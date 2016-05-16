Печатные СМИ Бишкека: до международных стандартов еще далеко

Общественный фонд «Центр Медиа Развития» и Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ провели мониторинг печатных СМИ столицы Кыргызстана. Результаты представлены на суд широкой общественности.

Исследование длилось 6 месяцев, с августа 2016 года по январь 2017-го. Мониторингом было охвачено 713 печатных изданий. Анализ мониторинга печатных СМИ позволил выявить тенденции развития отечественной журналистики, формирования и становления частных СМИ, помог объективно оценить профессионализм и культуру сотрудников, качество изданий, а также определить роль и влияние СМИ в развитии страны. Резюмируя итоги мониторинга, следует отметить: несмотря на наметившиеся положительные тенденции, кыргызстанские издания по-прежнему далеки от требований международной, то есть честной и ответственной журналистики.

К сожалению, средствами массовой информации чаще всего нарушается статья 10 Этического кодекса журналистов КР, когда факты, суждения и предположения не отделены друг от друга. А также часто используются обобщения, утверждения, цитаты без подтверждения достоверности. Наиболее ярко это проявилось перед проведением референдума по внесению изменений в Конституцию КР.

Газеты разделились на два противоборствующих лагеря: одни всячески оправдывали необходимость внесения поправок в Основной закон, тогда как другие печатали на своих страницах только аргументы против изменения Конституции.

В СМИ Кыргызстана также довольно часто допускается нарушение статьи 11 Этического кодекса и не соблюдается принцип неприкосновенности частной жизни, неоправданно афишируются имена и лица детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что впоследствии может навредить этим детям.

По мнению экспертов, такие нарушения профессиональных и этических норм происходят не из злого умысла, а из‐за незнания или отсутствия навыков, в силу большой текучести кадров в СМИ. Поэтому в ряде средств массовой информации в ходе мониторинга были проведены обучающие мероприятия – тренинги-резиденции в печатных изданиях по вопросам соблюдения этических норм и профессиональных стандартов. Однако и эта мера является недостаточной. Повышение качества журналистики требует постоянной и кропотливой работы как редакторов, так и самих журналистов.

Далее по частоте нарушений стоит статья 17 Этического кодекса журналиста КР: «Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики журналиста, должны быть предоставлены сбалансированно»; и статья 6: «Недопустимо использование журналистом средств массовой информации в ущерб интересам общества, правам человека и гражданина, для пропаганды войны и насилия, расовой, национальной, половой, региональной, религиозной, сексуальной, социальной нетерпимости»… Также часто нарушается статья 13 Этического кодекса журналиста: «Освещение судебных процессов должно быть непредвзятым к обвиняемым. Журналист не может называть человека преступником до соответствующего решения суда. При создании материалов журналисту необходимо воздержаться от обнародования фамилий и имен, фотографии людей, подозреваемых в преступлениях, за исключением тех случаев, когда они являются известными личностями, сами раскрывают свою идентичность, или в ситуациях, предусмотренных законодательством».

Зачастую в материалах нет четкого разграничения фактов и рассуждений самого журналиста. Информация в статье предоставляется в утвердительной форме (которая также содержит суждения автора), что может ввести в заблуждение читателя.

Мониторинг показал, что очень часто журналисты пренебрегают основными принципами современной журналистики: объективностью, достоверностью, сбалансированностью. При подготовке материала журналист берет интервью у одного эксперта по какому-либо вопросу либо у нескольких, но мнение которых совпадают полностью. Тем самым журналист нарушает принцип сбалансированности.

Точность, достоверность информации, нейтральность, баланс на страницах всех газет, охваченных мониторингом, не соблюдались в большинстве случаев. Нарушение качественных стандартов журналистики стало скорее нормой, а не исключением. В фокусных СМИ такие нарушения встречаются практически в каждом номере. При освещении конфликтов сторон СМИ не всегда соблюдают баланс мнений и беспристрастность. СМИ, к сожалению, в большей своей части все еще используются в качестве инструмента для достижения определенных целей того или иного политика, или политических групп. Предвзятое отношение к политическим лидерам, навешивание ярлыков систематически присутствуют в публикациях ряда газет, охваченных мониторингом. Используются обобщения, утверждения, цитаты без подтверждения достоверности.

