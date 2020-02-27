О процессе оптимизации гос СМИ в Нарынской области

26 февраля директор Департамента информации и общей коммуникации Министерства культуры, информации и туризма Салкын Сарногоева представила коллективу Нарынского областного мультимедийного центра нового директора Каныкей Жунусову.

В конце прошедшего года в республике начался процесс оптимизации государственных СМИ в регионах. В Нарынской области действовали одна телерадиокомпания, одна областная и четыре районных издания. Теперь все они объединены в один мультимедийный центр. В телерадиокомпании практически все штатные единицы сохраненились, а в областной газете «Тенир-Тоо» произошли некоторые сокращения. Что касается районных изданий, то из 8 штатных единиц 6 сокращены, и в каждой районной газеты оставили по 2 корреспондента. Открылись дополнительные штаты для интернет-сайта центра.

«Два корреспондента из каждого района будут работать по-новому. Они должны писать, как в газету, так и на сайт. Теперь не будет по отдельности теле и газетных журналистов», — говорила в начале реформы региональных государственных СМИ С.Сарногоева.

С тех пор прошло три месяца. Однако районные корреспонденты продолжают готовить материалы только в газету «Тенир Тоо». Хотя газета изменилась внешне, однако внутреннее содержание материалов осталось неизменным.

Четыре листа каждого номера «Тенир Тоо» были распределены между четырьмя районными изданиями “Эмгек Туусу” (Кочкор), “Айыл турмушу” (Ак-Талаа), “Ат-Башы жанылыктары” (Ат-Башы) и “Демилге” (Жумгал). Поскольку газета выходила на 8 полосах в ней практически не было сообщений областного масштаба. Только с 13 февраля объем газеты увеличилась до 16 полос. Отметим, что увеличился и тираж издания – с 2600 до 3640 экземпляров.

Если коснуться содержания материалов, то наблюдаются некоторые недостатки. Отметим некоторые:

“Демилге”: «В сельском округе Орто-Кууганды, что относиться к сельской управе Байзак, отремонтировано 3,5 км дороги улицы К.Жапарова» (“Байзак айыл өкмөтүнө караштуу Орто-Кууганды аймагындагы К.Жапаров көчөсүнүн 3,5 чакырым жолу оңдоодон өткөрүлдү”). Если по республике все относится к сельскому округу, то в Жумгале, почему-то, сельский округ относится к сельской управе.

“Айыл турмушу”: «Ат-Башынской свободной экономической зоне, что относится к Нарынской свободной экономической зоне» (СЭЗ), было предоставлена в аренду на 49 лет» (“…Нарын эркин экономикалык аймагынын (ЭЭА) ичиндеги Ат-Башы эркин экономикалык аймагына 49 жылдык мөөнөт менен ижара шартында берилген”). На самом деле Нарынская область является одной СЭЗ. Другой СЭЗ нет.

“Ат-Башы жаңылыктары”: Используется смешанный и плохой язык – (“тоңдурулган перец пайдалуу”), “… ага райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун биринчи басары Тентимишов Жумагул ж.б. катышышты”.

На страницах газеты “Эмгек Туусу” в одной и той же статье в начале пишут: «Из нашего района 4 человека погибли за свободу афганского народа» (“Ооган элинин эркиндигин коргоп район аймагынан төрт жоокер курман болушса…”), а к концу статьи пишут: «…были возданы почести нашим воинам, которые обрели вечную славу в ожесточенных битвах с врагами» (“…өз кезегинде душман менен тикелей беттешип, кан кечип өздөрүнө өлбөс-өчпөс даңк алып келишкен жокерлерибиздин эрдиктери эскерилди”). Возникает вопрос, если они защищали народ Афганистана, то тогда врагами являются советские воины?

Вышеприведенные примеры взяты из номеров газеты, вышедших 30 января и 13 февраля.

Кумендер Усуптегин,

представитель ОО «Журналисты» по Нарынской области