YouTube на сегодня имеет около 260 тыс. подписчиков.

Как признался Адыл Акжол уулу, с просьбой убрать тот или иной материал с его канала в качестве посредника к нему часто обращаются известные в народе люди и уважаемые аксакалы:

«В журналистской деятельности очень много препон. Например, обращаются с требованием убрать какой-либо материал. Бывают, что при отказе они в отместку открывают много фейк аккаунтов и начинают писать обо мне много небылиц. Некоторые же говорят: «Знаем, ты за счет этого канала кормишься», «Мы готовы заплатить, чтобы ты убрал материал». Я в этом случае, убираю материал, но не беру от них денег».

Недавно, после публикации мнения о Гульшайыр Садыбакасовой, озвученного на пресс-конференции, на WatsApp номер Адыл Акжол уулу стали поступать СМС с грубыми словами.

«Мне позвонили с российского номера и грубо потребовали от меня, чтобы я убрал тот материал. Даже после того, как я убрал материал, продолжают поступать СМС с грубыми словами», — сообщил журналист «Ош ТВ» и блогер Адыл Акжол уулу.

А недавно корреспонденту «Ынтымак Медиа» Рамазану Абдуваитову ночью позвонили неизвестные и пригласили его на встречу. Они требовали убрать один из материалов программы «Эреже +» («Правило +») с YouTube канала «Ынтымак Медиа». Этот материал имел 450 тыс. просмотров.

«Месяц назад я готовил материал о тех, кто паркуют свои автомобили в неположенном месте. После моего материала то место, где парковались машины, было огорожено, чтобы машины не могли заехать. С позвонившими ко мне людьми я встретился ночью. Они попросили убрать видео, т.к. там имелись негативные комментарии о женщине-герое материала», — сказал Рамазан Абдуваитов.

В связи с тем, что звонки продолжали поступать, редакция решила на время убрать материал с канала.

«Это решение противоречит политике канала. Однако, ради безопасности журналиста мы решили временно убрать материал», — сообщил программный директор телеканала «Ынтымак Медиа» Асанбек Каракозуев.

Никто не обращался с заявлением

В ошских СМИ нет специалистов, которые бы проверяли публикуемые материалы на юридическую безопасность и снижали бы риски исков и других действий в отношении журналистов. Хотя журналисты часто испытывают проблемы в своей деятельности и в их адрес поступают угрозы, но еще ни один из них не обратился в соответствующие органы с заявлением по данным фактам.

По мнению юриста Института Медиа Полиси Акмата Алагушева, каждый журналист должен профессионально относится к своей деятельности. Если он уберет из эфире или канала, то можно говорить, что он этот материал и не готовил.

«Если журналисту в связи с его профессиональной деятельностью поступают угрозы, то он может обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Писать или не писать заявление, зависит от него. А вот смогут ли помочь правоохранительные органы, то это уже другой вопрос», — отметил Акмат Алагушев.

Юрист дополнил, что, если поступают угрозы, то журналист не должен оставаться один на один со своей проблемой, он должен посоветоваться со своим редактором и вместе с коллективом предпринимать какие-либо действия.

Гульзат Газиева,

представитель ОО «Журналисты» в Ошской области