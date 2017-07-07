Власть должна быть сильной не за счет ослабления СМИ

Общественное объединение «Журналисты» расценивает судебный процесс над информационным сайтом Zanoza.kg как явное давление на редакцию с целью добиться либо лояльности этого медиаресурса, либо его вынужденного закрытия, как можно предположить, анализируя весь ход данного дела. Общество должно очень внимательно относиться к таким ситуациям, когда иски против СМИ выдвигают высшие должностные лица или уполномоченные государственные органы, как это произошло в случае обращения генпрокурора от имени президента КР.

В условиях, когда мы не можем быть твердо уверены в неиспользовании властью имеющихся у нее рычагов влияния в том числе и на судебные органы, в Кыргызстане должна быть норма, препятствующая желанию первых лиц государства инициировать юридические разбирательства в свою защиту, содержащие материальные требования. Либо эти требования должны быть ограничены с точки зрения разумного предела, и не выражаться в многомиллионных суммах, поскольку финансовое состояние подавляющего большинства отечественных СМИ далеко от того уровня, которое позволяет удовлетворять завышенные и неаргументированные исковые суммы.

Иначе создаваемый на наших глазах прецедент может стать началом неприемлемой практики прессинга на СМИ даже в тех случаях, когда они заведомо не правы, но особенно – когда они правы. Медиа-сообщество Кыргызстана последовательно выступает за то, чтобы конфликтные отношения между прессой и обладателями политических должностей регулировались с помощью досудебных способов разрешения споров. Для этого в нашей стране есть все возможности и необходимые медиаторские организации, например – Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ, которая работает с 2007 года и на выборной основе формируется из числа опытных журналистов, экспертов и юристов в области медиа.

Кыргызстан должен оставаться страной со свободой слова и свободой прессы. Это накладывает на СМИ особые обязательства, но такие обязательства есть и у высших должностных лиц нашей республики. И заключаются эти обязательства в создании условий беспрепятственной реализации права граждан и СМИ как части гражданского общества на свободу мысли и мнения, а также на свободу их выражения с помощью и свободы печати в том числе. Единственный путь к процветанию нашей страны – это сильные и пользующиеся авторитетом общества власти и СМИ, но власти не могут быть сильными за счет подавления и ослабления СМИ. Институтам государственной власти и средств массовой информации необходимо строить равноправный цивилизованный диалог для успешного сотрудничества в интересах всего народа Кыргызстана.

Сейчас весь мир следит за конфликтом между рядом арабских стран и Катаром. Ситуация дошла до того, что объявившие Катару бойкот страны выдвинули ему ультиматум, в числе прочих условий которого есть и требование ликвидировать телеканал «Аль-Джазира». Стоит привести текст видеообращения коллектива телеканала, потому что он как нельзя лучше раскрывает кредо всех журналистов во всем мире: «Для тех, кто требует, чтобы «Аль-Джазира» закрылась, и чтобы право людей знать правду было ущемлено, у нас тоже есть требования. Мы требуем, чтобы журналисты могли работать без запугивания и угроз. Мы требуем, что у людей был доступ к объективной информации без предвзятого отношения. Мы требуем, чтобы те, у которых нет голоса, были услышаны. Мы требуем многообразия мысли. Мы требуем, чтобы журналистов не рассматривали как преступников. Мы требуем свободы прессы!».

Азамат ТЫНАЕВ, председатель ОО «Журналисты».