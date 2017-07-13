Иски, Атамбаев и будущее «Занозы». Интервью с главным редактором издания Диной Масловой

Дина Маслова — главный редактор интернет-издания «Заноза», против которого власти Кыргызстана подали иски о защите чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева. В общей сложности издание должно выплатить президенту 24 млн сомов. Kloop.kg поговорил с Масловой об исках, Атамбаеве и перспективах «Занозы».

Примечание: это интервью — выдержки из разговора главного редактора Kloop.kg Эльдияра Арыкбаева с Масловой, который состоялся в конце мая, за месяц до судебных процессов над изданием «Заноза». В день публикации (11 июля) оно было дополнено комментариями Масловой.

Эльдияр Арыкбаев, Kloop.kg: Мне интересно, что происходит в голове у человека, против которого многомиллионные иски подал президент. И не только против него самого, но и против его издания и коллег, с которыми он работает.