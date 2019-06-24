Роль кыргызстанских СМИ в процессах общественно-политического развития страны

Норвегия, Финляндия, Швеция – именно в таком порядке заняли эти страны верхние три строчки последнего рейтинга свободы прессы «Репортеров без границ». Индекс «Фридом хаус» о состоянии политических и гражданских свобод, при общей схожести, показывает немного другую очередность – Финляндия, Норвегия, Швеция.

Приведем еще один список для репрезентативности – «Рейтинг процветания стран мира», в нем лидирующая тройка представлена Норвегией, Новой Зеландией, Финляндией. Для наглядности уточним, что отсутствующая в этом топ-3 Швеция тоже не сильно отстала от самых процветающих стран – 6 место среди 149 государств. А Новая Зеландия, в свою очередь, в индексах свобод также на почетных 7 и 8 местах из 180 стран.

Позиции Кыргызстана по этим трем важным критериям в мировых рейтингах существенно ниже. Свое состояние мы хорошо ощущаем по своей жизни и можно утверждать, что позитивных подвижек не так много как хотелось бы. Но важнее всего договориться о признании одной очевидности — при всех понятных отступлениях и оговорках между свободой слова и успешностью государства существует прямая корреляция.

И если мы себя спрашиваем: «Почему мы плохо живем?», то неизбежно должны признать, что мы недостаточно делаем для того, чтобы у нас развивались политические и гражданские свободы, и свобода прессы в том числе.

С формальной стороной свободы СМИ в Кыргызстане все относительно благополучно – мы построили конкурентное поле для масс-медиа, законодательство о СМИ отвечает лучшим международным стандартам, любой гражданин может беспрепятственно зарегистрировать газету, открыть интернет-издание вообще можно не вставая с дивана и ни у кого не спрашивая разрешения.

Даже последний бастион информационной монополии государства – телевидение – пал в мае 2017 года, когда Кыргызстан полностью перешел на цифровое наземное вещание, и вместо нескольких телеканалов с неизменным КТРК во главе зритель теперь может выбирать из почти 60 местных ТВ.

Так почему отечественная пресса до сих пор не встала у руля общественно-политических и социально-экономических реформ, почему она не стала хотя бы заказчиком этих реформ? Можно сколько угодно ссылаться на исторические и культурные факторы, можно оправдываться фактами закручивания гаек против СМИ, но все же почти 30 лет независимости страны – достаточный срок для «взросления» нашей журналистики, для формирования ее самостоятельной роли как общественного института по контролю за властями.

Для понимания миссии свободной прессы очень подходит пример, который часто использует популярный российский журналист Владимир Познер. Это «тест Френдли», названный по имени американского журналиста, профессора школы журналистики Колумбийского университета Фреда Френдли.

Однажды Познер оказался в компании американских коллег, перед которыми Френдли поставил задачу: всем нужно было представить, что они оказались в кабинете министра обороны США и случайно узнали секретную информацию, что их страна через 10 дней объявит войну другой. И журналистам было предложено решить, что они будут делать с этой информацией.

Ответ американских журналистов был единодушным – они обязательно постараются опубликовать секретные сведения для своей аудитории, потом что это их журналистский долг перед обществом.

И для понимания разницы во взглядах на журналистику и ее предназначение, Познер всегда дополняет свой пример результатами этого теста на коллегах из постсоветского пространства, которые буквально за единичными исключениями дают ответ так же единодушно, как и американские журналисты, но уже в диаметрально противоположном значении – публикацию секретной информации они расценивают как предательство государственных интересов и непатриотичный поступок.

Чтобы показать свое отношение к этой ментальной и институциональной проблеме прессы, Познер делает такое заключение: «Что такое патриотизм журналиста? Патриотизм журналиста – это показать, где плохо. Потому что больше никто не покажет».

Теперь вопрос к сотрудникам наших СМИ – как они пройдут «тест Френдли»? Что они ставят выше – интересы власти или интересы народа? Что они выберут – личную безопасность и комфорт или чреватое неприятными, а то и прямо опасными для них последствиями выполнение своего профессионального долга?

Конечно, особенности нашей страны таковы, что перед нашими журналистами трудные дилеммы встают не каждый день, тем более с таким экстремальным вызовом. Да и саму нашу власть нельзя назвать демонической или абсолютно безответственной, по крайней мере – в последние годы. Во власти, под воздействием общественности и прессы, в том числе, идут непростые процессы переосмысления своей роли и ответственности перед обществом. И тест – это всего лишь тест. Он важен как показатель настроенности работников прессы, понимания ими своей роли и пользы для общества.

