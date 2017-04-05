Депутат обвинил журналистов во взяточничестве

Свое мнение депутат от фракции “Бир Бол” Акылбек Жапаров озвучил на заседании парламента во время обсуждения законопроекта о средствах массовой информации.

По словам народоизбранника, некоторые журналисты стали “рэкетирами”, привыкли вымогать деньги:

— Тот, кто хочет информировать население через средства массовой информации, делая на этом бизнес, теша свое самолюбие, должен показать свои доходы и расходы. Каждый журналист и владелец СМИ должен до копейки отчитаться перед народом. Если их не унять, так и будут писать сплетни и слухи, будоражить народ, богатеть и при этом насмехаться над другими.

По мнению парламентария, имея тираж газеты менее 1000 экземпляров, редактора изданий ездят на дорогих машинах, живут в огромных домах, что может косвенно указывать на наличие у них теневого бизнеса. Для повышения ответственности журналистов, он предложил внести соответствующие поправки в Уголовный и Административный кодексы КР.

Инициатива Акылбека Жапарова вызвала дискуссии в обществе. В социальных сетях некоторые пользователи высказали критику в адрес депутата за то, что он дискредитирует всех журналистов, и считают его доводы необоснованными.

Такого мнения, например, придерживается председатель Независимого союза журналистов Тамара Валиева:

— К сожалению, Акылбек Жапаров не назвал имен конкретных журналистов, которые занимаются рэкетом. Очень жаль. Внес бы свою лепту в борьбу с коррупцией. Было бы здорово. Если вся коррупция у нас в стране только из-за журналистов, то это, конечно, ужасно. Мне хотелось бы сказать, что какое у нас общество, такие и журналисты. Не может быть такого, чтобы общество было сплошь коррумпированное, а журналисты должны быть у нас честными, идеальными, профессиональными. Мы такие же, как все общество. Если в обществе процветают рэкет и коррупция, то и в нашей среде тоже такие вещи есть. Но, честно говоря, у меня есть вопрос: кто таких журналистов породил и поощряет? Если не было бы тех, кто дает [деньги] журналистам, то у них не было бы соблазна брать.

Журналист Олжобай Шакир считает, что некоторые представители профессии дискредитируют коллег по цеху:

— Появились “шакалы”, которые снижают авторитет журналистики. Это надо признать. Конечно, все мы коллеги, возможно, это заденет их. Но я часто встречают таких. Они требуют у кого-то деньги, а если не дают, не стесняются вымогать. Это очень печально. Люди, считающиеся ведущими представителями общества и уважающие свою профессию не должны идти на такое.

Депутат парламента Жанар Акаев в свою очередь считает, что за недостатки в медиапространстве ответственны и политики. По его словам, за “чернухой” часто стоят сами политики, которые сами предлагают журналистам деньги, чтобы скрыть свои неблаговидные дела:

— Я одинаково хорошо знаю и журналистов, и политиков. Неправильно говорить, что только журналисты разбогатели, а политики сели в лужу. Наоборот, богатые политики финансируют газеты, сайты и очерняют своих оппонентов через них. А когда дело касается их самих, они хотят слушать только похвалу.

Есть мнения, что в условиях Кыргызстана нельзя называть прибыльной сферу медиа. Часто издания финансируют политики и используют их в своих целях. Например, журналист Дилбар Алимова, уже четыре года выпускающая газету, отмечает, что в этом деле больше проблем, нежели прибыли:

— Нашу сферу нельзя считать прибыльной. В основном, работают те, кто любит свою профессию. Я не знаю тех, кто разбогател, выпуская газету, и построил себе дома. Если спросят о доходах, мы готовы обнародовать их.

В Кыргызстане для журналистов, нарушивших профильный закон, предусмотрено административное наказание. Кроме того, в 2007 году был принят и в 2009-м изменен Этический кодекс журналистов. Согласно ему, журналист не имеет права брать у кого-то деньги и писать заказную статью. Написанный за плату материал должен быть обозначен как рекламный.

ВК

Перевод с кыргызского, оригинал статьи здесь