Школа миротворчества и медиа: “Несбалансированное освещение: Реакция медиа на марш за равные права в Бишкеке”

Негативное изображение в СМИ акции с участием организаций, борющихся против дискриминации женщин не дает возможность аудитории самостоятельно понять происходящее.

Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА призывает СМИ и журналистов, предоставить объективную, сбалансированную и этичную информацию о реальной ситуации с гендерным неравенством, насилием, стигмой в отношении женщин и отсутствием у них справедливого доступа к правосудию.

8 марта 2019 года в Бишкеке, более 10 местных неправительственных организаций провели марш солидарности по продвижению гендерного равенства в его многообразии.

Целью акции было привлечь внимание к существующему гендерному насилию в отношении женщин и девочек, в том числе и к ЛБТ* женщинам, педофилии, продолжающимся практикам насильственного замужества в Кыргызстане (ала качуу- кража невест, кырг.), существующего многоженства в связи с религиозными традициями в странах Центральной Азии.

Анализ использования языка вражды при освещении данного события в 28 популярных медиа — телевизионных новостях, на лентах информационных агентств и онлайн ресурсах Кыргызстана, а также републикации этих материалов в СМИ Казахстана, Узбекистана, выявил некорректную подачу информации, гомофобную риторику и провоцирование нетерпимости по отношению к неправительственным организациям, занимающимися вопросами женского равноправия.

Так, описывая событие, СМИ проводили необоснованные параллели между маршем за равные права женщин и «гей-парадами» с использованием уничижительных клише по отношению к гендерной группе и к представителям НПО, транслировали конфликтогенные стереотипы, провоцирующие нетерпимость (Примеры использования стереотипов и некорректной лексики в СМИ: «марш наносит урон репутации Кыргызстана», «юродивый митинг», «гражданки с пониженной социальной ответственностью», «марш с участием геев, лесбиянок, трансгендеров и прочей нечисти, нарушающей покой», «народ возмущен присутствием представителей ЛГБТ», «необходимо принять меры к НПО», «прозападные НПО с гомосятскими выходками»[1]).

Почти 90% сообщений от общего количества новостей в изученных материалах содержали прямые негативнооценочные цитаты оппонентов марша без каких-либо пояснений. Мониторинг новостей не обнаружил ни одного сообщения, в котором претензии противников марша были бы проверены на их компетентность в рамках существующего законодательства.

Националистические настроенные группы получили больше освещения в СМИ, чем борцы за равноправие, поскольку журналистские материалы отражали в основном позицию противников данного шествия, и не предоставляли альтернативных точек зрения. Тиражирование ненавистнических заявлений группировки «Кырк чоро», которая выступала против подобных акций, сенсационные заголовки в медиа, такие как, «Под прикрытием марша в Бишкеке прошел гей-парад», «В Средней Азии прошел первый гей-парад», «Запретить гей-парады», «Дать ответ геям» не только исказили истинную цель акции, проведенной в Международный женский день, но и сформировали у аудитории неадекватное восприятие проблем гендерного насилия.

Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА призывает СМИ показать возможность решения обозначенных гендерных проблем и открыть публичное пространство для мирного обсуждения данного вопроса без навязывания стереотипов и транслирования языка вражды.

Об организации: Школа миротворчества и медиатехнологий в Центральной Азии организация по развитию медиа, связей с общественностью, поощрению свободы выражения и борьбе с языком вражды.. Специализируется на исследованиях и экспертизах онлайн-контента, языка нетерпимости в СМИ, интернете и публичном дискурсе, созданию медиакампаний на чувствительную тематику тренингах для журналистов и создателей онлайн контента, в том числе и в конфликтной зоне.

[1] Пример из медиа-мониторинга кыргызоязычных и русскоязычных СМИ, Школа миротворчества и медиатехнологий, 2019 год