Также следует отметить, что ряд изданий пренебрегают элементарными требованиями к печатным СМИ: это и несоответствие текста фотоснимкам, и набор мелким шрифтом, и неуместное использование плашек разного цвета. Наблюдается скудность лексикона – многие газеты используют готовые текстовые шаблоны, стилистику изданий порой трудно отличить друг от друга.

В ходе мониторинга было выявлено, что журналисты чаще всего нарушают такие нормы законодательства КР, как статьи 20 и 23 Закона КР «О СМИ» (достоверность и информация, не подлежащая публичному распространению), в частности, пункт относительно посягательства на честь и достоинства гражданина. Было выявлено, что журналист использует в своих материалах по отношению к определенным лицам слова, которые могут рассматриваться как порочащие честь, достоинство и деловую репутацию.

Также была выявлена журналистская небрежность, когда автор использует ненужные детали, которые могут в дальнейшем создавать негативное восприятие. В частности, такое отмечено по отношении к религиозным, национальным, прочим меньшинствам.

Следует отметить: один из основных объектов мониторинга – язык вражды, так как данная тематика является весьма чувствительной и опасной. В ходе мониторинга был зафиксирован ряд нарушений и по данной тематике.

Вырисовывается еще и такая любопытная тенденция: в периоды массовых общественно-политических событий, будь то парламентские и президентские выборы, а также выборы в местные органы власти, численность изданий резко увеличивается, и вместе с ними растет и число нарушений требований законодательства и норм ЭКЖ, что свидетельствует о том, что газеты печатают заказные материалы.

Между тем количество и тиражи печатных изданий медленно, но верно снижаются, что вызвано широким распространением электронных видов СМИ и социальных сетей.

Потребителями печатной продукции остаются в основном люди старшего поколения, тогда как молодежь, особенно городская, практически перестала читать издания в бумажном виде.

По итогам мониторинга медиа-экспертами были даны рекомендации и предложения по улучшению контента изданий, по внедрению базовых принципов международной журналистики. Хотя редакторы и журналисты газет в основном согласились с вышеуказанными выводами, а также с необходимостью повышения качества кыргызскоязычных газет. Вместе с этим журналисты отметили, что в условиях агрессивной конкуренции им иногда приходится публиковать материалы с излишней остротой подачи, содержащие порою оскорбительные выражения.

Также они отметили, что порой трудно работать в условиях прямой зависимости от собственника того или иного печатного издания. Поэтому бывают случаи, когда журналисты работают не в интересах общества, а в интересах своего руководства.

Кроме того, во время резиденций были обсуждены предложения экспертов по внешнему оформлению/дизайну газет. К примеру, редакциями приняты советы экспертов не размещать материалы на страницах газет хаотично, не использовать большой спектр цветов, чтобы не создавать дискомфорт для своего читателя.

Экспертами были отмечены участившиеся случаи судебных исков в отношении журналистов, в связи с чем даны рекомендации по усилению ответственности авторов и редакторов, чтобы при подготовке материалов они использовали информацию, основываясь хотя бы на двух разных источниках, и отражали мнения всех участников события, отделяя собственное мнение и выводы.

Во время резиденций отмечалось, что требования к современной журналистике с каждым днем меняются. В условиях широкого распространения социальных сетей каждый человек становится по-своему журналистом. Поэтому газетам также необходимо вести постоянную работу по развитию и усовершенствованию и внедрять новые формы работы. К примеру, каждой редакции даны рекомендации открыть собственные интернет-страницы, так как без присутствия газеты в Интернете существует риск исчезновения этого издания.

Мониторинг печатных СМИ показал, что необходимо провести мероприятия по повышению квалификации и правовой грамотности журналистов. Стоит отметить и необходимость продолжения работы по мониторингу средств массовой информации, чтобы еще четче представлять себе проблемы современных СМИ и методы их решения.

Источник: http://nlkg.kg/ru/politics/pechatnye-smi-bishkeka-do-mezhdunarodnyx-standartov-eshhe-daleko