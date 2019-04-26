Двоечники и троечники, хорошистов нет…

Школа миротворчества и медиатехнологий в Центральной Азии опубликовала ежегодный отчет на основании проведенных медиаисследований и составила рейтинг свободы выражения по всем странам региона.

Полный отчет доступен для скачивания на веб-сайте организации по ссылке http://www.ca-mediators.net/ru/ru_news/5309-svoboda-vyrazheniya-v-centralnoy-azii-regionalnye-trendy.html.

Данное исследование отличается от всех предыдущих тем, что свобода выражения здесь рассматривается в широком смысле, авторы не фокусировались лишь на изучении уровня свободы СМИ.

Комментарии по поводу собственных или общественных дел, опросы общественного мнения, обсуждение прав человека, журналистика, выражение этнической, культурной, языковой и религиозной идентичности, художественное самовыражение, тематика и дискуссии на различных мероприятиях и тренингах представляют собой примеры форм выражения и поэтому были протестированы для определения рейтингов.

Уровень свободы выражения был определен исходя из результатов опросов и глубинных интервью, анализа журналистских и пользовательских материалов, а также докладов и отчетов по медийной ситуации. В общей сложности было изучено 2189 задокументированных медиатекстов и визуального контента, опубликованных на 79 открытых медиаресурсах. Одновременно были проведены устные и письменные опросы, в которых приняли участие 500 респондентов, среди которых были журналисты, редакторы, блогеры, правозащитники из пяти стран. Кроме этого, были использованы мнения около 700 участников тренингов и конференций Школы миротворчества в 2018-2019 года о текущем уровне свободы выражения и угрозах в странах ЦА. Все комментарии были задокументированы сотрудниками, обработаны стажерами программы медиамониторинга, а затем систематизированы для составления общих рейтингов. Свой вклад в определение данного рейтинга внесли посетители постоянных открытых консультаций по свободе выражения и языку вражды, регулярно проводимых Школой миротворчества и медиатехнологий в ЦА. Их мнения учитывались при расчете основного уровня свободы и случаев ее ограничения.

Свобода выражения рассматривается в докладе в нескольких аспектах:

— возможность искать, получать и распространять информацию независимо от границ, в том числе и в Интернете;

— уровень медиаплюрализма, толерантности по отношению к различным проявлениям свободы выражения;

— допустимые критерии риторики ненависти в соответствии с местными законами и контекстом;

— ограничения права на свободу выражения мнений.

Среди основных трендов, влияющих на свободу выражения в ЦА авторы исследования называют репрессивные законодательства, неубедительный антиэкстремизм, пропаганду и язык вражды в публичном дискурсе, а также внедрение пользовательского контента в профессиональную журналистику.

ИНФОГРАФИКА: РЕЙТИНГ СВОБОДЫ ВЫРАЖЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ-2019 http://ca-mediators.net/ru/ru_news/5311-reyting-svobody-vyrazheniya-v-centralnoy-azii-2019.html

Школой миротворчества и медиатехнологий в ЦА