И надо отдать им должное: в последнее время общество Кыргызстана получает все больше сигналов о том, что в СМИ все же начали происходить какие-то серьезные сдвиги.

На примере недавней конфронтации прессы с полномочным представителем правительства Чуйской области мы увидели возросшую солидарность журналистов и четко выраженное требование уважения власти к их профессии.

Мы поняли по ряду недавних резонансных антикоррупционных материалов, что гражданское «взросление» СМИ все же происходит, ведь представить появление подобных журналистских расследований, требующих от их авторов вполне определенного мужества и, что тоже важно, профессиональной состоятельности, в странах с явным дефицитом демократии, просто невозможно.

Можно привести и другие позитивные примеры развития журналистики в нашей стране. Из масштабных прорывов – внедрение системы пиплметрии, которая будет точно и практически в режиме текущего времени замерять телесмотрение в Кыргызстане, что даст возможность узнать настоящие предпочтения телеаудитории. Это, в свою очередь, покажет наконец-то истинный рейтинг телеканалов, расставит их по ранжиру популярности и влиятельности, сделает возможным цивилизовать рынок телерекламы, а у телевидения самый большой пирог коммерческих рекламных доходов, и установить справедливое ценообразование рекламы.

Журналистский цех также прилагает большие усилия по совершенствованию механизма саморегулирования прессы.

В итоге это повысит ее ответственность за профессионализм, за соблюдение этических стандартов, минимизирует отрицательное влияние государства на прессу в виде цензуры, прямых ограничений или избыточной регламентации ее деятельности, дискриминации изданий по различным критериям, применения против них судебного давления и разорительных исков.

С помощью международных медиаорганизаций идет постоянный процесс по обучению кыргызстанских СМИ другим важным факторам развития, среди которых нужно выделить организационно-корпоративную и финансовую независимость редакций, чтобы они наконец перестали быть «карманными» изданиями политиков, или чтобы у них хотя бы появилась альтернатива их нынешней ангажированности.

Борьба с фейковой информацией, защита информационной безопасности страны перед различным пропагандистским влиянием извне, повышение адвокационной и медиаторской роли СМИ, использование открытых данных для успешных журналистских расследований, распространение медиаграмотности, противостояние языку вражды в социальных сетях и изживание его в своей экосреде, усиление просветительской функции и способность удовлетворять интеллектуальные запросы общества – все это и многое другое тоже в ряду потребностей журналистики, над которыми также трудятся сразу несколько медиаорганизаций, и конечно над чем стараются работать ведущие СМИ своими силами и на свои ресурсы.

Поэтому можно констатировать, что сейчас развитие кыргызстанской журналистики идет в правильном направлении, и ее потенциальная успешность конечно же напрямую связана с общим политическим вектором государства, а точнее – власти. И диалог прессы и власти очень важен, как важно и то, кто будет представлять прессу в этом диалоге.

А здесь уже важную роль играет другой глобальный компонент медиасектора страны – его солидарность и профессиональная сплоченность.

В этой связи нужно подчеркнуть, что в Кыргызстане пусть не столь динамичными темпами и всеохватными масштабами, но пытаются развиваться профессиональные журналистские объединения. В Кыргызстане уже второй год проводится Индустриальный форум «Медиа Топтоо», в повестке которого не только интересы отраслевого значения, но и те же устремления раздвинуть представления о журналистской солидарности, актуализировать ее необходимость, смоделировать приемлемые формы ее существования и инструменты ее эффективной реализации.

И пусть процессы обучения пока не закончены, но они уже дают первые плоды, и поэтому можно утверждать, что отечественные СМИ уже способны формулировать для себя задачи странового уровня, определять вызовы и реагировать на них, становиться продуктивным и равноправным партнером власти в тех направлениях, где несомненна общая заинтересованность во благо всего общества и государства, быть одновременно коллективным заказчиком социально-экономического реформирования страны и реализатором своей части этого процесса, находиться в лидирующей группе общественных институтов, концентрирующихся на обеспечении прогресса Кыргызстана.

И вернувшись в начало статьи, все-таки напомним о положении нашей страны в мировых рейтингах. Так, республика в индексе свободы прессы находится на 83 месте, в рейтинге уровня благополучия мы на 78 позиции, а по состоянию политических и гражданских свобод Кыргызстан занимает 147 строчку. Понимая, что это дело в целом всей нации, хочется сказать журналистам, что и от них в немалой мере зависит, где мы окажемся в этих списках через несколько лет – или мы скатимся вниз к аутсайдерам, или наконец начнем поступательное движение вперед. На мой взгляд, выбор очевиден.

Фото сайта правительства КР

Азамат Тынаев, материал взят с сайта ЦППИ