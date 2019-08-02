Пятилетний спор вокруг «Вечернего Бишкека»: как это было

Суд поставил в точку в споре вокруг «Вечернего Бишкека». Таким образом, закончился или почти закончился громкий имущественный спор, с самого начала имевший политический окрас.

История, по крайней мере, публичная ее часть, началась осенью 2014 года. В сентябре того года суд передал 50% доли в рекламном агентстве «Рубикон» — финансовом центре «Вечерки» — Александру Рябушкину, который заявил, что в 2000 году у него отобрали 50-процентную долю в бизнесе. Сразу после вынесения судом решения Александр Ким, тогдашний владелец «Вечернего Бишкека», заявил о рейдерском захвате, обвинив в этом окружение тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева.

На этом все не закончилось. Александр Рябушкин подал еще один иск – о выплате ему компенсации за отобранную долю в рекламной фирме. 20 мая 2015 года суд иск удовлетворил и обязал ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» выплатить ему 388 миллионов сомов – именно во столько была оценена доля Рябушкина в рекламной фирме «Рубикон». В целях обеспечения иска суд до этого арестовал контрольный пакет акций ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» и 50% доли «Рубикона». Кстати, суд принял решение без участия ответчика – Александра Кима.

В 2015 году вокруг «Вечернего Бишкека» параллельно проходило несколько процессов – собственно иск на 388 миллионов сомов, спор о 50-процентной доле Рябушкина в «Рубиконе» и дело о защите чести и достоинства Эркина Мамбеталиева, бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева, и Икрамжана Илмиянова, экс-заместителя руководителя аппарата президента. Представители «Вечерки» в своем обращении к президенту называли их участниками «рейдерского захвата». Суд принял сторону истцов. Имена Мамбеталиева и Илмиянова всплывут через три года, но уже в рамках уголовного дела.

К июлю 2015 года «Вечерний Бишкек» оказался в финансовой и транспортной блокаде – суд наложил арест на счета и движимое имущество ЗАО для обеспечения иска Мамбеталиева.

А уже в августе наступила полная развязка – на счету Александра Кима денег для выплаты компенсации Александру Рябушкину 388 миллионов сомов и госпошлины в размере 50 миллионов не было, и истец попросил суд изменить способ обеспечения его заявления. Было принято решение в счет этих средств передать Рябушкину активы и акции «Рубикона» и «Вечернего Бишкека». Таким образом Александр Рябушкин стал владельцем 50% акций рекламной компании «Рубикон» и 67% доли в «Издательском доме «Вечерний Бишкек». Сторона Кима опротестовывала решения судов, но ничего не добилась.

Более того, в декабре 2015 года на Александра Кима возбудили уголовное дело. Его подозревали в злоупотреблении положением и причинении ущерба деятельности ОсОО «Рекламная фирма «Рубикон». ГСБЭП тогда сообщила, что несмотря на то, что в соответствии с решениями судов 6 апреля 2015 года учредителями организации стали Александр и Галина Рябушкины, после перерегистрации Ким незаконно получил дивиденды от ОсОО «Рекламная фирма «Рубикон» в размере более 27 миллионов сомов. Процесс продолжался до 2018 года. В феврале того года суд приговорил Кима к 6 годам условного срока.

В 2017 году сменился президент Кыргызстана – Алмазбека Атамбаева, окружение которого прежняя «Вечерка» обвиняла в рейдерском захвате бизнеса, сменил Сооронбай Жээнбеков. Он обещал продолжить курс своего предшественника, но уже в начале 2018 года между ними возникли разногласия. Конфликт между ними только набирал обороты, соответственно, менялась и политическая конъюнктура. Совпадение или нет, но именно в 2018 году в ситуации вокруг «Вечернего Бишкека» наступил перелом.

Так, в октябре 2018 года приговор в отношении Александра Кима был отменен, а уже в апреле 2019-го уголовное преследование Александра Кима прекратилось. В сентябре начался суд по рассмотрению заявления Александра Кима по вновь открывшимся обстоятельствам по делу ЗАО «Вечерний Бишкек» и ОсОО «Рекламная фирма «Рубикон».

Тогда же, в сентябре, стало известно, что Генеральная прокуратура КР возбудила уголовное дело, как заявляли сторонники Александра Кима, по факту рейдерства. В Генпрокуратуре отмечали, что к ответственности привлекаются сотрудники отдела Судебного департамента по Первомайскому району. Дело было открыто после поступления заявления от Александра Кима, чтобы установить, были нарушены или нет принципы справедливости и законности.

В рамках именно этого дела в конце октября 2018 года в «Вечерке» прошел обыск, а на имущество Александра Рябушкина был наложен арест. Уже 21 ноября тогда еще председателя совета директоров ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» Александра Рябушкина задержали. Правда, в рамках уже другого дела. Его подозревали в том, что он нарушил интересы других акционеров компании при выплате по 1 миллиону сомов морального вреда Эркину Мамбеталиеву и бывшему советнику Алмазбека Атамбаева Икрамжану Илмиянову.

К концу 2018 года Александр Ким уже вернул себе «Рубикон». А 31 июля суд принял его сторону и в споре вокруг ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек». По словам Сергея Воронцова – адвоката Кима – для вступления в права собственности осталось урегулировать только «технические моменты».

После публикации статьи Бишкекский городской суд внес уточнение в свое решение от 31 июля. Так, по его данным, вчера дело по возврату Ким и Власенко 50 % доли в “Рубиконе” и акции в “Вечернем Бишкеке” по существу не рассматривалось.

Дело по возврату Ким и Власенко 50 % доли в «Рубиконе» и акции в «Вечернем Бишкеке» по существу не рассматривалось. Предметом рассмотрения явилось заявление Ким и Власенко о пересмотре по новым обстоятельствам определения Первомайского районного суда города Бишкек от 18 августа 2015 года, которым был изменен способ и порядок исполнения решения Первомайского районного суда от 20 мая 2015 года.

Как отмечается, Первомайский районный суд Бишкека своим определением от 23 мая 2019 года заявление Ким и Власенко о пересмотре по новым обстоятельствам удовлетворил и отменил определение суда, которым был изменен способ и порядок исполнения решения Первомайского районного суда от 20 мая 2015 года. 31 июля 2019 года Бишкекский городской суд оставил без изменения определение Первомайского районного суда от 23 мая 2019 года.

Иначе говоря, отменено решение, согласно которому Александр Ким лишился 67-процентной доли в ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» в счет обеспечения иска Александра Рябушкина по 388 миллионам. Если отменено то решение суда, соответственно, стороны возвращены в первоначальное состояние.

О судьбе дел о «рейдерстве» и в отношении Александра Рябушкина пока ничего не известно.

Болот Колбаев, “Азаттык”, 01.08.2019