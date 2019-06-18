Эльдияр Арыкбев. Тред об ответном сюжете “5 канала” на сюжет “Азаттыка” о Матраимове

Ох, поехали. Тред об ответном сюжете “5 канала” на сюжет “Азаттыка” о Матраимове.

Разбираемся и пытаемся понять всю многослойность ситуации. Если не смотрели, вот «5 канал»: https://www.facebook.com/5tvkg/videos/343214729696948/. А вот «Азаттык»: https://rus.azattyk.org/a/29971887.html

Быстрый пересказ: «5 канал» опубликовал сюжет, в котором поставил под сомнение подлинность части документов в материале «Азаттыка» про бывшего замглавы таможни Раимбека Матраимова и вывод сотен миллионов долларов из Кыргызстана.

Итак, что мы видим.

1. Судя по всему, “5 канал” нашел огрехи в работе “Азаттыка”. По крайней мере, прозвучал логичный вопрос: “Почему Айэркен имеет две разные подписи, и одна из них похожа на результат запроса «подпись синей ручкой» в поисковике?”

По сути “5 канал” сделал то, что должен был сделать “Азаттык” до публикации — задался вопросом, можно ли доверять слитым документам. Если “Азаттык” позаботился о достоверности и имеет что-то еще, кроме одного источника, то вопросов нет.

Конечно, сюжет «5 канала» не отменяет того, что мы все еще доверяем остальным документам в распоряжении «Азаттыка», по которым пока еще нет исчерпывающих ответов. Об этом важно помнить!

Возвращаемся к “5 каналу”. Имеет ли он право публиковать такие материалы, в стиле “расследование о расследовании”? Отвечаю: да, имеет. Правильно ли это? Об этом следующий пункт.

2. Кроме профессиональных тонкостей, есть еще и контекст, в котором работает издание. Иногда на этот контекст можно забить, иногда следовать ему, но точно нельзя игнорировать. “5 канал”, видимо, этот контекст не понимает, или, наоборот, понимает очень прекрасно.

Выглядит это так: “5 канал” публикует сюжет, подрывающий доверие к материалу “Азаттыка” по резонансной теме, именно тогда, когда идет информационное противостояние негодующей общественности против Матраимовых, и материал “5 канала” играет в пользу последней стороны.

Конечно, такие действия «5 канала» вызывают негодование. Но в действительности ситуация не так однозначна, за таким материалом должно быть решение редакции (или давление) — что делать, если ты, возможно, нашел ошибки в важном материале другого СМИ?

В идеальном мире, в голове редактора “5 канала” должен был возникнуть целый пласт вопросов о том, как публиковать материал, потому что его влияние на общественное обсуждение — неизбежно. Сюжет отвлечет внимание, дезориентирует и уведет обсуждение от самого Матраимова.

Это сложное редакционное решение, когда ты должен найти для себя баланс среди множества плоскостей (сам я обожаю такие моменты, именно они делают тебя редактором и закаляют). В этой ситуации мне интересно, как принималось редакционное решение «5 канала», и почему именно так.

Пока мне видится, что «5 канал» пошел во все тяжкие, хотя можно было иначе — например, встретиться и поговорить с коллегами из «Азаттыка», обсудить свои находки, чтобы они перепроверили и подготовили ответ. Или как-то иначе, но все-таки дать им больше места для высказывания.

3. Ошибка почти всех изданий: они подходят к расследованиям таким же образом, как к новостям или репортажам. Пока я мало где видел настоящий расследовательский подход — с выстраиванием гипотез, сбором доказательной базы, генеральным интервью. Да, это сложно и требует времени.

По большей части я понимаю, почему в кыргызских СМИ такой подход. Потому что с точки зрения затраты ресурсов делать расследования — невыгодно. Это не короткие забеги по 100 метров (новости), а марафон на десятки километров, отнимающий силы, и черт знает, будет ли приз в конце.

Вот вам еще аналогия. Помните фильм “В центре внимания”? Там есть момент, когда журналист Резендес требует опубликовать материал немедленно, потому что срочно и хайпанет, а редактор Роббинсон говорит, что еще рано, нет полной картины, и надо не хайповать, а систему менять.

Так вот Резендес — это кыргызские СМИ, а Роббинсон — это редактор, которого им не хватает.

Если хотите чуть лучше понимать расследования, но не хотите много читать, пересмотрите «В центре внимания», там довольно точно все показано + можете еще “Прослушку” посмотреть, это про полицию, но не слишком сильно отличается.

4. Точки над ё. Понравился ли мне сюжет «5 канала»? Нет, не понравился, но он выполнил свою роль в кристаллизации жанра в будущем. Понравился ли мне сюжет «Азаттыка»? Нет, не понравился, но он поставил общественно-важный вопрос в центр дискуссии.

С точки зрения исполнения материалов в жанре — всем неуд. Хотите совершенствоваться? Можете начать с этой книги, например (она бесплатная): http://www.storybasedinquiry.com/. Лично знаю автора, учился у него почти целый год.

Эльдияр Арыкбаев,

материал опубликован на сайте Институт Медиа Полиси