Ситуация в Нарынских районных газетах

В Нарынской области издаются 4 районных газет. Только Нарынский район и сам город Нарын не имеют своих общественно-политических изданий. Рассмотрим некоторые издания.

Кочкорская районная газета называется «Эмгек туусу» («Знамя труда»). Газета, имеющая 85 летнюю историю, имеет тираж 1885 экземпляров и два раза в месяц печатается в ОАО «Учкун». В номере №17-18 в статье «Великий поход, продолжающий славную традицию» (“Улуулардын көчүн улаган улуу жүрүш”) говорится, что «В этой войне погибло более 130 тысяч кыргызстанцев. Их скорбные кости (!) лежат в полях, лесах и селах». Во-первых, здесь дана не точная информация, т.к. согласно официальным данным, с войны не вернулись более 150 тысяч кыргызстанцев. Во-вторых, что означает «скорбные кости»? Однако несмотря на такие неверные данные и стилистические ошибки можно заметить, что материалы газеты отличаются разнообразием тем. Например, если первые три полосы посвящены Великой Победе, то на остальных страницах широко освещается жизнь района. Я просмотрел в целом четыре номера «Эмгек туусу». В них уделено много внимания приказам акима и различным юбилейным датам. В то же время в каждом номере можно встретить материалы хвалебного характера, типичные для прошлого.

Ат-Башинская районная газета носит название «Ат-Башы жанылыктары» («Новости Ат-Башы». Основанная в 1935 году, сегодня она издается два раза в месяц в «Центре поддержки СМИ» тиражом 1800 экземпляров. За 84 летнюю свою историю в разное время она называлась «Социалисттик мал үчүн» («За социалистическое имущество») (1935-1938 гг.), «Социалисттик Жеңиш» («Социалистическая Победа») (1938-1965-гг.), «Жеңиш Жолу» («Путь Победы») (1965-1989-гг.). И в этом издании можно заметить большое количество различной информации о жизни района. Однако заметно, что газета никак не может освободиться от прежней привычки – целые полосы посвящены одному ведомству. В то же время можно увидеть, что газета уделяет большое внимание и подписке.

В одной статье пишется: «Благоустройство и озеленение прошло как задумано (!)». В других статья и информации можно часто встретить такие выражения: “10 түп голубой ель…”, “Райпонун” алдына…”, “ЭВМ заводунун училишасынан…”, “4 сому запчастка…”, “анын секрети деле жок…”, “водопроводдун суусу” и т.д., в которых вперемежку использованы русские и кыргызские слова.

Теперь обратимся к Ак-Талинской районной газете «Айыл турмушу» («Жизнь села»). Имеющая 79 летнюю историю газета, также выходит два раза в месяц тиражом в 700 экземпляров в ОАО «Учкун». В этой газете практически не встретишь информацию о жизни района. В номере за 1-15 мая я насчитал только три такой информации, а в номере за 1-15 июня и вовсе всего две. Остальные страницы наполнены объемными материалами типа «Знаменитые люди района». И в этом издании можно встретить выражения, состоящие вперемежку из русских и кыргызских слов: “райондук водхоздо…”, “землеустроутель болуп…”, “комхоздо иштеген…”, “согуш инвалидине чыгаралы десе…”, “райисполком, облисполкомдун алкыштарына ээ болгон”.

Журналисты газеты порой чувствуют себя проверяющими инспекторами. В объемной статье «Большая проблема отдаленного села Ак-Талы» (“Ак-Талаанын алыскы айылынын айтып бүтпөс арманы”) автор пишет: «Когда я с целю проверки качества обучения оказался в средней школе имени Ж.Токелова, то обнаружил школу в хорошем состоянии. Как уже было сказано, ученики имели хорошую успеваемость».

Можно сделать вывод, что региональные СМИ и на самом деле нуждаются в реформе.

Кумендер Усуптегин,

представитель ОО “Журналисты” в Нарынской области