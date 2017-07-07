Комитет защиты журналистов: преследование СМИ должно быть прекращено

Международный комитет защиты журналистов, штаб-квартира которого располагается в Нью-Йорке, узнав о том, что 29 июня в Бишкеке прошло три разных судебных заседания против одного и того же средства массовой информации – портала Zanoza.kg – сделал в тот же день специальное заявление, что это уж чересчур. Однако на другой день – 30 июня – против Zanoza.kg состоялось 4 разных судебных заседания. Это, наверное, рекорд.

По двум из них судьи районного суда Кымбат Архарова и Гульчехра Оморова успели в последний день июня вынести свои вердикты. По одному из дел Zanoza.kg должна выплатить президенту Алмазбеку Атамбаеву 6 млн сомов (около $87 тысяч), по другому – еще 9 млн, а в сумме с соответчиком Чолпон Джакуповой – 12 млн.

Некоторые уже злословят: вот как надо уметь зарабатывать, мол, долларовый мультимиллионер знает пути к богатству, особенно когда всех судей назначает именно он сам и когда все силовые структуры вкупе с системой прокуратуры находятся в его подчинении. У любого человека может дух захватить – столько власти в одних руках не у каждого руководителя бывает.

Комитет защиты журналистов (CPJ) заявил 29 июня, что власти Кыргызстана обязаны снять все обвинения против независимого средства массовой информации – общественного фонда «ПроМедиа», который является учредителем портала Zanoza.kg, а также соучредителя фонда Нарына Айыпа, квартира которого в Бишкеке была арестована 15 марта, а банковские счета «ПроМедиа» заморожены 14 марта.

Координатор программ CPJ по Европе и Центральной Азии Нина Огнянова заявила, что проведение трех разных судебных процессов в отношении одного информационного издания в один и тот же день представляют собой гонения и травлю. Подобное преследование СМИ должно быть немедленно прекращено, а журналисты издания должны получить возможность работать, не опасаясь расправы.

По словам Огняновой, Комитет защиты журналистов призывает власти Кыргызстана отказаться от обвинений, снять аресты с имущества и запрет на выезд из страны в отношении журналистов и правозащитников. Все пять исков против «ПроМедиа», его руководителей и журналистов касаются критических сообщений в отношении властей, опубликованных на сайте Zanoza.kg.

Один из исков связан с публикацией высказываний лидера оппозиции Омурбека Текебаева, который вернулся 13 февраля после поездки на Кипр, где встречался с людьми, имеющими информацию об имуществе президента Атамбаева. Другой иск касается освещения пресс-конференции юристов Текебаева, которую они провели 1 марта.

Третий иск связан с публикацией статьи Нарына Айыпа в октябре 2015 года, в которой говорилось о щедростях президента Атамбаева. Четвертый иск касается двух статей того же автора, опубликованных в марте и освещавших обсуждение в парламенте ареста Текебаева и обзорной статьи о странах-марионетках. Пятый иск подан в связи с высказываниями экс-депутата парламента Чолпон Джакуповой на круглом столе 30 марта, и ответчиками оказались как она сама, так и Zanoza.kg, написавшая про круглый стол.

CPJ также сообщает, что лидер оппозиционной партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев рассматривается как один из сильных кандидатов на президентских выборах, назначенных на октябрь, и после которых Атамбаев должен сложить президентские полномочия.

Наряду с судебными исками против «ПроМедиа», CPJ зафиксировала, что сам президент Атамбаев в последние месяцы высказывался уничижительно в отношении средств массовой информации. По его инициативе иски были поданы и против других СМИ, в частности, против Кыргызской службы «Радио Свобода/Радио Своболная Европа», а также власти проигнорировали рекомендации ООН об освобождении находящегося в заключении Азимжана Аскарова.

Источник: http://narynaiyp.com/2017/06/30/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE/