Три процесса против издания Zanoza

Судья Гулчехра Оморова председательствовала на первом процессе по иску генерального прокурора Индиры Джолдубаевой к журналисту Нарыну Айыпу и сайту Zanoza.kg по поводу статьи, опубликованной два года назад. Генеральный прокурор обвиняет журналиста Айыпа в том, что он специально очернил президента Алмазбека Атамбаева и распространил ложную информацию.

В соответствии с доводами государственного обвинения, Нарын Айып, зная, что информация об Атамбаеве в интервью Аскара Акаева для 7-го канала была ложной, использовал ее в своей статье. Гособвинитель Нина Устинова вот как обосновала свои аргументы:

— В указанной статье, выложенной для всеобщего обозрения в сети Интернет на сайте Zanoza.kg, автор недвусмысленно наталкивает читателя на мысль о совершении преступления президентом Кыргызской Республики Атамбаевым. А именно хищение денежных средств Союза писателей Кыргызстана в размере 50 миллионов рублей, дословно утверждает следующее: «про историю о том, как на самом деле Атамбаев стал миллионером лучше не вспоминать. Об этом уже рассказывал в интервью Аскар Акаев и прекрасно знал покойный Чынгыз Айтматов».

Обвинения прокуратуры

Прокурор отметила, что Нарын Айып до этого знал, что слова Аскара Акаева являются ложью. В качестве доказательства, как они сообщили, в 2014 на Общественном телерадиоканале вышло интервью, которое опровергало клевету Акаева.

Гособвинение в своих доводах отметило, что в подготовке этого сюжета на ОТРК Нарын Айып принимал прямое участие в качестве продюсера дирекции «Ала-Тоо».

Прокуроры отметили, что в начале 1990-х годов Алмазбек Атамбаев не имел отношения к средствам, выделенным Союзу писателей, и ознакомили суд с доказывающими это документами и показаниями тогдашних руководителей Союза писателей.

Вот что говорит по этому поводу представитель прокуратуры Руслан Абдрахман:

— Во-первых, никакого отношения Алмазбек Атамбаев к этим 50 миллионам рублей или 250 тысячам сомов при переводе на сомы не имел. Он не то чтобы мог ими распоряжаться, он даже не мог их получить, потому что у него такого официального статуса члена союза не было. Он был лишь внештатным сотрудником. Разве внештатный сотрудник может иметь доступ к бухгалтерии? Разве ему кто-то может доверить или поручить 50 миллионов рублей. Нет, конечно.

В этой связи гособвинение по этому иску требует от Нарына Айыпа 3 миллиона сомов, от учредителя сайта Zanoza.kg фонда «Промедиа» — 3 миллиона сомов.

Но Нарын Айып и его защитники оценили это дело, как политическое преследование. По словам журналиста, в его статье нет речи о том, что президент незаконно разбогател:

— В статье нет слов о том, что Атамбаев украл деньги, нарушил закон. Прокурор же говорит, что я так написал. Таких слов в статье нет. Во-вторых, Генеральной прокуратуре, оказывается, сказали о том, что нужно подать жалобу в конце 2015 года. А они подают только в марте этого года. Мы спрашиваем, почему вы ждали три года, прокурор повторяет, что нужно было установить то, что Нарын Айып работал главой дирекции «Ала-Тоо» на ОТРК. Это можно определить за пять минут. Акмат Алагушев правильно говорит, что это политическое преследование. 26 февраля задержали Текебаева, через некоторое время появились эти иски. Потому что в «Занозе» было много материалов и интервью про Текебаева.

Нарын Айып связывает иски в его отношении с критикой властей в последнее время.

Защищающий интересы фонда «Промедиа» адвокат Акмат Алагушев сказал, что интервью Акаева вышло на 7-м канале, источником информации Нарына Айыпа является этот канал и поинтересовался, почему иск подали на журналиста:

— То, что указано на сайте Zanoza, то, что уже заблокировано. Это всего лишь написано, взято то, что было увидено и положено текстом. А в открытом доступе это до сих пор есть. Почему нет реакции на эти ресурсы, а на Идинова есть.

Второе судебное дело касалось статьи Нарына Айыпа на сайте Zanoza, которая была опубликована в марте этого года. В ней журналист написал об обсуждениях в парламенте после задержания лидера фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Гособвинение считает, что здесь тоже было нарушение закона и требует от автора 3 миллиона сомов, с сайта тоже 3 миллиона сомов.

Третий процесс касается иска в защиту чести и достоинства Алмазбека Атамбаева, который был подан на сайт Zanoza и Чолпон Джакупову. Причиной этому стало высказывание Джакуповой на круглом столе 30 марта и публикация материала на сайте Zanoza.

Вместе с Джакуповой иск подан в отношении учредителя сайта Zanoza фонда «Промедиа», журналиста Нарына Айыпа и Дины Масловой, с каждого требуют по 3 миллиона сомов.

В связи с большой суммой иска, Октябрьский районный суд вынес решение о запрете выезда ответчиков за пределы страны, на имущество Джакуповой был наложен арест.

Гражданское общество обеспокоено

Несколько исков в защиту чести и достоинства президента вызвали дискуссии в обществе. Гражданское общество оценивает это как давление на свободу слова.

Председатель общественного объединения «Журналисты» Азамат Тынаев отметил, что воспринял с обеспокоенностью сложившуюся ситуацию:

— Конечно, нынешние судебные дела в отношении сайта Zanoza воспринимаются с политическим оттенком. Потому что иски от имени президента подает Генеральная прокуратура. Поэтому, хотим мы или нет, они воспринимаются как политические дела. Было бы хорошо, если бы дело не стали доводить до суда и стороны договорились между собой. У нас полно медиаорганизаций. Они рассматривают и выносят решения по делам об этике журналистов.

Судебные процессы, связанные с Нарыном Айыпом и сайтом Zanoza, продолжатся завтра. В пятницу в Октябрьском районном суде будет рассматриваться четыре дела.

Zanoza работает на протяжении двух-трех лет. Его основали журналисты, не согласные с политикой нового руководства издания «Вечерний Бишкек».

JsO

Перевод с кыргызского.

Источник: https://rus.azattyk.org/a/28586453.html