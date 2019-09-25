Как оценивается работа журналистов в Нарынской области?

В Нарынской области практически нет частных СМИ. Собственных корреспондентов международных и республиканских СМИ в области можно пересчитать по пальцам. Только у отдельных журналистов, возможно, нет проблем с соблюдением их трудовых прав, но у большинства же, работающих в государственных СМИ, оценка их труда зависит от успешности руководителя СМИ.

Корреспондент сайта «Турмуш» по городу Нарын Кенжебай Кыдыров признался, что его трудовые права не защищены.

«Мы, и в правду, более свободны в своей работе. Однако наши трудовые права не соблюдаются. Поскольку с нашего гонорара не платятся социальные отчисления при выходе на пенсию могут возникнуть сложности. Это особенно касается тех молодых ребят, которые пишут новости только для этого сайта. Возможно, некоторые не знают этого, а те, кто знают, вынуждены так работать», — говорит К.Кадыров. Корреспондент этого сайта по Кочкорскому району Майрамбек Деркенбаев в целом согласен с этим мнением.

«Я раньше работал в районной газете «Эмгек туусу». Однако я не мог публиковать там материалы на злободневные темы. Поэтому от безысходности и желания работать более свободно в конце концов я выбрал сайт «Турмуш». На этом сайте мы не получаем четко определенную зарплату. Поскольку мы за свои материалы получаем только гонорары, оказывается, у нас нет отчислений в соцфонд. Я выйду на пенсию как член фермерского хозяйства. Труд же журналиста не оценивается», — делится М.Дыйканбаев.

Бывший ответственный секретарь Ак-Талинской районной газеты «Айыл Турмушу» Адилет Сагыналиев так объясняет несоблюдение трудовых прав журналистов.

«У нас никто не обращает внимания на газету, — говорит он. – Акимиат помогает только с подпиской, а потом вспоминает о редакции только тогда, когда возникает нужда, в остальное время у него нет дела до газеты. У редакции есть свое хорошее здание. Но, поскольку там давно не было ремонта, все сотрудники вынуждены ютиться в трех комнатах. В то же время нет справедливости и честности. Например, в редакции работает только один человек, а зарплату получают несколько. Из-за этого я был вынужден уйти из газеты».

Главный редактор Ат-Башинской районной газеты «Ат-Башы жаңылыктары» Тынчтык Султанов сообщает, что все нужды газеты лежат на плечах редакции.

«У районной власти нет дела до нас. Приглашают – ходим, иногда и сами идем туда, чтобы получить нужную нам информацию. Газета два раза в месяц печатается в Бишкеке в «Центре поддержки СМИ» тиражом в 1800 экземпляров. Мы весь тираж привозим сами за свой счет или ночным автобусом, или такси. Критических материалов не пишем. Во-первых, напишешь – не понравишься кому-то, во-вторых, все равно никто не обращает внимания на такой материал. Власть наш труд не ценит, награды вручают по знакомству. Мы рады и тому, что они выплачивают нам зарплату, отпускные и больничные», — говорит Т.Султанов.

Политический обозреватель областной газеты «Теңир Тоо» Гульзаада Турдалиева сообщает, что их труд не ценят.

«Зарплата нам начисляется за 8 часовой рабочий день и 5 дней работы в неделю. Однако иногда мы вынуждены работать больше. Бывает, что работаем и в субботу, и в воскресенье. Однако эти дни нам не оплачиваются. Надо честно признаться, что мы сами не требуем этого», — призналась Г.Турдалиева.

А вот по мнению корреспондента Нарынской областной телерадиокомпании Эсена Сталбек уулу, у них нет проблем с трудовыми правами.

«Наши трудовые права защищены в достаточной мере. Если у меня возникнут проблемы, я обращусь в профсоюз. Руководство обеспечивает защиту трудовых прав со своей стороны. Гонорары определяются совместно с главным редактором, и мы получаем их установленном порядке и объеме», – говорит Э.Сталбек уулу.

Кумендер Усуптегин,

представитель ОО «Журналисты» по Нарынской области